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    Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ADATA ilk güç kaynağını satışa sunuyor

    ADATA XPG CR650 adındaki oyuncu güç kaynağı 650W sınıfında ve 80 Plus Gold verimlilik sertifikasına sahip. ADATA XPG CR650 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
    2 gün
    1,2b
    1
    8
    Güç Kaynağı
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    ADATA ilk güç kaynağını satışa sunuyor
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    Ticari hayatına bellek ve depolama ürünleri sektörü ile başlayan ADATA firması sonrasında gözünü oyuncu donanımları ile performans donanımları pazarına dikmişti. XPG markası giderek kapsama alanını genişletiyor.

    ADATA XPG CR650 özellikleri ve fiyatı

    ADATA XPG markası bellek ve depolama ürünleri sonrasında oyuncu dizüstü bilgisayar pazarına el atmıştı. Geçtiğimiz yıl da oyuncu güç kaynağı sınıfına giriş yapan marka uzun bir aradan sonra ilk ürünlerini piyasaya sürüyor.

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    ADATA XPG Core Reactor adındaki yeni seride ilk ürün CR650 oldu. ADATA XPG CR650 modeli 650W seviyesinde ve 80 Plus Gold sertifikası ile belirli yüklerde yüzde 92 enerji verimliliği seviyesine ulaşabiliyor.

    Tamamen modüler bir kablolamaya sahip olan güç kaynağı tek bir +12V hattı kullanırken aşırı yükleme, sıfır yükleme, kısa devre, yüksek voltaj, düşük voltaj gibi risklere karşı da koruma sunuyor.

    4 adet PCIe 6+2 pin kablosu, 2 adet 4+4 pin EPS, 24-pin ATX, 9 SATA ve 3 MOLEX bağlantısı sunan ADATA XPG CR650 10 garanti ile geliyor. Fiyatı ise 90$ olarak belirlendi.



    https://www.techpowerup.com/267011/adata-intros-xpg-core-reactor-psu-series Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    eatmc7 2 gün
    Adam kaynaktaki haberi geçmiş bu kadar yüklenmeyin ya

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +2
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    splandor35 (Tugberk ) 2 gün
    DonanımHaber böyle donanımdan bi' haber editörlerle, donanım dünyasına çok çok uzak kalmasıyla, donanım bölümlerinde ki kalitenin yerlerde sürünmesi sebebiyle ve buna benzer daha birçok sebepten ötürü her geçen gün küçülmeye, eski şanını yitirmeye devam edecektir.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    kunGFu 2 gün splandor35
    hangi sani hocam? benim bildigim burasi ölücüleri ile meshur bir de moderatörleri ile...



    donanim bölümü dh nin üvey evladi zaten, alakasiz moderatörler yani bilgisi "sifir" gelip sana bir tartismanin ortasinda ceza verebilir, karsindakinin konu ile uzakligi veya yakinligini tartacak kadar bile bilgileri olmadigindan ceza alirsin(ban degil), cok basit, hak etmesen bile.. banlama olayi bile adam sana küfür ettikten bir kac gün sonra o da Allah nasil ederse..



    birde durup dururken silinen yorumlarin olur, sebebini ne sen anlayabilirsin ne de bir baskasi...
    1 Yanıt Yanıtla
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    UnicornKnight (Onur Aksu) 2 gün
    bir Ekrem71 haberi beyler, nesine bu kadar şaşırıyorsunuz ki? =D
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    Dreandes (Ahmet Bey) 2 gün
    Core Reactor 750 kullanıyorum 2 haftadır. Daha satışa sunulmayan seri varmış bizde haberimiz yokmuş :D

    650-750 satışta zaten şu an.
    itopya.com/...
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    ehhalil (Halil ) 2 gün
    Aylardır piyasada olan güç kaynağını "ADATA ilk güç kaynağını satışa sunuyor" başlığı ile vermek Şaka gibi haber.
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    REDSTONE (REDSTONE ) 2 gün
    İlk güç kaynağı derken? Bunlar piyasada satışta olan ürünler zaten.
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