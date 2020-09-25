Ağır hasta sayısı 1600'ü aştı (25 Eylül koronavirüs tablosu)

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Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs tablosu güncellendi. Bugünkü yeni vaka sayısı 1665, vefat sayısı 73 olarak açıklandı. Ağır hasta sayısı 1601’e çıktı.

Sağlık Bakanı Fahretttin Koca, konuyla ilgili paylaşımında "Bölgesel çalışmalarımızın neticesini görmeye başladık. Önümüzdeki günlerde yeni hasta sayılarının salgını kontrol altına aldığımızı göstereceğine inanıyorum. Virüsle hep birlikte mücadele edelim. " dedi.

Ayrıca Bkz. "Almanya’dan koronavirüse karşı yüksek etkili antikor haberi geldi"

Son günlerdeki yeni vefat sayısı ciddi oranda arttı. Dün 74'e kadar tırmanan yeni vefat sayısı bugün 73 olarak gerçekleşti. Dünle birlikte 2 Mayıs 2020'den beri en yüksek vefat sayısına ulaşıldı.

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