Adobe ürünlerinde Pantone renkleri kullanmak artık ücretli

Ancak üzücü olan kısım, düzenleme istediğiniz eski projelerde, tüm Pantone renklerinin siyahla değiştirilecek olması. Pantone bu konuyla hiçbir ilgilerinin olmadığını ve renk tanımlayıcılarının muhafaza edilmesi gerektiğini söylüyor. Bu muhtemelen sadece bir güncelleme hatası ve yeni sürümlerde düzeltilecek.
Pantone renkler ne için kullanılıyor?
Pantone renk eşleştirme sisteminin kullanılmaya başlanmasından önce, her mürekkep şirketi "kırmızıyı" biraz farklı tonlar olarak yorumlayabildiği için tutarsız sonuçlar veren ayrı renk kılavuzları kullanıyordu. Ev tipi yazıcılarda kullanılan bir başka endüstri standardı renk eşleştirme sistemi olan CMYK bile, gerekli camgöbeği, macenta, sarı ve siyah kombinasyonu küçük farklılıklara yol açabildiğinden yetersiz olarak görülmekte. Pantone renk kombinasyonu gerektirmediği için büyük projeler üzerinde çalışan tasarımcılar için daha güvenilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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