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    Ağustos ayı Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunlar belli oldu

    Microsoft'un ücretli abonelik hizmeti Xbox Game Pass'e bu ay üç yeni oyun dahil ediliyor. İşte Ağustos ayı Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek yeni oyunlar...
    Ağustos ayı Xbox Game Pass oyunları belli oldu Tam Boyutta Gör
    Microsoft, bir süredir ücretli abonelik sistemi ile birçok oyunu aboneleri ile ücretsiz olarak paylaşıyor. Bu oyunlara her ay yenileri eklenmeye devam ediyor. Ağustos ayında üç yeni oyun daha Game Pass kütüphanesine eklenecek.

    Ağustos ayı Xbox Game Pass oyunları belli oldu

    Bugün bu oyunları platformları ile birlikte açıklayan Microsoft, zamanın efsane oyunu Mafia Definitive Edition’ı, bulmaca oyunu Creatures of Ava’yı ve eğlenceli aksiyon oyunu Crash N Sane Trilogy’i sisteme ekliyor.

    Creatures of Ava (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 7 Ağustos

    Heyecan verici bir aksiyon-macera, yaratık kurtarma oyunu oynarken empatinizin size rehberlik etmesine izin verin. Ava'nın yaratıklarını anlayın ve evcilleştirin. Sizi çeşitli ekosistemlerde yönlendirmelerine izin verin. Hepsi de gezegeni yaşamı tüketen bir enfeksiyondan kurtarmak umuduyla.

    Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (Bulut, Konsol ve PC) - 8 Ağustos

    En sevdiğiniz keseli hayvan Crash Bandicoot, Game Pass'e geliyor. N. Sane Trilogy koleksiyonu ile geliştirilmiş, büyülenmiş ve dans etmeye hazır. Her şeyi başlatan üç oyun olan Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back ve Crash Bandicoot 3: Warped ile destansı mücadelelere ve maceralara atılırken dönün, zıplayın, zıplatın ve tekrarlayın.

    Mafia: Definitive Edition (Bulut, Konsol ve PC) - 13 Ağustos

    Mafia: Definitive Edition, 1930'ların Amerika'sında organize suçun acımasız dünyasına dahil olan çalışkan bir taksi şoförü olan Tommy Angelo'nun hikayesini anlatan sinematik bir üçüncü şahıs nişancı oyunudur.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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