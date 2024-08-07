Ağustos ayı Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunlar belli oldu

Tam Boyutta Gör Microsoft, bir süredir ücretli abonelik sistemi ile birçok oyunu aboneleri ile ücretsiz olarak paylaşıyor. Bu oyunlara her ay yenileri eklenmeye devam ediyor. Ağustos ayında üç yeni oyun daha Game Pass kütüphanesine eklenecek.

Ağustos ayı Xbox Game Pass oyunları belli oldu

Bugün bu oyunları platformları ile birlikte açıklayan Microsoft, zamanın efsane oyunu Mafia Definitive Edition’ı, bulmaca oyunu Creatures of Ava’yı ve eğlenceli aksiyon oyunu Crash N Sane Trilogy’i sisteme ekliyor.

NBA 2K25: İlk resmi oynanış fragmanı yayınlandı 4 gün önce eklendi

Creatures of Ava (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 7 Ağustos

Heyecan verici bir aksiyon-macera, yaratık kurtarma oyunu oynarken empatinizin size rehberlik etmesine izin verin. Ava'nın yaratıklarını anlayın ve evcilleştirin. Sizi çeşitli ekosistemlerde yönlendirmelerine izin verin. Hepsi de gezegeni yaşamı tüketen bir enfeksiyondan kurtarmak umuduyla.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (Bulut, Konsol ve PC) - 8 Ağustos

En sevdiğiniz keseli hayvan Crash Bandicoot, Game Pass'e geliyor. N. Sane Trilogy koleksiyonu ile geliştirilmiş, büyülenmiş ve dans etmeye hazır. Her şeyi başlatan üç oyun olan Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back ve Crash Bandicoot 3: Warped ile destansı mücadelelere ve maceralara atılırken dönün, zıplayın, zıplatın ve tekrarlayın.

Mafia: Definitive Edition (Bulut, Konsol ve PC) - 13 Ağustos

Mafia: Definitive Edition, 1930'ların Amerika'sında organize suçun acımasız dünyasına dahil olan çalışkan bir taksi şoförü olan Tommy Angelo'nun hikayesini anlatan sinematik bir üçüncü şahıs nişancı oyunudur.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Ağustos ayı Xbox Game Pass oyunları belli oldu