Adam Sandler'lı bilim-kurgu filmi Spaceman'den fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör Ünlü oyuncu Adam Sandler daha çok komedi filmleriyle tanınan bir isim olsa da zaman zaman farklı türlerde de dikkat çekici işler ortaya koyuyor. Uncut Gems ve Reign Over Me gibi filmlerdeki etkileyici performanslarıyla komedi dışında da son derece yetenekli olduğunu ispatlayan oyuncu, bu kez de bilim-kurgu türünde bir filmle izleyicilerin karşısıına çıkmaya hazırlanıyor. Adam Sandler'ın başrolünü üstlendiği bilim-kurgu filmi Spaceman (Bir Astronotun Sonsuz Yolculuğu), önümüzdeki ay Netflix'te izleyici ile buluşacak.

Merakla beklenen Spaceman filmi için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, bugün filmden ilk uzun fragmanı yayınladı.

Spaceman, 1 Mart'ta Netflix'te İzleyici ile Buluşacak

Jaroslav Kalfar'ın "Spaceman of Bohemia" adlı romanından uyarlanan film, Güneş Sistemi'nin sınırına tek başına bir göreve gönderilen Jakub (Adam Sandler)'u takip ediyor. Görevin altıncı ayına girilirken, Dünya'da bıraktığı eşinin geri döndüğünde gitmiş olabileceğini düşünmeye başlayan Jakub'un yardımına gemisinin derinliklerinde keşfettiği gizemli bir varlık koşuyor. Jakub, Paul Dano'nun seslendirdiği Hanuš adlı bu varlığın yardımıyla çok geç olmadan sorunlarını çözmeye çalışıyor.

Netflix'in The Gentlemen dizisinden ilk fragman 1 gün önce eklendi

Adam Sandler ve Paul Dano'nun yanı sıra Carey Mulligan, Kunal Nayyar, Lena Olin ve Isabella Rossellini'nin de rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda Chernobyl dizisiyle çıkış yapan Johan Renck oturuyor.

23 Şubat'ta sınırlı sayıda sinemada gösterime girdikten sonra 1 Mart'ta Netflix'e gelecek olan filmden yayınlanan yeni fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.