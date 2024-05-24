ANKA-3'ün çift motorlu versiyonu geliyor: Ses hızını aşacak!

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, şunları söyledi:
“ANKA-3 tamamen bittiği zaman görünmez uçak olacak. ANKA-3, 'high subsonic' yani ses hızına yaklaşıyor. Bir yolcu uçağı kadar hızlı gidiyor. Yakında bunun iki motorlusu gelecek. O süpersonik hızda olacak. KAAN’a eşlik edecek.”
Çift motorlu ANKA-3'ün hızı ne kadar olacak?
ANKA-3 mevcut tek jet motorlu konfigürasyon ile 425 knot (0.7 Mach) hıza ulaşacak ve 1.200 kilograma kadar faydalı yük kapasitesine sahip olacak. Çift jet motorlu konfigürasyon ise 1,2 Mach’ın üzerinde hıza ulaşabilecek. KAAN’ın 1,8 Mach azami hıza ulaşacağı açıklanmıştı. ANKA-3 de bu hızlara yaklaşabilecek.
ANKA-3, aktif görev yapan diğer İHA'lara göre büyük boyutu ve yüksek hızıyla dikkat çekiyor. Özel tasarımı ve kanatlarının içine gizlenebilen mühimmatlarıyla radarda düşük görünürlüğe sahip olacak. ANKA-3, ilk test uçuşunu 2023’ün Aralık ayında yapmıştı. Tek motorlu versiyonun test uçuşları devam ediyor.
TUSAŞ ANKA 3 (Tek Motor) Özellikleri
- Anka ve Anka II ile ortak aviyonik mimari ve Yer Kontrol İstasyonu
- Düşük radar görünürlüğü
- Yüksek hızda intikal
- Yüksek faydalı yük kapasitesi
- LoS/BLOS (Uydu Kontrolü)
- Max. Kalkış Ağırlığı: 6500 kg
- Faydalı Yük Kapasitesi: 1200kg
- Servis İrtifası: 40kft
- Dayanım: 10 saat @ 30kf
- Seyir Hızı: 250kts/0.42M @ 30kf
- Azami Hız: 425kts/0.7M @ 30kf
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.