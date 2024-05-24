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    ANKA-3'ün çift motorlu versiyonu geliyor: Ses hızını aşacak!

    TUSAŞ CEO'su Temel Kotil, ANKA-3'ün çift motorlu versiyonu için çalışmaların başladığını duyurdu. Çift motorlu ANKA-3, süpersonik hızlara ulaşacak.               
    ANKA-3'ün çift motorlu versiyonu geliyor: Ses hızını aşacak! Tam Boyutta Gör
    TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, TUSAŞ’ın YouTube kanalında yaptığı açıklamada ANKA-3 insansız hava aracının çift motorlu versiyonu üzerinde çalışıldığını duyurdu. ANKA-3, çift motoru sayesinde süpersonik hızlara ulaşacak ve Milli Muharip Uçak KAAN’a eşlik edebilecek.

    TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, şunları söyledi:

    “ANKA-3 tamamen bittiği zaman görünmez uçak olacak. ANKA-3, 'high subsonic' yani ses hızına yaklaşıyor. Bir yolcu uçağı kadar hızlı gidiyor. Yakında bunun iki motorlusu gelecek. O süpersonik hızda olacak. KAAN’a eşlik edecek.”

    ANKA-3'ün çift motorlu versiyonu geliyor: Ses hızını aşacak! Tam Boyutta Gör

    Çift motorlu ANKA-3'ün hızı ne kadar olacak?

    ANKA-3 mevcut tek jet motorlu konfigürasyon ile 425 knot (0.7 Mach) hıza ulaşacak ve 1.200 kilograma kadar faydalı yük kapasitesine sahip olacak. Çift jet motorlu konfigürasyon ise 1,2 Mach’ın üzerinde hıza ulaşabilecek. KAAN’ın 1,8 Mach azami hıza ulaşacağı açıklanmıştı. ANKA-3 de bu hızlara yaklaşabilecek.

    ANKA-3, aktif görev yapan diğer İHA'lara göre büyük boyutu ve yüksek hızıyla dikkat çekiyor. Özel tasarımı ve kanatlarının içine gizlenebilen mühimmatlarıyla radarda düşük görünürlüğe sahip olacak. ANKA-3, ilk test uçuşunu 2023’ün Aralık ayında yapmıştı. Tek motorlu versiyonun test uçuşları devam ediyor.

    TUSAŞ ANKA 3 (Tek Motor) Özellikleri

    • Anka ve Anka II ile ortak aviyonik mimari ve Yer Kontrol İstasyonu
    • Düşük radar görünürlüğü
    • Yüksek hızda intikal
    • Yüksek faydalı yük kapasitesi
    • LoS/BLOS (Uydu Kontrolü)
    • Max. Kalkış Ağırlığı: 6500 kg
    • Faydalı Yük Kapasitesi: 1200kg
    • Servis İrtifası: 40kft
    • Dayanım: 10 saat @ 30kf
    • Seyir Hızı: 250kts/0.42M @ 30kf
    • Azami Hız: 425kts/0.7M @ 30kf
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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