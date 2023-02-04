Bankacılık sektöründe devrim: Açık bankacılık nedir?

- Açık bankacılık (Open banking) nedir ❓
- Açık bankacılık güvenli mi 🔐
- Açık bankacılık uygulamaları 📱
- Açık bankacılık yönetmeliği 📋
- Yorumlar
Her alanda olduğu gibi fintek sektöründe de dijital dönüşümün ayak sesleri duyulmaya devam ediyor. Öyle ki 2015'te Avrupa Parlamentosu'na sunulan Ödeme Hizmetleri Direktifi 2 (PSD2) ile temelleri atılan açık bankacılık (open banking) sistemi, fintek sektörü için adeta bir mihenk taşı oldu. Peki kullanıcılara büyük kolaylık sağlayan ve yakın zamanda ülkemizde de örneklerini görmeye başladığımız açık bankacılık nedir, nasıl çalışır? Türkiye'de hangi bankalar açık bankacılık uygulamasına sahip?
Açık bankacılık (Open banking) nedir ❓
Yani finansal verilerinin üçüncü taraf bankalar ile paylaşılmasına izin veren kullanıcılar, X bankasının mobil uygulaması ya da internet şubesi üzerinden Y ve Z bankalarındaki tüm finansal işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor. API bankacılığı olarak da bilinen bu sistem sayesinde müşteriler, tek bir platform üzerinden hesap ve kredi kartı işlemleri gibi tüm finansal işlemlerini gerçekleştirebilirken, aynı zamanda bankaların aldığı masrafları da tek kalemde görebiliyor. Bu da fintech sektörünü yeniden şekillendiren açık bankacılığın en önemli avantajı.
Açık bankacılık güvenli mi 🔐
API'lar güvenli bir bağlantı sağlamak için tasarlanmış ve dijital ekonomide kullanılan kanıtlanmış bir teknoloji olmasına rağmen herhangi bir güvenlik zafiyeti, müşterilere ait finansal verilerin bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilmesine neden olabilir. Bu da tüm dijital bankacılık hizmetlerinde olduğu gibi açık bankacılığın (API bankacılığı) riskleri arasında.
Açık bankacılık uygulamaları 📱
- Türkiye İş Bankası
- Halk Bankası
- T.C. Ziraat Bankası
- Garanti BBVA
- YapıKredi
- ING
- VakıfBank
- Akbank
- DenizBank
- QNB FinansBank
Açık bankacılık yönetmeliği 📋
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 1 Aralık 2022'de açık bankacılık hizmetlerinin kullanıma sunulduğunu bildirdi. TCMB tarafından paylaşılan açıklama metni şöyle:
12 Kasım 2019 tarihinde güncellenen “6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun”un 12 nci maddesinin birinci fıkrasına ödeme emri başlatma hizmeti (f bendi) ve ödeme hesabına ilişkin konsolide edilmiş bilgilerin çevrim içi platformlarda sunulması hizmeti (g bendi) eklenerek söz konusu hizmet türleri kanun kapsamında ödeme hizmeti olarak tanımlanmıştır. Ödeme Hizmetleri Veri Paylaşım Servisleri (ÖHVPS) olarak adlandırılan bu iki hizmet ile ödemeler alanındaki açık bankacılık servisleri tanımlanmıştır.
29 Aralık 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanan açık bankacılık yönetmeliğine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
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o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?