Adobe ürünlerine yeni nesil yapay zekâ desteği

Tam Boyutta Gör ChatGPT ile başlayan yapay zekâ trendi giderek yükselirken, geliştiricilerin de entegrasyon yarışı başladı. Adobe’nin popüler üretkenlik uygulamaları yeni nesil yapay zekâ desteğine kavuşuyor.

Adobe üretken yapay zekâya geçiyor

Adobe yıllardır Photoshop gibi pek çok üretkenlik uygulamasında Sense AI adını verdiği bir yapay zekâ teknolojisi kullanmaktaydı. Adobe Photoshop üzerinde nöral filtreler, Acrobat üzerinde sıvı modu gibi özellikler bu teknoloji üzerine inşa edilmişti.

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Şimdi firma Firefly AI adını verdiği yeni nesil bir teknoloji duyurdu. Firefly AI milyonlarca Adobe Stock ve açık kaynak görselini tarayarak eğitildi. Kullanıcı fazla tecrübeye sahip olmasa bile yapay zekâ içerikleri ile profesyonel çalışmalar ortaya koymasına yardımcı olacak.

Firefly AI kullanıcının metin komutlarını işleyerek veri tabanından uyumlu görselleri getiriyor ve kullanıcı dilediği üzerinde çalışmalar yapabiliyor. Yine komutlara göre yapay zekâ kullanıcıya font efektleri, karalama, logo gibi konularda yardım edebiliyor. Adobe Photoshop, After Effects ve Premiere Pro bu imkândan yararlanacak.

Adobe herhangi bir telif hakkı sorunu yaşanmaması için CAI içerik girişimi sıkı bir takip içerisinde olacak. Medya ve teknoloji alanından 900 organizasyonun üye olduğu bu girişim gerekirse yapay zekâ eğitimini de optimize edebilecek.

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