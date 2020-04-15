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    Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ADATA 4800 MHz frekansta çalışan D50 RGB RAM kitlerini lanse etti

    Yüksek performansının yanı sıra tasarımıyla dikkat çeken RAM’lere imza atan ürün gamını performans odaklı bir çözümle genişletti.
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    Ram
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    ADATA 4800 MHz frekansta çalışan D50 RGB RAM kitlerini lanse etti
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    Geçtiğimiz günlerde D60G serisi RAM’leriyle reddot ödülünü kazanan ADATA D50 ile performansa öncelik veren kullanıcıları hedef alıyor. Kitler tasarım konusunda da ödün vermiyor.

    4800 MHz'e uzanıyor

    ADATA, XPG markası altında satışa sunduğu Spectrix D50 RAM’leriyle frekans tarafında 4800 MHz’e kadar yükselirken kapasite tarafında ise 32 GB’a kadar ölçeklenmiş. XMP 2.0 desteği sayesinde kolayca frekansı yükseltilebilen RAM’ler tasarımıyla da dikkat çekiyor.

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    ADATA 4800 MHz frekansta çalışan D50 RGB RAM kitlerini lanse etti
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    Geometrik şekil tasarımlı 2mm kalınlığındaki pasif soğutucusunun üzerine konumlandırılan RGB aydınlatması piyasadaki anakart üreticilerinin RGB yazılımıyla uyumlu kitler, durgun, nefes, ve kuyruklu yıldız modlarında çalışabiliyor.

    ADATA 4800 MHz frekansta çalışan D50 RGB RAM kitlerini lanse etti
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    Ayrıca Bkz. "3 Comet Lake işlemcisinin fiyatı sızdı-Çekirdek başına fiyat düşebilir"

    Frekans tarafında 4600-4800 MHz ve kapasite tarafında ise 32 GB örnekleri mayıs ayında sunulacak RAM ailesi bu ay içerisinde genişleyecek. Son olarak fiyat bilgisinin paylaşılmadığını ekleyelim.



    https://www.techpowerup.com/265750/adata-announces-xpg-spectrix-d50-ddr4-rgb-32gb-memory-module Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    AtiMX4 (Ati ) 39 dk.
    Ee hangi anakart destekliyor ki o hizi
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