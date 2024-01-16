Adam Sandler'lı bilim-kurgu filmi Spaceman'den fragman yayınlandı

Merakla beklenen Spaceman filmi için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, bugün filmden ilk uzun fragmanı yayınladı.
Spaceman, 1 Mart'ta Netflix'te İzleyici ile Buluşacak
Jaroslav Kalfar'ın "Spaceman of Bohemia" adlı romanından uyarlanan film, Güneş Sistemi'nin sınırına tek başına bir göreve gönderilen Jakub (Adam Sandler)'u takip ediyor. Görevin altıncı ayına girilirken, Dünya'da bıraktığı eşinin geri döndüğünde gitmiş olabileceğini düşünmeye başlayan Jakub'un yardımına gemisinin derinliklerinde keşfettiği gizemli bir varlık koşuyor. Jakub, Paul Dano'nun seslendirdiği Hanuš adlı bu varlığın yardımıyla çok geç olmadan sorunlarını çözmeye çalışıyor.
Adam Sandler ve Paul Dano'nun yanı sıra Carey Mulligan, Kunal Nayyar, Lena Olin ve Isabella Rossellini'nin de rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda Chernobyl dizisiyle çıkış yapan Johan Renck oturuyor.
23 Şubat'ta sınırlı sayıda sinemada gösterime girdikten sonra 1 Mart'ta Netflix'e gelecek olan filmden yayınlanan yeni fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.