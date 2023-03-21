Samsung, ChatGPT’nin çip işine büyük katkılar verebileceğini düşünüyor

Samsung’un 2023 yılında giyilebilir robotik cihazların daha da geliştirilmesi gibi bir dizi girişimde bulunacağını vurgulanırken nihai hedefin kullanıcı etkileşimi yoluyla uyum sağlama ve kullanıcı tercihlerine bağlı olarak çalışma kabiliyetine sahip sofistike robotlar yapmanın olduğu söylendi. Bu hedef doğrultusunda asistan robot Samsung EX1’in bu yılın sonundan önce piyasaya sürülmesi hedefleniyor.
ChatGPT’ye olumlu bakılıyor
Şirket, bunun gelecekte çip talebinde önemli bir artışa yol açacağından emin. Samsung’un ChatGPT’yi (veya benzer sistemleri) üretime veya kendi hizmetlerine nasıl entegre edeceği belli değil ancak kapalı kapılar ardında bu yönde çalışmalar var gibi görünüyor. Bunla ek olarak Samsung, Güney Kore'de beş yeni bellek ve döküm fabrikası kurmak için 230 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı planlıyor. Bu planlar önümüzdeki 20 yılı kapsıyor olacak. Samsung, hedeflenen yatırımlar ile birlikte küresel olarak çip üretiminde daha da güçlenmek istiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)