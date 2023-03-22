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    Adobe ürünlerine yeni nesil yapay zekâ desteği

    Adobe Photoshop, After Effects ve Premiere Pro uygulamaları Adobe’nin yeni Firefly yapay zekâ teknolojisi ile destekleniyor. Yapabildikleri ise oldukça şaşırtıcı. 
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    Adobe Tam Boyutta Gör
    ChatGPT ile başlayan yapay zekâ trendi giderek yükselirken, geliştiricilerin de entegrasyon yarışı başladı. Adobe’nin popüler üretkenlik uygulamaları yeni nesil yapay zekâ desteğine kavuşuyor.

    Adobe üretken yapay zekâya geçiyor

    Adobe yıllardır Photoshop gibi pek çok üretkenlik uygulamasında Sense AI adını verdiği bir yapay zekâ teknolojisi kullanmaktaydı. Adobe Photoshop üzerinde nöral filtreler, Acrobat üzerinde sıvı modu gibi özellikler bu teknoloji üzerine inşa edilmişti.

    Şimdi firma Firefly AI adını verdiği yeni nesil bir teknoloji duyurdu. Firefly AI milyonlarca Adobe Stock ve açık kaynak görselini tarayarak eğitildi. Kullanıcı fazla tecrübeye sahip olmasa bile yapay zekâ içerikleri ile profesyonel çalışmalar ortaya koymasına yardımcı olacak.

    Firefly AI kullanıcının metin komutlarını işleyerek veri tabanından uyumlu görselleri getiriyor ve kullanıcı dilediği üzerinde çalışmalar yapabiliyor. Yine komutlara göre yapay zekâ kullanıcıya font efektleri, karalama, logo gibi konularda yardım edebiliyor. Adobe Photoshop, After Effects ve Premiere Pro bu imkândan yararlanacak.

    Adobe herhangi bir telif hakkı sorunu yaşanmaması için CAI içerik girişimi sıkı bir takip içerisinde olacak. Medya ve teknoloji alanından 900 organizasyonun üye olduğu bu girişim gerekirse yapay zekâ eğitimini de optimize edebilecek.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 1 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 3 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 4 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 5 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 5 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

    Profil resmi
    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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