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Tam Boyutta Gör Xbox ve Playstation arasındaki rekabet bildiğiniz gibi yerini dijital servislere bıraktı. Bunun en büyük nedeni ise Microsoft'un Xbox Game Pass başta olmak üzere çoklu platform stratejisine odaklanması. Şimdi bu harekete, Xbox'ın en popüler oyunlarından bir daha katılıyor olabilir. Sızıntılara göre Forza Horzion 5 çok yakında Playstation 5'e geliyor.

Forza Horizon 5 Playstation 5 yolunda

Yukarıda belirttiğimiz gibi Microsoft, Sea of ​​Thieves ve Hi-Fi Rush gibi bazı birinci taraf oyunlarını çoktan Playstation 5'e taşıdı. Hatta Sea of ​​Thieves, Nisan ayında piyasaya sürülmesinden bu yana PS4 ve PS5'te en çok satan oyunlardan biri oldu ve bu da Microsoft'un planlarını hızlandırmış olabilir. Keza son sızıntılar listeye Forza Horizon 5'in de ekleneceği yönünde.

Yakın tarihte güvenilir sızıntıları ile tanınan Rebs Gaming, gelecek haftaki Gamescom sırasında büyük bir Xbox oyununun PS5 konsollara geleceğini belirtti. Daha sonra eXtas1s adlı bir başka güvenilir kaynak da "Feliz Cinco de Mayo" (Mutlu 5 Mayıs) yazılı bir görüntü paylaşarak bu sızıntıyı doğruladı ve okları Forza Horizon 5'e yöneltti.

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Bu söylentiler doğrulanırsa, Forza Horizon 5'in PlayStation kullanıcıları için büyük bir sürpriz olacağı kesin. Keza 2021'de Xbox ve PC için piyasaya sürülen Forza Horizon 5, çevrimiçi etkinlikler, geniş Meksika haritası ve çok sayıda özelleştirilebilir araçla övgü dolu eleştiriler aldı. Microsoft, sızıntı hakkında henüz resmi bir paylaşımda bulunmadı. Eleştirmenler ise bu hamlenin Xbox konsolunun cazibesini azaltabileceğini düşünüyor.

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İddia: Forza Horizon 5 Playstation 5'e geliyor