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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ağır hasta sayısı 1600'ü aştı (25 Eylül koronavirüs tablosu)

    26 Ağustos tarihli koronavirüs (Covid-19) vaka tablosu yayınlandı. Ağır hasta sayısı 1601'e çıktı.
    1 sa.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Ağır hasta sayısı 1600'ü aştı (25 Eylül koronavirüs tablosu)
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    Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs tablosu güncellendi. Bugünkü yeni vaka sayısı 1665, vefat sayısı 73 olarak açıklandı. Ağır hasta sayısı 1601’e çıktı.

    Sağlık Bakanı Fahretttin Koca, konuyla ilgili paylaşımında "Bölgesel çalışmalarımızın neticesini görmeye başladık. Önümüzdeki günlerde yeni hasta sayılarının salgını kontrol altına aldığımızı göstereceğine inanıyorum. Virüsle hep birlikte mücadele edelim. " dedi.

    Ayrıca Bkz. "Almanya’dan koronavirüse karşı yüksek etkili antikor haberi geldi"

    Son günlerdeki yeni vefat sayısı ciddi oranda arttı. Dün 74'e kadar tırmanan yeni vefat sayısı bugün 73 olarak gerçekleşti. Dünle birlikte 2 Mayıs 2020'den beri en yüksek vefat sayısına ulaşıldı. 



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    Virinom (Süleyman Kenar) 1 sa. en beğenilen
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    Aziz Bektaş (Aziz Bektaş) 1 sa.
    Hala bu tabloya inanan insan var mı
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    Zobi1 (Emre Zobi) 1 sa.
    Vaka sayısı ile ağır hasta sayısı nasıl aynı olabilir diğer 80 ülkenin logaritmik artış verilerine göre vaka sayısı en az 7.500 civarında olmalı ya da sağlık sistemimiz okadar iyi ki korona olanlar %90 iyileşiyor.
    Vaka sayısı ile ağır hasta sayısı nasıl aynı olabilir diğer 80 ülkenin logaritmik artış verilerine göre vaka sayısı en az 7.500 civarında olmalı ya da sağlık si...
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    Yanıtla +4
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Virinom (Süleyman Kenar) 1 sa. en beğenilen
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    Yanıtla +16
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    Aziz Bektaş (Aziz Bektaş) 1 sa.
    Hala bu tabloya inanan insan var mı
    Yanıtla +10
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    Zobi1 (Emre Zobi) 1 sa.
    Vaka sayısı ile ağır hasta sayısı nasıl aynı olabilir diğer 80 ülkenin logaritmik artış verilerine göre vaka sayısı en az 7.500 civarında olmalı ya da sağlık sistemimiz okadar iyi ki korona olanlar %90 iyileşiyor.
    Yanıtla +4
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    sarptekbas (Nazım Sarp Tekbaş) 1 sa. (düzenlendi)
    Yep. Bunu bekliyordum. Koronavirüse çoğu kişi dikkat etmiyor, maske takmıyor. Sokağa çıkma yasakları getirilmeli.
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    30 kupona alınmadı bu vatan (baybars ) 1 sa.
    Hasta sayısı veriliyor gençler vaka sayısı değil. Birde ağır hasta var. Vaka sayısı zaten günlük 3 4 bin arasında.. Burada vaka sayısı yerine hastahaneye gunluk yatırılan hasta sayısını yazıyorlar. Anladınızmı? Mazallah hergun 3 4 bin vaka sayısını yazsalar ne olur değil mi?
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    ruzbey35 (Rüzgar Diyar) 1 sa.
    Açıkcası yasağın geliceğini sanmıyorum. Ama gelirse daha iyi olacaktır. Yoksa bu gidiş hayırlı değil. üzücü bir tablo daha tabi daha yüksektir bunlar görünen kısmı.
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    joven 8 dk.
    Sokağa çıkma yasağı ile sonlanacak bir olay değil neticede ülke sınırları dışında bu virüs sonlanmadan buradaki yasaklar netice vermez yine yayılır bu virüs.
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