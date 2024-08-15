İddia: Forza Horizon 5 Playstation 5'e geliyor

Forza Horizon 5 Playstation 5 yolunda
Yukarıda belirttiğimiz gibi Microsoft, Sea of Thieves ve Hi-Fi Rush gibi bazı birinci taraf oyunlarını çoktan Playstation 5'e taşıdı. Hatta Sea of Thieves, Nisan ayında piyasaya sürülmesinden bu yana PS4 ve PS5'te en çok satan oyunlardan biri oldu ve bu da Microsoft'un planlarını hızlandırmış olabilir. Keza son sızıntılar listeye Forza Horizon 5'in de ekleneceği yönünde.
Yakın tarihte güvenilir sızıntıları ile tanınan Rebs Gaming, gelecek haftaki Gamescom sırasında büyük bir Xbox oyununun PS5 konsollara geleceğini belirtti. Daha sonra eXtas1s adlı bir başka güvenilir kaynak da "Feliz Cinco de Mayo" (Mutlu 5 Mayıs) yazılı bir görüntü paylaşarak bu sızıntıyı doğruladı ve okları Forza Horizon 5'e yöneltti.
Bu söylentiler doğrulanırsa, Forza Horizon 5'in PlayStation kullanıcıları için büyük bir sürpriz olacağı kesin. Keza 2021'de Xbox ve PC için piyasaya sürülen Forza Horizon 5, çevrimiçi etkinlikler, geniş Meksika haritası ve çok sayıda özelleştirilebilir araçla övgü dolu eleştiriler aldı. Microsoft, sızıntı hakkında henüz resmi bir paylaşımda bulunmadı. Eleştirmenler ise bu hamlenin Xbox konsolunun cazibesini azaltabileceğini düşünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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|Şunun iddiası bile güzel.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.