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    Anlık Bildirim

    Samsung, ChatGPT’nin çip işine büyük katkılar verebileceğini düşünüyor

    Samsung, yapay zeka trenini kaçırmaya niyetli görünmüyor. Güney Koreli teknoloji devi ChatGPT ile kendi hizmetleri arasında büyük bir sinerjinin olabileceğine inanıyor.
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    Samsung’a göre ChatGPT, çip işini büyütebilir Tam Boyutta Gör
    Samsung CEO'su yaptığı açıklamada şirketin, öngörülebilir gelecekte insanları anlamlı bir şekilde etkileyecek olan yapay zeka (AI) için bu yıl içerisinde robotik bölümüne daha önemli yatırımlar yapacağını belirtti. Samsung Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Han Jong-hee de yine robotların geliştirilmesi için gerekli temel teknolojileri desteklemeyi ve müşterilere sunulan ürün yelpazesini genişletmeyi planladıklarını bildirdi.

    Samsung’un 2023 yılında giyilebilir robotik cihazların daha da geliştirilmesi gibi bir dizi girişimde bulunacağını vurgulanırken nihai hedefin kullanıcı etkileşimi yoluyla uyum sağlama ve kullanıcı tercihlerine bağlı olarak çalışma kabiliyetine sahip sofistike robotlar yapmanın olduğu söylendi. Bu hedef doğrultusunda asistan robot Samsung EX1’in bu yılın sonundan önce piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

    ChatGPT’ye olumlu bakılıyor

    Samsung’a göre ChatGPT, çip işini büyütebilir Tam Boyutta Gör
    Tahminlerine göre küresel çip pazarının özellikle Rusya-Ukrayna çatışması ve ABD ile Çin arasındaki gerginlikler gibi dış etkiler nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 6 oranında azalarak 563 milyar dolara düşmesi bekleniyor. İlginç bir şekilde Samsung, ChatGPT AI modeli ile hizmetleri arasında sinerji potansiyeli öngördüğü için ChatGPT'nin piyasaya sürülmesinin çip işi üzerinde olumlu bir etkisi olacağını öngörüyor.

    Şirket, bunun gelecekte çip talebinde önemli bir artışa yol açacağından emin. Samsung’un ChatGPT’yi (veya benzer sistemleri) üretime veya kendi hizmetlerine nasıl entegre edeceği belli değil ancak kapalı kapılar ardında bu yönde çalışmalar var gibi görünüyor. Bunla ek olarak Samsung, Güney Kore'de beş yeni bellek ve döküm fabrikası kurmak için 230 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı planlıyor. Bu planlar önümüzdeki 20 yılı kapsıyor olacak. Samsung, hedeflenen yatırımlar ile birlikte küresel olarak çip üretiminde daha da güçlenmek istiyor.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 1 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 2 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 4 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 5 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 5 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 5 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

    Profil resmi
    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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