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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Açık dünya rol yapma oyunu Elona Mobile, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı

    Geçtiğimiz ön kayıt süreci başlayan açık dünya rol yapma oyunu Elona Mobile, iOS ve Android cihazlar için ücretsiz olarak çıkışını yaptı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    25 Nisan 2021, 10:00 (17 sa.)
    928
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    2
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Açık dünya rol yapma oyunu Elona Mobile, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini LTGames'in yaptığı açık dünya rol yapma oyunu Elona Mobile, iOS ve Android cihazlar için yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "The Witcher'ın artırılmış gerçeklik oyunu The Witcher: Monster Slayer, bu yaz mobil cihazlar için çıkacak"

    Elona Mobile, oyunun her bölgesini keşfetmenize izin veren, keşif hissi yüksek bir açık dünya rol yapma oyunu. Oyunda 11 farklı ırk ve 10 farklı sınıf bulunuyor. Bunların arasından karakterinizi seçip maceranıza başlıyorsunuz. Her karakterin kendine has yetenekleri bulunuyor. 

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    Karakterlerin yetenekleri dışında seçtiğiniz karaktere bakmaksızın geliştirebileceğiniz marangozluk, demircilik, terzilik ve balık tutma gibi yetenekler kazanabiliyorsunuz. Kısaca karakterinizi birçok farklı tarzda geliştirebilirsiniz. 

    Elona Mobile şu anda App Store ve Google Play üzerinde ücretsiz olarak erişilebilir durumda. Oyunun mağaza sayfalarına ve fragmanına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Elona Mobile Elona Mobile Elona Mobile Elona Mobile Hongkong Leiting Information Technology Co., Limited Oyunlar Ücretsiz 444.8 MB

    Elona Mobile Elona Mobile Elona Mobile Elona Mobile LTGAMES GLOBAL Rol Oyunu Ücretsiz 94M



    https://www.pocketgamer.com/articles/086430/elona-mobile-the-quirky-open-world-jrpg-is-now-available-for-android-and-ios/
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    Kablosuz kulaklık temizleyici

    djtomcat 1 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    castraelectro 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok fazla ayrıntı var uzun hikaye, türkçe dil desteği şart çünkü çok fazla diyalog var.
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    renega (Ömer C. IŞIK) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    güzel
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