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    Adam Sandler'lı bilim-kurgu filmi Spaceman'den fragman yayınlandı

    Ünlü oyuncu Adam Sandler'ın başrolünü üstlendiği Spaceman filminden ilk uzun fragman yayınlandı. Bilim-kurgu türündeki film çok yakında Netflix'te izleyici ile buluşacak.
    Adam Sandler'lı Spaceman filminden yeni fragman Tam Boyutta Gör
    Ünlü oyuncu Adam Sandler daha çok komedi filmleriyle tanınan bir isim olsa da zaman zaman farklı türlerde de dikkat çekici işler ortaya koyuyor. Uncut Gems ve Reign Over Me gibi filmlerdeki etkileyici performanslarıyla komedi dışında da son derece yetenekli olduğunu ispatlayan oyuncu, bu kez de bilim-kurgu türünde bir filmle izleyicilerin karşısıına çıkmaya hazırlanıyor. Adam Sandler'ın başrolünü üstlendiği bilim-kurgu filmi Spaceman (Bir Astronotun Sonsuz Yolculuğu), önümüzdeki ay Netflix'te izleyici ile buluşacak.

    Merakla beklenen Spaceman filmi için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, bugün filmden ilk uzun fragmanı yayınladı.

    Spaceman, 1 Mart'ta Netflix'te İzleyici ile Buluşacak

    Jaroslav Kalfar'ın "Spaceman of Bohemia" adlı romanından uyarlanan film, Güneş Sistemi'nin sınırına tek başına bir göreve gönderilen Jakub (Adam Sandler)'u takip ediyor. Görevin altıncı ayına girilirken, Dünya'da bıraktığı eşinin geri döndüğünde gitmiş olabileceğini düşünmeye başlayan Jakub'un yardımına gemisinin derinliklerinde keşfettiği gizemli bir varlık koşuyor. Jakub, Paul Dano'nun seslendirdiği Hanuš adlı bu varlığın yardımıyla çok geç olmadan sorunlarını çözmeye çalışıyor.

    Adam Sandler ve Paul Dano'nun yanı sıra Carey Mulligan, Kunal Nayyar, Lena Olin ve Isabella Rossellini'nin de rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda Chernobyl dizisiyle çıkış yapan Johan Renck oturuyor.

    23 Şubat'ta sınırlı sayıda sinemada gösterime girdikten sonra 1 Mart'ta Netflix'e gelecek olan filmden yayınlanan yeni fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 14 saat önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 6 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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