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    Activision Blizzard, Netflix'e dava açıyor

    Call of Duty ve Diablo serileri ile tanınan popüler oyun şirketi Activision Blizzard, dünyanın en popüler video akış hizmeti olan Netflix'e dava açıyor.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Activision Blizzard, Netflix'e dava açıyor

    Oyun dünyasının en popüler serilerinden ikisine sahip olan Activision Blizzard, dünyanın en çok abonesi olan ve en popüler video akış hizmeti olan Netflix'e dava açıyor.

    Activision Blizzard, Netflix'i kendi çalışanını çalmakla suçluyor diyebiliriz. Activison'ın finans müdürü Spencer Neumann, 2018'in sonlarında Netflix'in kendisi ile görüşmesi üzerine Activision'ı bırakıp Netflix'e geçmişti. Olayın üzerinden neredeyse 2 yıl geçmesinin ardından Acitivision, Netflix'e dava açmak için hazırlanıyor.

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    Spencer Neumann'ın Activision'daki sözleşmesi normalde 2020 yılının nisan ayında bitecekmiş ancak kendisi, sözleşmesi bitmeden Netflix ile imza atmış. Burada Activision'ın dava açmasındaki asıl sebep Spencer Neumann'ın sözleşmesi bitmeden şirketten ayrılması değil, Netflix'in yasal olmayan yollarla Spencer Neumann'ı transfer edebilmek için çaba göstermesi. Açıklamaya göre Netflix, yasaları çiğneyerek sadece Spencer Neumann'ı ikna etme durumu üzerinde durmuş.

    Netflix daha önce yine buna benzer bir durum sebebiyle Fox ve Viacom tarafından da davalık olmuştu. Activisian Blizzard ve Netflix arasındaki bu davayı daha ilginç kılan bir diğer şey ise iki şirketin şu sıralar oyunların, dizisinin veya filmlerinin yapılması için görüşüyor olması.

    Activision Blizzard'ın açmış olduğu davada talep ettiği şey ise para. Activision Blizzard daha önce yine bu tarz bir olay yaşandığı için Electronic Arts'a transfer olan ve Respawn Entertaintment'ı kuran Jason West ve Vince Zampella için de bir dava süreci başlatmıştı. Ancak taraflar mahkeme dışında kendileri anlaşmıştı.



    https://www.vg247.com/2020/12/05/activision-blizzard-suing-netflix-allegedly-poaching-cfo/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    fatihgeyikci 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Virinom
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    nuksws_99 (dasasd ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Activision blizzard ı bitirdi. Wc3 remastered in öyle çıkması tamamen activisionun suçudur. Her şeyi beklerim.
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    çalışan mal mı ki ? çalınsın !
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    Carlsén 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Netflix buna alışsın bence, gündemde ne kadar kalırsan o kadar çok göze batarsın
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    nuksws_99 (dasasd ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Activision blizzard ı bitirdi. Wc3 remastered in öyle çıkması tamamen activisionun suçudur. Her şeyi beklerim.
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    duman56 (Erman Duman) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Activision kadar aç paragöz firma yoktur herhalde belki ea olabilir
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Activision bence şükretsin finans müdürü iyi yönetememiş netflix full zarar açıklıyor. Allah korumuş
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    Virinom (Süleyman Kenar) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Activision git ötede ağla, ispatlanması imkansız olan bir dava.
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    fatihgeyikci 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Virinom
    kafiye için çok düşündün mü?
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    blizzard ile activision açıyorsa doğrudur hocam, okumaya bile gerek yok.
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