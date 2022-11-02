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    Adobe ürünlerinde Pantone renkleri kullanmak artık ücretli

    Adobe'nin Photoshop ve Illustrator gibi uygulamalarında Pantone renklerini kullanmak için artık aylık 15 dolarlık bir abonelik ücreti ödemeniz gerekiyor.        
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    Adobe ürünlerinde Pantone renkleri kullanmak artık ücretli Tam Boyutta Gör
    Adobe yeni bir aylık abonelik başlattı. Renkler için. Evet, Photoshop, InDesign ve Illustrator uygulamalarındaki ücretsiz Pantone renk kataloğu artık kullanılamıyor. Benzersiz renkler istiyorsanız ayda 15 dolar ödemelisiniz.

    Ancak üzücü olan kısım, düzenleme istediğiniz eski projelerde, tüm Pantone renklerinin siyahla değiştirilecek olması. Pantone bu konuyla hiçbir ilgilerinin olmadığını ve renk tanımlayıcılarının muhafaza edilmesi gerektiğini söylüyor. Bu muhtemelen sadece bir güncelleme hatası ve yeni sürümlerde düzeltilecek.

    Adobe ürünlerinde Pantone renkleri kullanmak artık ücretli
    Abonelik Adobe'nin isteklerinden değil, Pantone politikasındaki bir değişiklikten kaynaklanıyor. Şirket, Adobe'nin kütüphaneyi birkaç yıldır güncellemediğini, bunun da hatalı renklere yol açabileceğini ve dolayısıyla şu an hiçbir anlam ifade etmediğini söylüyor. Abonelik, renklerin güncelleneceğinin ve doğru şekilde görüntüleneceğinin de garantisi. Bu da özellikle baskı işleriyle ilgilenen kullanıcılar için son derece için önemli.

    Pantone renkler ne için kullanılıyor?

    Pantone renk eşleştirme sisteminin kullanılmaya başlanmasından önce, her mürekkep şirketi "kırmızıyı" biraz farklı tonlar olarak yorumlayabildiği için tutarsız sonuçlar veren ayrı renk kılavuzları kullanıyordu. Ev tipi yazıcılarda kullanılan bir başka endüstri standardı renk eşleştirme sistemi olan CMYK bile, gerekli camgöbeği, macenta, sarı ve siyah kombinasyonu küçük farklılıklara yol açabildiğinden yetersiz olarak görülmekte. Pantone renk kombinasyonu gerektirmediği için büyük projeler üzerinde çalışan tasarımcılar için daha güvenilir.

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