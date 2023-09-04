Ağustos ayında Türkiye'de en çok satan otomobiller açıklandı!

Tam Boyutta Gör Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nden (ODMD), geride bıraktığımız ağustos ayına ilişkin araç satış rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre otomobil satışları, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 87,7 artarak 86.454 adete ulaştı. Böylece Otomotiv satışlarında rekor ağustos ayında da devam etti. İşte detaylar..

Ağustos ayı boyunca Türkiye'de kaç otomobil satıldı?

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin açıkladığı verilere göre otomobil ve hafif ticari araç satışları, Ağustos ayını 86.454 adet satışla kapattı. Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87,7 artarak 66.131 adet olurken, hafif ticari araçların payı yüzde 55,1 artarak 20.323 adete ulaştı.

Ayrıca hem otomobil hem de hafif ticari araçların toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Ağustos dönemine kıyasla yüzde 64,7 oranında büyüme gösterdi ve 755.282 adete yükseldi. Son 10 yıllın Ağustos ayı ortalamasında ise yüzde 48,8'lik bir yükseliş söz konusu. Bunlar arasından otomobil pazarı yüzde 50,2, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 44,6 artış gösterdi.

C segmenti ve SUV otomobiller öne çıktı

ODMD'ye göre Ocak-Ağustos 2023 döneminde pazarın yüzde 88,9'unu A, B ve C segmenti araçlar kapsıyor. Bu payın yüzde 54,3'ünü C segmenti (316 bin 521 adetle), yüzde 33,7'sini ise B segmenti (196 bin 114 adetle) oluşturdu. Aynı dönemde Türkiye'de en çok tercih edilen gövde tipi ise yüzde 49,3 payla SUV otomobiller oldu. Hemen ardaından sırasıyla Sedan (yüzde 27,3) ve Hatchback ( 21,1) araçlar geliyor.

Ayrıca bu satışların yüzde 68,9'u benzinli, yüzde 15,7'si dizel ve yüzde 10,4'ünü hibrit araçların oluşturduğunu belirtelim. Elektrikli otomobillerin payı ise yüzde 3,9 ile sınırlı kaldı. Ek olarak toplam satışların yüzde 84,8'lik bölümünü 1600cc altındaki otomobiller oluşturuyor.

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Ağustos ayında en çok satan otomobillere baktığımızda ise, Fiat Egea'nın gerilediğini ve Reault Megane'ın (Sedan) birinci sıraya yerleştiğini görüyoruz. Hemen ardından Renault Clio (H)B ikinci olurken, üçüncü ve dördüncü sıraya Chery Tiggo 8 Pro ve Omoda 5 paylaşıyor. Beşinci sıraya ise TOGG T10X V2 yerleşti. Listenin devamında yer alan modeller ise sırasıyla Fiat Egea Sedan, Chery Tiggo 7 Pro, Hyundai Bayon, Volkswagen T-ROC ve Dacia Duster oldu.

2023 Ağustos ayında en çok satan otomobiller🥇 Sıra Marka Model Satış Adet 1 Renault Megane Sedan 2.833 2 Renault Clio HB 2.487 3 Chery Tiggo 8 PRO 2.332 4 Chery Omoda 5 2.046 5 TOGG T10X V2 1.965 6 Fiat Egea Sedan 1.897 7 Chery Tiggo 7 Pro 1.722 8 Hyundai Bayon 1.722 9 Volkswagen T-ROC 1.495 10 Dacia Duster 1.444

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Ağustos ayında Türkiye'de en çok satan otomobiller açıklandı!