Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ağustos ayında Türkiye'de en çok satan otomobiller açıklandı!

    Ağustos ayı boyunca Türkiye'de kaç otomobil satıldığı açıkladı. Peki otomobil ve hafif ticari araç pazarında lider kim oldu? İşte Ağustos ayında Türkiye'de en çok satan otomobiller...
    Ağustos ayında Türkiye'de en çok satan otomobiller açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nden (ODMD), geride bıraktığımız ağustos ayına ilişkin araç satış rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre otomobil satışları, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 87,7 artarak 86.454 adete ulaştı. Böylece Otomotiv satışlarında rekor ağustos ayında da devam etti. İşte detaylar..

    Ağustos ayı boyunca Türkiye'de kaç otomobil satıldı?

    Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin açıkladığı verilere göre otomobil ve hafif ticari araç satışları, Ağustos ayını 86.454 adet satışla kapattı. Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87,7 artarak 66.131 adet olurken, hafif ticari araçların payı yüzde 55,1 artarak 20.323 adete ulaştı.

    Ayrıca hem otomobil hem de hafif ticari araçların toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Ağustos dönemine kıyasla yüzde 64,7 oranında büyüme gösterdi ve 755.282 adete yükseldi. Son 10 yıllın Ağustos ayı ortalamasında ise yüzde 48,8'lik bir yükseliş söz konusu. Bunlar arasından otomobil pazarı yüzde 50,2, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 44,6 artış gösterdi. 

    C segmenti ve SUV otomobiller öne çıktı

    ODMD'ye göre Ocak-Ağustos 2023 döneminde pazarın yüzde 88,9'unu A, B ve C segmenti araçlar kapsıyor. Bu payın yüzde 54,3'ünü C segmenti (316 bin 521 adetle), yüzde 33,7'sini ise B segmenti (196 bin 114 adetle) oluşturdu. Aynı dönemde Türkiye'de en çok tercih edilen gövde tipi ise yüzde 49,3 payla SUV otomobiller oldu. Hemen ardaından sırasıyla Sedan (yüzde 27,3) ve Hatchback ( 21,1) araçlar geliyor.

    Ayrıca bu satışların yüzde 68,9'u benzinli, yüzde 15,7'si dizel ve yüzde 10,4'ünü hibrit araçların oluşturduğunu belirtelim. Elektrikli otomobillerin payı ise yüzde 3,9 ile sınırlı kaldı. Ek olarak toplam satışların yüzde 84,8'lik bölümünü 1600cc altındaki otomobiller oluşturuyor. 

    Ağustos ayında en çok satan otomobillere baktığımızda ise, Fiat Egea'nın gerilediğini ve Reault Megane'ın (Sedan) birinci sıraya yerleştiğini görüyoruz. Hemen ardından Renault Clio (H)B ikinci olurken, üçüncü ve dördüncü sıraya Chery Tiggo 8 Pro ve Omoda 5 paylaşıyor. Beşinci sıraya ise TOGG T10X V2 yerleşti. Listenin devamında yer alan modeller ise sırasıyla Fiat Egea Sedan, Chery Tiggo 7 Pro, Hyundai Bayon, Volkswagen T-ROC ve Dacia Duster oldu. 

    2023 Ağustos ayında en çok satan otomobiller🥇
    Sıra Marka Model Satış Adet
    1 Renault Megane Sedan 2.833
    2 Renault Clio HB 2.487
    3 Chery Tiggo 8 PRO 2.332
    4 Chery Omoda 5 2.046
    5 TOGG T10X V2 1.965
    6 Fiat Egea Sedan 1.897
    7 Chery Tiggo 7 Pro 1.722
    8 Hyundai Bayon 1.722
    9 Volkswagen T-ROC 1.495
    10 Dacia Duster 1.444
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    overlokçu geldi antalya havalimanı transfer tavsiye e ihaleden araç aldıktan sonraki işlemler sınavda karın guruldaması çözümü miras kalan araba işlemleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    realme 9 Pro
    realme 9 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3400 N4001VN3400U06
    Dell Vostro 3400 N4001VN3400U06
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız