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    Adobe yazılımlarına GeForce RTX takviyesi

    Nvidia GeForce RTX serisi ekran kartları Adobe’nin Premiere Pro yazılımında ve Dimension ile Substance Alchemist 3D yazılımlarında işlemcilere göre daha fazla hızlandırma sağlayacak.
    2 hf.
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    1
    Ekran Kartı
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Adobe yazılımlarına GeForce RTX takviyesi
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    Ekran kartı pazarında başarılı işler yapmasına karşın Nvidia’nın sürekli olarak bir hakimiyet kurması teorik olarak mümkün değil. AMD’nin yaptığı veya yapacağı hamleler oyun sektöründe dengeleri değiştirecek mahiyette. Nvidia bu bakımdan farklı alanlara yayılmak niyetinde.

    Yazılım alanında da etkili olacak

    Hali hazırda oyun dünyası yanında yapay zekâ, sürücüsüz araç ve bulut depolama sistemlerinde Nvidia’nın önemli bir hakimiyeti var. Firma yavaş yavaş profesyonel yazılım alanında da etkili olma peşinde.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Exynos bölümü sıkıntıda, özelleştirilmiş işlemciler zora girdi"

    Firmanın Adobe ile yaptığı ortaklık kapsamında RTX ekran kartları; Premiere Pro yazılımında ve Dimension ile Substance Alchemist 3D yazılımlarında işlemcilere göre yüzde 400’e varan hızlandırma sağlayacak.

    Adobe Premiere Pro yazılımına yeni eklenen Auto Reframe yapay zekâ özelliği RTX ekran kartlarından yararlanarak süreci hızlandırıyor. Standart içerikleri 16x9 yatay olarak analiz eden özellik sonrasında dikey akıllı telefon formatına otomatik olarak dönüştürüyor.

    Adobe Dimension uygulamasında dinamik aydınlatma, yansımalar ve yumuşak gölgelendirmeler kullanan 3D ortamların işlenmesi daha hızlı gerçekleşiyor. Substance Alchemist uygulamasında ise 3D nesneler için gerçekçi desenler oluşturulabiliyor. Son olarak Adobe Premiere ve After Effects gibi uyumlu Creative Cloud uygulamalarında Studio Driver aracı performansı arttırıyor. Tüm bu özellikler hali hazırda kullanıma sunulmuş durumda.



    https://www.engadget.com/2019/11/04/nvidia-rtx-adobe-app-speed-boost/ Yorum Yaz
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