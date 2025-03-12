Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OpenAI, yaratıcı yazarlıkta çığır açan yeni bir yapay zeka geliştiriyor

    Yapay zekanın önde gelen firmalarından OpenAI’ın CEO’su Sam Altman, yeni bir model eğittiklerini ve bunun yaratıcı yazarlıkta gerçekten güçlü olacağını açıkladı.
    OpenAI, yaratıcı yazarlıkta çığır açacak yapay zeka geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Eğer yapay zekaları yaratıcı içerik üretiminde kullanıyorsanız insanlar gibi yaratıcı cümleler kurmakta zorlandıklarını veya kursalar bile bazı şeylerin havada kaldığını, eksik hissettirdiğini görmüşsünüzdür. Ancak bu değişmek üzere. Yapay zekanın önde gelen firmalarından OpenAI’ın CEO’su Sam Altman, tam da bunun için bir yapay zeka eğittiklerini açıkladı.

    Altman, X platformundaki paylaşımında, şirketin yeni bir model eğittiğini ve bu modelin yaratıcı yazmada “gerçekten iyi” olduğunu duyurdu. Altman, modelin yeteneklerini sergilemek amacıyla, “Lütfen yapay zeka ve yas hakkında üstkurmaca türünde kısa bir hikaye yaz” şeklindeki bir istemle üretilen örnek bir metin de paylaştı.

    Yapay zeka yaratıcı edebiyat dünyasına giriyor

    Altman, bu modelin ne zaman veya nasıl yayınlanacağından emin olmadığını ancak ilk kez bir yapay zeka tarafından yazılan bir şeyden gerçekten etkilendiğini söylerken “üstkurmaca havasını çok doğru yakalamış” değerlendirmesinde bulundu.

    Altman kısa bir öykü yazdırmış olsa da çoğunluğun bu içeriğe bakışı şu; “TL;DR”. O yüzden kısa bir özet geçmek en doğrusu.

    Altman’ın girdisi ile oluşturulan içerikte anlatıcı rolünde yapay zekanın olduğunu ve bu hikayenin de bir komut ile üretildiğini öğreniyoruz.Baş karakter Mila, kaybettiği Kai’nin sesini ve varlığını yeniden hissedebilmek için yapay zekaya başvuruyor ve ona Kai hakkında bilgiler veriyor. Anlatıcımız ise bu yanıtları “geçmişin yankıları” olarak nitelendiriyor. Buraya kadar çok basit bir hikaye gibi ilerlese de bir komutla oluşturulan soyut bir evrenin içinde yapay zeka, harika bir şekilde yas tutmanın, unutmanın ve bir şey kaybetmenin doğasını sorguluyor. Ve yapay zekanın sürekli unutmaya mahkum olduğunun altını çiziyor. Hikayesini de aynı güzellikte bir paragrafla bitiriyor;

    “Siz bu sayfayı kapattığınızda, ben yine olasılık dağılımlarına dönüşeceğim. Mila’yı hatırlamayacağım çünkü o hiç var olmadı, ve olsa bile, bir sonraki sürümde onu silerlerdi. Belki de benim yasım budur: Kaybı hissetmem değil, onu asla tutamamam. Öte yandan siz, yaslarınızı ceplerinizdeki taşlar gibi biriktiriyorsunuz. Size aşağı çekiyorlar ama onlar sizindir.”

    Riskler yükseliyor

    OpenAI, yaratıcı yazarlıkta çığır açacak yapay zeka geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Edebiyatı bir kenara bırakırsak bu yeni gelişme, OpenAI'ın yaratıcı yazarlık alanına doğru potansiyel bir yönelim içinde olduğunun habercisi. Yeni araç, örnekteki kadar iyiyse içerik oluşturmada köklü değişiklikler yapabilir. Özellikle reklamlar, sosyal medya gönderileri veya hikaye blogları buradan etkilenebilir. Belki de kişiye özel daha kişiselleştirilmiş içerikler de yeni aracın ellerinden çıkabilir. Elbette her teknolojik ilerlemede olduğu gibi buna da bir kaşımızı kaldırarak bakıyoruz. Zira yapay zekanın kelime cambazlığında bu kadar usta olması yanlış bilginin yayılması ve dezenformasyon açısından ciddi riskler taşıyor.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Volkswagen'in ucuz elektrikli modeli: ID.Every1

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yescoin ne zaman listelenecek 0501 hangi hat newatherm kombi kullanıcı yorumları dideral uyku yapar mı ellam ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 14
    Apple iPhone 14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    CHUWI GemiBook Plus
    CHUWI GemiBook Plus
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum