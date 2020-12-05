Activision Blizzard, Netflix'e dava açıyor

Oyun dünyasının en popüler serilerinden ikisine sahip olan Activision Blizzard, dünyanın en çok abonesi olan ve en popüler video akış hizmeti olan Netflix'e dava açıyor.

Activision Blizzard, Netflix'i kendi çalışanını çalmakla suçluyor diyebiliriz. Activison'ın finans müdürü Spencer Neumann, 2018'in sonlarında Netflix'in kendisi ile görüşmesi üzerine Activision'ı bırakıp Netflix'e geçmişti. Olayın üzerinden neredeyse 2 yıl geçmesinin ardından Acitivision, Netflix'e dava açmak için hazırlanıyor.

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Spencer Neumann'ın Activision'daki sözleşmesi normalde 2020 yılının nisan ayında bitecekmiş ancak kendisi, sözleşmesi bitmeden Netflix ile imza atmış. Burada Activision'ın dava açmasındaki asıl sebep Spencer Neumann'ın sözleşmesi bitmeden şirketten ayrılması değil, Netflix'in yasal olmayan yollarla Spencer Neumann'ı transfer edebilmek için çaba göstermesi. Açıklamaya göre Netflix, yasaları çiğneyerek sadece Spencer Neumann'ı ikna etme durumu üzerinde durmuş.

Netflix daha önce yine buna benzer bir durum sebebiyle Fox ve Viacom tarafından da davalık olmuştu. Activisian Blizzard ve Netflix arasındaki bu davayı daha ilginç kılan bir diğer şey ise iki şirketin şu sıralar oyunların, dizisinin veya filmlerinin yapılması için görüşüyor olması.

Activision Blizzard'ın açmış olduğu davada talep ettiği şey ise para. Activision Blizzard daha önce yine bu tarz bir olay yaşandığı için Electronic Arts'a transfer olan ve Respawn Entertaintment'ı kuran Jason West ve Vince Zampella için de bir dava süreci başlatmıştı. Ancak taraflar mahkeme dışında kendileri anlaşmıştı.

https://www.vg247.com/2020/12/05/activision-blizzard-suing-netflix-allegedly-poaching-cfo/

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