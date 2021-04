Açık dünya rol yapma oyunu Elona Mobile, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini LTGames'in yaptığı açık dünya rol yapma oyunu Elona Mobile, iOS ve Android cihazlar için yayınlandı.

Elona Mobile, oyunun her bölgesini keşfetmenize izin veren, keşif hissi yüksek bir açık dünya rol yapma oyunu. Oyunda 11 farklı ırk ve 10 farklı sınıf bulunuyor. Bunların arasından karakterinizi seçip maceranıza başlıyorsunuz. Her karakterin kendine has yetenekleri bulunuyor.

Karakterlerin yetenekleri dışında seçtiğiniz karaktere bakmaksızın geliştirebileceğiniz marangozluk, demircilik, terzilik ve balık tutma gibi yetenekler kazanabiliyorsunuz. Kısaca karakterinizi birçok farklı tarzda geliştirebilirsiniz.

Elona Mobile şu anda App Store ve Google Play üzerinde ücretsiz olarak erişilebilir durumda. Oyunun mağaza sayfalarına ve fragmanına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

