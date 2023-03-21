Samsung, ChatGPT’nin çip işine büyük katkılar verebileceğini düşünüyor

Tam Boyutta Gör Samsung CEO'su yaptığı açıklamada şirketin, öngörülebilir gelecekte insanları anlamlı bir şekilde etkileyecek olan yapay zeka (AI) için bu yıl içerisinde robotik bölümüne daha önemli yatırımlar yapacağını belirtti. Samsung Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Han Jong-hee de yine robotların geliştirilmesi için gerekli temel teknolojileri desteklemeyi ve müşterilere sunulan ürün yelpazesini genişletmeyi planladıklarını bildirdi.

Samsung’un 2023 yılında giyilebilir robotik cihazların daha da geliştirilmesi gibi bir dizi girişimde bulunacağını vurgulanırken nihai hedefin kullanıcı etkileşimi yoluyla uyum sağlama ve kullanıcı tercihlerine bağlı olarak çalışma kabiliyetine sahip sofistike robotlar yapmanın olduğu söylendi. Bu hedef doğrultusunda asistan robot Samsung EX1’in bu yılın sonundan önce piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

ChatGPT’ye olumlu bakılıyor

Tam Boyutta Gör Tahminlerine göre küresel çip pazarının özellikle Rusya-Ukrayna çatışması ve ABD ile Çin arasındaki gerginlikler gibi dış etkiler nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 6 oranında azalarak 563 milyar dolara düşmesi bekleniyor. İlginç bir şekilde Samsung, ChatGPT AI modeli ile hizmetleri arasında sinerji potansiyeli öngördüğü için ChatGPT'nin piyasaya sürülmesinin çip işi üzerinde olumlu bir etkisi olacağını öngörüyor.

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Şirket, bunun gelecekte çip talebinde önemli bir artışa yol açacağından emin. Samsung’un ChatGPT’yi (veya benzer sistemleri) üretime veya kendi hizmetlerine nasıl entegre edeceği belli değil ancak kapalı kapılar ardında bu yönde çalışmalar var gibi görünüyor. Bunla ek olarak Samsung, Güney Kore'de beş yeni bellek ve döküm fabrikası kurmak için 230 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı planlıyor. Bu planlar önümüzdeki 20 yılı kapsıyor olacak. Samsung, hedeflenen yatırımlar ile birlikte küresel olarak çip üretiminde daha da güçlenmek istiyor.

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Samsung’a göre ChatGPT, çip işini büyütebilir