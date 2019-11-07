Adobe, deneysel fotoğraf ve ses düzenleme araçlarını tanıttı

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Adobe, bu yılki MAX 2019 konferansında, ses dosyalarını bir tıkla temizleyebileceğiniz Project Awesome Audio dışında çok daha fazla deneysel araç ortaya çıkardı. Adobe Sensei yapay zeka motoruyla çalışan bu araçların, kullanıcılara sunulunca birçok işi kolaylaştıracaklarını söylemek mümkün.

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Adobe Sensei yapay zeka motoruyla çalışıyorlar

Bu deneysel araçlardan biri olan Project Allin, temelde fotoğraf çeken kişinin fotoğrafa eklenmesini sağlıyor. Yani bu araç iki ayrı fotoğrafı tarayarak, eksik olan kişiyi buluyor ve bunu başarıyla diğer fotoğrafa ekliyor. Böylece de tripodu veya zamanlayıcı özellikli kamerası olmayan ve fotoğraf çekmek zorunda kalan kullanıcıların zahmetsiz bir şekilde, çektikleri fotoğrafa eklenmelerini sağlıyor.







Adobe Sensei tarafından desteklenen bir diğer ilginç gizlilik ise Project Sound Seek. Ses dosyalarındaki belirli sesleri ve duraksamaları (örneğin hmm, ahh vs.) kolayca bulabilen bu özellik, ses kayıtlarını kolayca düzenlemenizi sağlıyor.







Project Image Tango ise şekilleri ve dokuları birleştirmenizi sağlıyor. Örneğin çizdiğiniz bir kuşun, üç boyutlu gerçekçi bir versiyonunu görmek istiyorsanız, çiziminize gerçek bir kuşun dokusu eklenebiliyor ve ortaya gerçekçi bir fotoğraf çıkıyor.







Diğer deneysel özellikler arasında statik resimlerden animasyonlu videolar çekebilen Project Sweet Talk ve yüz fotoğrafları üzerinde manipülasyon yapılıp yapılmadığını anlamaya yarayan Project About Face de yer alıyor. Bu özelliklerin hepsi Adobe ürünlerine entegre edilmeyebilir ancak şirketin gelecekte neler sunabileceğine dair bir fikir verme açısından heyecan verici olarak tanımlayabiliriz.





https://www.engadget.com/2019/11/07/adobe-experimental-sneaks-editing/