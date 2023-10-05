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    Google Asistan’a yapay zekalı Bard eklendi: Artık çok daha zeki

    Google, daha kişiselleştirilmiş yanıtlar sağlamak için Bard ile Asistan yazılımlarını birbirine entegre ettiğini duyurdu. Güçlenmiş Google Asistan, Android ve iOS'ta da kullanılabilir olacak.
    Google Asistan’a yapay zekalı Bard eklendi: Artık çok daha zeki Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz gün düzenlenen Made by Google etkinliğinde şirket, Bard yapay zeka sohbet robotunu Google Asistan'a entegre ettiğini duyurdu. Bu entegrasyon sayesinde mobil kullanıcılar artık daha bağlamsal ve kişiselleştirilmiş yanıtlar alacak. Google Asistan’a Bard’ın gelmesi bu sanal varlığın şimdiye kadar almış olduğu en büyük güncelleme olacak.

    Google Asistan ve Bard birleşti

    Mevcut haliyle Asistan, zamanlayıcıları ayarlamak, hava durumu güncellemeleri vermek ve hızlı aramalar yapmak gibi hızlı görevleri yerine getirmede başarılı olsa da biraz daha kompleks görevlerde Siri ve diğer asistanlar gibi bocalıyordu. Amazon'un kısa süre önce duyurduğu üretken yapay zekaya sahip Alexa'ya benzer şekilde, Bard'lı Asistan, son on yılda alıştığımız nispeten basit akıllı telefon asistanlarından (Alexa ve Siri de dahil) "daha kişiselleştirilmiş bir yardım" sağlamayı amaçlıyor.

    Google, Bard ile Asistan'ın seyahat planlama, e-posta arama, alışveriş listesi oluşturma ve mesaj gönderme gibi görevlerde yardımcı olabileceğini söylüyor. Standart Google Asistan'a kıyasla daha konuşkan ve daha bağlamsal bilgilerle metin, ses veya görseller aracılığıyla da etkileşim kurulabilecek. Tıpkı web'deki Bard gibi, Bard ile Asistan da bilgileri bulmanıza ve özetlemenize yardımcı olmak için şirketin Gmail ve Dokümanlar gibi bazı mevcut uygulamalarıyla entegre olacak.

    Google, özelliğin erken gelişim aşamalarında olduğunu ve yakında ilk test kullanıcıları için kullanıma sunulacağını söylüyor. Google, "kişisel gizlilik ayarlarınızı da seçebileceğinizi" belirtiyor. Bard ile Asistan ve Assistant with Bard hemen kullanıma sunulmayacak. Yeni Asistan, önümüzdeki aylarda ilk olarak Pixel 8 ve Pixel 8 Pro cihazlarına gelece ve ardından Android ve iOS’ta mevcut olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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