Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Adobe, deneysel fotoğraf ve ses düzenleme araçlarını tanıttı

    Yazılım devi Adobe, bu yıl düzenlenen MAX 2019 Yaratıcılık Konferansı'nda kullanıcıların işlerini kolaylaştıracak yapa zeka destekli fotoğraf ve ses düzenleme araçlarının tanıtımını yaptı.
    2 hf.
    2,1b
    1
    4
    Diğer Yazılım
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Adobe, deneysel fotoğraf ve ses düzenleme araçlarını tanıttı
    Tam Boyutta Gör

    Adobe, bu yılki MAX 2019 konferansında, ses dosyalarını bir tıkla temizleyebileceğiniz Project Awesome Audio dışında çok daha fazla deneysel araç ortaya çıkardı. Adobe Sensei yapay zeka motoruyla çalışan bu araçların, kullanıcılara sunulunca birçok işi kolaylaştıracaklarını söylemek mümkün.

    Ayrıca Bkz. "Netflix CEO'su oyun akış hizmeti pazarına girmeyeceklerini açıkladı"

    Adobe Sensei yapay zeka motoruyla çalışıyorlar

    Bu deneysel araçlardan biri olan Project Allin, temelde fotoğraf çeken kişinin fotoğrafa eklenmesini sağlıyor. Yani bu araç iki ayrı fotoğrafı tarayarak, eksik olan kişiyi buluyor ve bunu başarıyla diğer fotoğrafa ekliyor. Böylece de tripodu veya zamanlayıcı özellikli kamerası olmayan ve fotoğraf çekmek zorunda kalan kullanıcıların zahmetsiz bir şekilde, çektikleri fotoğrafa eklenmelerini sağlıyor.



    Adobe Sensei tarafından desteklenen bir diğer ilginç gizlilik ise Project Sound Seek. Ses dosyalarındaki belirli sesleri ve duraksamaları (örneğin hmm, ahh vs.) kolayca bulabilen bu özellik, ses kayıtlarını kolayca düzenlemenizi sağlıyor.



    Project Image Tango ise şekilleri ve dokuları birleştirmenizi sağlıyor. Örneğin çizdiğiniz bir kuşun, üç boyutlu gerçekçi bir versiyonunu görmek istiyorsanız, çiziminize gerçek bir kuşun dokusu eklenebiliyor ve ortaya gerçekçi bir fotoğraf çıkıyor.



    Diğer deneysel özellikler arasında statik resimlerden animasyonlu videolar çekebilen Project Sweet Talk ve yüz fotoğrafları üzerinde manipülasyon yapılıp yapılmadığını anlamaya yarayan Project About Face de yer alıyor. Bu özelliklerin hepsi Adobe ürünlerine entegre edilmeyebilir ancak şirketin gelecekte neler sunabileceğine dair bir fikir verme açısından heyecan verici olarak tanımlayabiliriz.




    https://www.engadget.com/2019/11/07/adobe-experimental-sneaks-editing/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DeliKulaBey 2 hf.
    Soldaki sunucu Mr. Smith'e benzemiyor mu? Şaka bi yane, her sene şaşırtmaya devam ediyor Adobe
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    m-99 2 hf.
    Adobe creative cloud'ın en ucuz olarak öğrenci sürümü bile Türkiye'de aylık 103 tl eğer geçen yıl kampanyalı aldıysanız o da. 2020 yılı Ocak ayından itibaren bu fiyat 160 tl olacak. Normal sürümünü tahmin edemiyorum bile.

    Türkiye'yi zerre kadar umursamayan yerelleştirme ve fiyat düzenlemesi yapmayan bir firma.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Samura ii 2 hf. m-99
    coğrafi fiyatlandırma yapan kaç tane firma var, TR yi takan kaç tane firma var? ben sana söylüyeyim, bizi kıskandıklarından yapıyorlar. Zora sokmaya çalışıyorlar kıskançlıklarından :D
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Xiaomi'nin MIUI 11 arayüzünün kararlı sürümü 12 telefona ulaştı 2 hf. Ford Mustang temelli elektrikli SUV ilk kez görüntülendi 2 hf. OpenAI sahte haber yazabilen bir araç yayınladı 2 hf. Adobe, Creative Cloud uygulamalarına canlı yayın özelliği ekliyor 2 hf. Samsung Galaxy S11 serisinin pil kapasitesi ortaya çıktı 2 hf. Disney Plus, 31 Mart 2020’de İngiltere ile birlikte dört Avrupa ülkesine daha geliyor 2 hf. Volkswagen, elektrikli station wagon konseptini Los Angeles'ta tanıtacak 2 hf. iPhone 11 Pro Max, DXOMARK’ta Xiaomi’nin 500 dolarlık telefonunu geçemedi 2 hf. Güneş enerjisini ısı olarak depolayan molekül, geniş kullanım alanları vadediyor 2 hf. A101 elektrikli araç satışına başladı 2 hf. Başarısız Hint ay görevinin arkasında siber saldırılar mı var? 2 hf. Microsoft Ignite 2019 Florida etkinliğinde öne çıkan yenilikler 2 hf. İstanbul’a yeni bir Mi Store açılıyor: Mi Mix Alpha burada sergilenecek 2 hf. LG alt seviye telefonlarını üçüncü taraf firmalara ürettirecek 2 hf. iOS 13.2.2 güncellemesi yayınlandı 2 hf. Yeni nesil Threadripper işlemciler 2 modelle açılışı yapacak 2 hf. Razer’dan düşük gecikmeli Basilisk oyuncu fareleri 2 hf. Ay'dan getirilen 47 yıllık toprak örneği ilk kez açıldı 2 hf. Google Stadia uygulaması Play Store’da yayınlandı 2 hf. Kasım ayında gündem “mobil uygulamalar” 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Adobe, deneysel fotoğraf ve ses düzenleme araçlarını tanıttı Sonraki Google, Cardboard'u açık kaynak kodlu yaptığını açıkladı 2 hf. HTC Ekim ayı finans raporu: Çöküş şimdilik sürüyor 2 hf. Chrome OS 78 güncellemesi YouTube için PiP desteği ile geldi 2 hf. Giriş seviyesine Vega grafikli AMD Athlon 3000G 2 hf. Adobe Illustrator, 2020 yılında iPad'e geliyor 2 hf. En güçlü Ryzen işlemcisi satışa çıktı: İşte Ryzen 9 3950X 2 hf. Çinli Lynk & Co'nun crossover coupe modelinden ilk resmi görseller geldi 2 hf. Çin’den gelen yük treni Marmaray ile Avrupa’ya geçti 2 hf. Snapdragon 865'in tanıtım tarihi belli oldu 2 hf. Samsung Galaxy Watch Active 2 ön inceleme 2 hf. AirPods Pro kullanıcıları baş ağrısından şikayetçi 2 hf. Google, Play Store'u kötü niyetli uygulamalardan arındırmak için üç güvenlik şirketiyle çalışacak 2 hf. Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine "esnek fiyatlandırma" modeli geliyor 2 hf. 48 megapiksel kameralı Redmi Note 8T, Avrupa pazarına sunuldu 2 hf. Kripto soygunu: Hırsızlar Bitcoin ATM deposuna sızdı 2 hf. Citroen'den elektriğe ilk adım: Yeni C5 Aircross Hybrid 2 hf. WhatsApp üzerinden direkt olarak alışveriş yapmak artık mümkün 2 hf. Rusya, yerli yazılım ve uygulamaların ön yüklü gelmediği teknoloji ürünlerini yasaklayabilir 2 hf. Netflix CEO'su oyun akış hizmeti pazarına girmeyeceklerini açıkladı 2 hf. “Windows Mobile başarısızlığımız tekel davasının bir sonucu” Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    İmamoğlu sözünü tuttu. Öğrencilere burs geldi.
    DH Forum
    RED DEAD REDEMPTION 2 [PC ANA KONU][5 KASIMDA GELİYOR]
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim