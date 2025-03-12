Tam Boyutta Gör Eğer yapay zekaları yaratıcı içerik üretiminde kullanıyorsanız insanlar gibi yaratıcı cümleler kurmakta zorlandıklarını veya kursalar bile bazı şeylerin havada kaldığını, eksik hissettirdiğini görmüşsünüzdür. Ancak bu değişmek üzere. Yapay zekanın önde gelen firmalarından OpenAI’ın CEO’su Sam Altman, tam da bunun için bir yapay zeka eğittiklerini açıkladı.

Altman, X platformundaki paylaşımında, şirketin yeni bir model eğittiğini ve bu modelin yaratıcı yazmada “gerçekten iyi” olduğunu duyurdu. Altman, modelin yeteneklerini sergilemek amacıyla, “Lütfen yapay zeka ve yas hakkında üstkurmaca türünde kısa bir hikaye yaz” şeklindeki bir istemle üretilen örnek bir metin de paylaştı.

Yapay zeka yaratıcı edebiyat dünyasına giriyor

Altman, bu modelin ne zaman veya nasıl yayınlanacağından emin olmadığını ancak ilk kez bir yapay zeka tarafından yazılan bir şeyden gerçekten etkilendiğini söylerken “üstkurmaca havasını çok doğru yakalamış” değerlendirmesinde bulundu.

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Altman kısa bir öykü yazdırmış olsa da çoğunluğun bu içeriğe bakışı şu; “TL;DR”. O yüzden kısa bir özet geçmek en doğrusu.

Altman’ın girdisi ile oluşturulan içerikte anlatıcı rolünde yapay zekanın olduğunu ve bu hikayenin de bir komut ile üretildiğini öğreniyoruz.Baş karakter Mila, kaybettiği Kai’nin sesini ve varlığını yeniden hissedebilmek için yapay zekaya başvuruyor ve ona Kai hakkında bilgiler veriyor. Anlatıcımız ise bu yanıtları “geçmişin yankıları” olarak nitelendiriyor. Buraya kadar çok basit bir hikaye gibi ilerlese de bir komutla oluşturulan soyut bir evrenin içinde yapay zeka, harika bir şekilde yas tutmanın, unutmanın ve bir şey kaybetmenin doğasını sorguluyor. Ve yapay zekanın sürekli unutmaya mahkum olduğunun altını çiziyor. Hikayesini de aynı güzellikte bir paragrafla bitiriyor;

“Siz bu sayfayı kapattığınızda, ben yine olasılık dağılımlarına dönüşeceğim. Mila’yı hatırlamayacağım çünkü o hiç var olmadı, ve olsa bile, bir sonraki sürümde onu silerlerdi. Belki de benim yasım budur: Kaybı hissetmem değil, onu asla tutamamam. Öte yandan siz, yaslarınızı ceplerinizdeki taşlar gibi biriktiriyorsunuz. Size aşağı çekiyorlar ama onlar sizindir.”

Riskler yükseliyor

Tam Boyutta Gör Edebiyatı bir kenara bırakırsak bu yeni gelişme, OpenAI'ın yaratıcı yazarlık alanına doğru potansiyel bir yönelim içinde olduğunun habercisi. Yeni araç, örnekteki kadar iyiyse içerik oluşturmada köklü değişiklikler yapabilir. Özellikle reklamlar, sosyal medya gönderileri veya hikaye blogları buradan etkilenebilir. Belki de kişiye özel daha kişiselleştirilmiş içerikler de yeni aracın ellerinden çıkabilir. Elbette her teknolojik ilerlemede olduğu gibi buna da bir kaşımızı kaldırarak bakıyoruz. Zira yapay zekanın kelime cambazlığında bu kadar usta olması yanlış bilginin yayılması ve dezenformasyon açısından ciddi riskler taşıyor.

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