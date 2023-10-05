Google Asistan’a yapay zekalı Bard eklendi: Artık çok daha zeki

Google Asistan ve Bard birleşti
Mevcut haliyle Asistan, zamanlayıcıları ayarlamak, hava durumu güncellemeleri vermek ve hızlı aramalar yapmak gibi hızlı görevleri yerine getirmede başarılı olsa da biraz daha kompleks görevlerde Siri ve diğer asistanlar gibi bocalıyordu. Amazon'un kısa süre önce duyurduğu üretken yapay zekaya sahip Alexa'ya benzer şekilde, Bard'lı Asistan, son on yılda alıştığımız nispeten basit akıllı telefon asistanlarından (Alexa ve Siri de dahil) "daha kişiselleştirilmiş bir yardım" sağlamayı amaçlıyor.
Google, Bard ile Asistan'ın seyahat planlama, e-posta arama, alışveriş listesi oluşturma ve mesaj gönderme gibi görevlerde yardımcı olabileceğini söylüyor. Standart Google Asistan'a kıyasla daha konuşkan ve daha bağlamsal bilgilerle metin, ses veya görseller aracılığıyla da etkileşim kurulabilecek. Tıpkı web'deki Bard gibi, Bard ile Asistan da bilgileri bulmanıza ve özetlemenize yardımcı olmak için şirketin Gmail ve Dokümanlar gibi bazı mevcut uygulamalarıyla entegre olacak.
Google, özelliğin erken gelişim aşamalarında olduğunu ve yakında ilk test kullanıcıları için kullanıma sunulacağını söylüyor. Google, "kişisel gizlilik ayarlarınızı da seçebileceğinizi" belirtiyor. Bard ile Asistan ve Assistant with Bard hemen kullanıma sunulmayacak. Yeni Asistan, önümüzdeki aylarda ilk olarak Pixel 8 ve Pixel 8 Pro cihazlarına gelece ve ardından Android ve iOS’ta mevcut olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.