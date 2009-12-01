Adobe Photoshop.com Mobile, AppStore Türkiye'de

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Dünyanın önde gelen yazılım firmalarından Adobe, iPhone OS için hazırladığı fotoğraf düzenleme programı Photoshop.com Mobile for iPhone'un Amerika ve Kanada'dan sonra diğer ülkelerdeki AppStore aracılığıyla kullanıcıya sunulduğunu açıkladı.

Photoshop.com Mobile for iPhone, Flash için Apple engeline takıldığını söyleyen Adobe iPhone OS'e hazırladığı ilk çözüm. Kesme, çevirme, renk ayarı, efekt kazandırma gibi temel fotoğraf düzenlemelerine izin veren ve Photoshop.com desteği sunan uygulama Amerika ve Kanada da 10 gün gibi kısa bir sürede 1 milyon yüklemeyle AppStore tarihine geçmişti. Ücretsiz olarak sunulan uygulama hakkında daha yakından bilgi almak ve AppStore Türkiye üzerinden yüklemek için burayı tıklayınız.

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