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Adobe Photoshop.com Mobile, AppStore Türkiye'de

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Adobe Photoshop.com Mobile, AppStore Türkiye'de
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Dünyanın önde gelen yazılım firmalarından Adobe, iPhone OS için hazırladığı fotoğraf düzenleme programı Photoshop.com Mobile for iPhone'un Amerika ve Kanada'dan sonra diğer ülkelerdeki AppStore aracılığıyla kullanıcıya sunulduğunu açıkladı.

Photoshop.com Mobile for iPhone, Flash için Apple engeline takıldığını söyleyen Adobe iPhone OS'e hazırladığı ilk çözüm. Kesme, çevirme, renk ayarı, efekt kazandırma gibi temel fotoğraf düzenlemelerine izin veren ve Photoshop.com desteği sunan uygulama Amerika ve Kanada da 10 gün gibi kısa bir sürede 1 milyon yüklemeyle AppStore tarihine geçmişti. Ücretsiz olarak sunulan uygulama hakkında daha yakından bilgi almak ve AppStore Türkiye üzerinden yüklemek için burayı tıklayınız.

Adobe Photoshop.com Mobile, AppStore Türkiye'de
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ReBeR 10 yıl
kim fotoğraflarını mobil bir cihazda ve hatta müzik çalar ve telefon arasında sıkışmış bir cihazda yapmak istesiz. zira bazı işlemler modern pcleri bile zorlarken. yada niye basit bir uygulama ile uğraşayım? bu kadar çok yüklenmesi bedava olması zira o fiyat 5 dolar olsa idi o rakamın yüzde 10 unu yakalayamazlardı.
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ilkker 10 yıl
o mantıkla düşünürsen o zaman her oyunu playstationda oynayalım.internete pc den girelim sadece,müziği ipoddan dinleyelim:) yanımızda her dakika pc olmuyor bazı şeylere anlık müdahale gerekebiliyor.yadaa benim gibi pc yi açmaya üşenenler için biçilmiş kaftan.mesela geçenlerde bir resmin üstüne photogene ile konuşma balonu ekleyip nette paylaştım.o an gerekti kullandım.herkesin kendi keyfine kalmış adamlar çıkarıyor.isteyen kullanır istemeyen kullanmaz.
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elensar 10 yıl
sanırım siz hala iphone'un ne olduğunu tam olarak çözememişsiniz. telefon,müzik,oyun,program her işe yarayan bir alet. öyle ki 1 gb civarı boyutunda oyun bile gördüm
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syler23 10 yıl
neden bisürü yazılım şirketi iphoneye yazılım çıkrma yarışında? bukadarmı çok kullanıcısı var?
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Mert 10 yıl

syler23

neden bisürü yazılım şirketi iphoneye yazılım çıkrma yarışında? bukadarmı çok kullanıcısı var?

iPhone şuan en popüler, en çok satan ve en çok geleceği olan cihaz.
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TELESCOPE 10 yıl

syler23

neden bisürü yazılım şirketi iphoneye yazılım çıkrma yarışında? bukadarmı çok kullanıcısı var?



google- iphone yazarak daha geniş bilgi alabilirsiniz
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