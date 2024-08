Yeni Star Wars dizisi Skeleton Crew'dan beklenen fragman geldi

Tam Boyutta Gör Bu hafta sonu boyu sürecek olan D23 fuarı, Disney projeleri açısından pek çok önemli paylaşıma sahne oluyor. Bugün yeni Fox, Pixar ve Star Wars yapımlarını tanıtan Disney, D23 sırasında yeni Star Wars dizisi Skeleton Crew'dan da ilk fragmanı paylaştı.

Tom Holland'lı yeni Örümcek-Adam filmlerinin yönetmeni olan Jon Watts'un yaratıcısı olduğu Skeleton Crew, 3 Aralık'ta Disney+'ta izleyici ile buluşacak.

Skeleton Crew, Çocuk Karakterlere Odaklanıyor

Skeleton Crew, bugüne kadar gördüğümüz Star Wars yapımlarından farklı olarak çocuklar etrafında şekillenen bir hikâye anlatacak. 80'li yıllarda çıkan Stand By Me, The Goonies, Jumanji gibi çocuk karakterlere odaklanan filmlere öykünen bir iş olacağı söylenen dizide, yaşadıkları gezegende çarpıcı bir keşfe imza atan dört çocuk, yabancısı oldukları bir galakside gizem dolu bir maceraya atılıyor.

Başrollerini çocuk oyuncuların üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Jude Law ve Kerry Condon gibi tanınmış birkaç isim de yer alıyor.

Skeleton Crew'un en büyük handikapı, bugüne kadar çıkan en başarısız Star Wars işi olan The Acolyte'ın hemen ardından geliyor olması olacak. Çünkü hâlihazırda gidişattan şikayetçi olan pek Star Wars hayranı, The Acolyte sonrası seriyle bağlarını iyiden iyiye kopardı.

