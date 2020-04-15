ADATA 4800 MHz frekansta çalışan D50 RGB RAM kitlerini lanse etti

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Geçtiğimiz günlerde D60G serisi RAM’leriyle reddot ödülünü kazanan ADATA D50 ile performansa öncelik veren kullanıcıları hedef alıyor. Kitler tasarım konusunda da ödün vermiyor.

4800 MHz'e uzanıyor

ADATA, XPG markası altında satışa sunduğu Spectrix D50 RAM’leriyle frekans tarafında 4800 MHz’e kadar yükselirken kapasite tarafında ise 32 GB’a kadar ölçeklenmiş. XMP 2.0 desteği sayesinde kolayca frekansı yükseltilebilen RAM’ler tasarımıyla da dikkat çekiyor.

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Geometrik şekil tasarımlı 2mm kalınlığındaki pasif soğutucusunun üzerine konumlandırılan RGB aydınlatması piyasadaki anakart üreticilerinin RGB yazılımıyla uyumlu kitler, durgun, nefes, ve kuyruklu yıldız modlarında çalışabiliyor.

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Frekans tarafında 4600-4800 MHz ve kapasite tarafında ise 32 GB örnekleri mayıs ayında sunulacak RAM ailesi bu ay içerisinde genişleyecek. Son olarak fiyat bilgisinin paylaşılmadığını ekleyelim.

https://www.techpowerup.com/265750/adata-announces-xpg-spectrix-d50-ddr4-rgb-32gb-memory-module

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