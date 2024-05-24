ANKA-3'ün çift motorlu versiyonu geliyor: Ses hızını aşacak!

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Tam Boyutta Gör TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, TUSAŞ’ın YouTube kanalında yaptığı açıklamada ANKA-3 insansız hava aracının çift motorlu versiyonu üzerinde çalışıldığını duyurdu. ANKA-3, çift motoru sayesinde süpersonik hızlara ulaşacak ve Milli Muharip Uçak KAAN’a eşlik edebilecek.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, şunları söyledi:

“ANKA-3 tamamen bittiği zaman görünmez uçak olacak. ANKA-3, 'high subsonic' yani ses hızına yaklaşıyor. Bir yolcu uçağı kadar hızlı gidiyor. Yakında bunun iki motorlusu gelecek. O süpersonik hızda olacak. KAAN’a eşlik edecek.”

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Çift motorlu ANKA-3'ün hızı ne kadar olacak?

ANKA-3 mevcut tek jet motorlu konfigürasyon ile 425 knot (0.7 Mach) hıza ulaşacak ve 1.200 kilograma kadar faydalı yük kapasitesine sahip olacak. Çift jet motorlu konfigürasyon ise 1,2 Mach’ın üzerinde hıza ulaşabilecek. KAAN’ın 1,8 Mach azami hıza ulaşacağı açıklanmıştı. ANKA-3 de bu hızlara yaklaşabilecek.

ANKA-3, aktif görev yapan diğer İHA'lara göre büyük boyutu ve yüksek hızıyla dikkat çekiyor. Özel tasarımı ve kanatlarının içine gizlenebilen mühimmatlarıyla radarda düşük görünürlüğe sahip olacak. ANKA-3, ilk test uçuşunu 2023’ün Aralık ayında yapmıştı. Tek motorlu versiyonun test uçuşları devam ediyor.

TUSAŞ ANKA 3 (Tek Motor) Özellikleri

Anka ve Anka II ile ortak aviyonik mimari ve Yer Kontrol İstasyonu

Düşük radar görünürlüğü

Yüksek hızda intikal

Yüksek faydalı yük kapasitesi

LoS/BLOS (Uydu Kontrolü)

Max. Kalkış Ağırlığı : 6500 kg

: 6500 kg Faydalı Yük Kapasitesi : 1200kg

: 1200kg Servis İrtifası : 40kft

: 40kft Dayanım : 10 saat @ 30kf

: 10 saat @ 30kf Seyir Hızı : 250kts/0.42M @ 30kf

: 250kts/0.42M @ 30kf Azami Hız: 425kts/0.7M @ 30kf

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