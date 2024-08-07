Ağustos ayı Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunlar belli oldu

Ağustos ayı Xbox Game Pass oyunları belli oldu
Bugün bu oyunları platformları ile birlikte açıklayan Microsoft, zamanın efsane oyunu Mafia Definitive Edition’ı, bulmaca oyunu Creatures of Ava’yı ve eğlenceli aksiyon oyunu Crash N Sane Trilogy’i sisteme ekliyor.
Creatures of Ava (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 7 Ağustos
Heyecan verici bir aksiyon-macera, yaratık kurtarma oyunu oynarken empatinizin size rehberlik etmesine izin verin. Ava'nın yaratıklarını anlayın ve evcilleştirin. Sizi çeşitli ekosistemlerde yönlendirmelerine izin verin. Hepsi de gezegeni yaşamı tüketen bir enfeksiyondan kurtarmak umuduyla.
Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (Bulut, Konsol ve PC) - 8 Ağustos
En sevdiğiniz keseli hayvan Crash Bandicoot, Game Pass'e geliyor. N. Sane Trilogy koleksiyonu ile geliştirilmiş, büyülenmiş ve dans etmeye hazır. Her şeyi başlatan üç oyun olan Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back ve Crash Bandicoot 3: Warped ile destansı mücadelelere ve maceralara atılırken dönün, zıplayın, zıplatın ve tekrarlayın.
Mafia: Definitive Edition (Bulut, Konsol ve PC) - 13 Ağustos
Mafia: Definitive Edition, 1930'ların Amerika'sında organize suçun acımasız dünyasına dahil olan çalışkan bir taksi şoförü olan Tommy Angelo'nun hikayesini anlatan sinematik bir üçüncü şahıs nişancı oyunudur.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.