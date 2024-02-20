TEKNOFEST 2024 teknoloji yarışmalarına başvuru süresi uzatıldı

Tam Boyutta Gör Adana’nın ev sahipliği yapacağı TEKNOFEST 2024 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmalarına başvurular 20 Şubat'ta sona erecekti. Başvuru süresi 29 Şubat’a kadar uzatıldı.

TEKNOFEST’in sosyal medya hesaplarından paylaşılan duyuruda “Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2024 yarışma başvuruları yoğun talep üzerine 29 Şubat’a kadar uzatıldı.” ifadelerine yer verildi.

TEKNOFEST 2024’te 46 ana kategori ve 117 alt kategoride teknoloji yarışmaları düzenlenecek. İlkokuldan liseye, üniversiteden mezun seviyesine kadar teknoloji tutkunlarına 30 milyon TL ödül ve 55 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak.

Bu sene ilk defa düzenlenecek yarışmalar neler?

Bu sene ilk defa Roket, Model Uydu, Sağlıkta Yapay Zekâ, Biyoteknoloji İnovasyon, Sanayide Dijital Teknolojiler, Uçan Araba Simülasyon, Eğitim Teknolojileri, Robotaksi Binek Otonom Araç, Tarım Teknolojileri, Savaşan İHA, Çip Tasarım Yarışması gibi yarışmalar düzenlenecek. Kablosuz Haberleşme, Blok Zincir, Hava Savunma Sistem Teknolojileri, Finansal Teknolojiler, İnsansız Deniz Aracı, Akıllı Wi-Fi Kapsama ve TEKNOFEST Robolig Yarışmaları başvuruya açıldı.

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Savaşan İHA Yarışması’nda 470 bin TL ödül verilecek

BAYKAR yürütücülüğünde düzenlenen Savaşan İHA Yarışması'na yurt içi ve yurt dışında öğrenim gören tüm lise, üniversite öğrencileri ve mezunlar katılabiliyor. Yarışma kapsamında İHA’lar ile hava–hava ve hava-kara muharebe senaryolarını kontrollü bir ortamda oluşturup ileride bu konuda başarı elde edebilecek gençleri ilgili alanlara yönlendirip, deneyim kazanıp becerilerini geliştirmelerini sağlamak hedefleniyor.

Kritik tasarım raporu aşamasını geçen takımlara malzeme desteği, finalist takımlara ulaşım ve konaklama desteği sağlanıyor. Aynı zamanda katılımcılara Türkiye’nin önde gelen teknoloji firmalarına teknik gezi, bu gezilerde alanında uzman kişilerle tanışma fırsatı, mesleki bilgi sahibi olma ve kariyer fırsatlarından yararlanma imkanı da sunuluyor. Kazananlara toplam 470 bin TL ödül dağıtılacak.

TEKNOFEST 2024 başvuruları ne zaman sona erecek?

TEKNOFEST 2024’ün teknoloji yarışmaları için başvurular 20 Şubat 2024 tarihinde sona erecek.

TEKNOFEST 2024 teknoloji yarışmalarına nasıl başvurulur?

Aşağıdaki bağlantıdan teknoloji yarışmalarına başvuru yapabilirsiniz:

https://www.teknofest.org/tr/yarismalar

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