ADATA ilk güç kaynağını satışa sunuyor

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Ticari hayatına bellek ve depolama ürünleri sektörü ile başlayan ADATA firması sonrasında gözünü oyuncu donanımları ile performans donanımları pazarına dikmişti. XPG markası giderek kapsama alanını genişletiyor.

ADATA XPG CR650 özellikleri ve fiyatı

ADATA XPG markası bellek ve depolama ürünleri sonrasında oyuncu dizüstü bilgisayar pazarına el atmıştı. Geçtiğimiz yıl da oyuncu güç kaynağı sınıfına giriş yapan marka uzun bir aradan sonra ilk ürünlerini piyasaya sürüyor.

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ADATA XPG Core Reactor adındaki yeni seride ilk ürün CR650 oldu. ADATA XPG CR650 modeli 650W seviyesinde ve 80 Plus Gold sertifikası ile belirli yüklerde yüzde 92 enerji verimliliği seviyesine ulaşabiliyor.

Tamamen modüler bir kablolamaya sahip olan güç kaynağı tek bir +12V hattı kullanırken aşırı yükleme, sıfır yükleme, kısa devre, yüksek voltaj, düşük voltaj gibi risklere karşı da koruma sunuyor.

4 adet PCIe 6+2 pin kablosu, 2 adet 4+4 pin EPS, 24-pin ATX, 9 SATA ve 3 MOLEX bağlantısı sunan ADATA XPG CR650 10 garanti ile geliyor. Fiyatı ise 90$ olarak belirlendi.

https://www.techpowerup.com/267011/adata-intros-xpg-core-reactor-psu-series

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