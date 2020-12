Activision Blizzard, Netflix'e dava açıyor

Wonder Woman 1984 için ilk yorumlar paylaşıldı

Benedict Cumberbatch'in kadroda olduğu, 11 Eylül'e odaklanan The Mauritanian'dan fragman yayınlandı

2 hf.

The Last of Us'ın yaratıcısı Neil Druckmann, Naughty Dog'da eş başkan oldu