Adobe ürünlerine yeni nesil yapay zekâ desteği

Adobe üretken yapay zekâya geçiyor
Adobe yıllardır Photoshop gibi pek çok üretkenlik uygulamasında Sense AI adını verdiği bir yapay zekâ teknolojisi kullanmaktaydı. Adobe Photoshop üzerinde nöral filtreler, Acrobat üzerinde sıvı modu gibi özellikler bu teknoloji üzerine inşa edilmişti.
Şimdi firma Firefly AI adını verdiği yeni nesil bir teknoloji duyurdu. Firefly AI milyonlarca Adobe Stock ve açık kaynak görselini tarayarak eğitildi. Kullanıcı fazla tecrübeye sahip olmasa bile yapay zekâ içerikleri ile profesyonel çalışmalar ortaya koymasına yardımcı olacak.
Firefly AI kullanıcının metin komutlarını işleyerek veri tabanından uyumlu görselleri getiriyor ve kullanıcı dilediği üzerinde çalışmalar yapabiliyor. Yine komutlara göre yapay zekâ kullanıcıya font efektleri, karalama, logo gibi konularda yardım edebiliyor. Adobe Photoshop, After Effects ve Premiere Pro bu imkândan yararlanacak.
Adobe herhangi bir telif hakkı sorunu yaşanmaması için CAI içerik girişimi sıkı bir takip içerisinde olacak. Medya ve teknoloji alanından 900 organizasyonun üye olduğu bu girişim gerekirse yapay zekâ eğitimini de optimize edebilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)