Yeni Star Wars dizisi Skeleton Crew'dan beklenen fragman geldi

Tom Holland'lı yeni Örümcek-Adam filmlerinin yönetmeni olan Jon Watts'un yaratıcısı olduğu Skeleton Crew, 3 Aralık'ta Disney+'ta izleyici ile buluşacak.
Skeleton Crew, Çocuk Karakterlere Odaklanıyor
Skeleton Crew, bugüne kadar gördüğümüz Star Wars yapımlarından farklı olarak çocuklar etrafında şekillenen bir hikâye anlatacak. 80'li yıllarda çıkan Stand By Me, The Goonies, Jumanji gibi çocuk karakterlere odaklanan filmlere öykünen bir iş olacağı söylenen dizide, yaşadıkları gezegende çarpıcı bir keşfe imza atan dört çocuk, yabancısı oldukları bir galakside gizem dolu bir maceraya atılıyor.
Başrollerini çocuk oyuncuların üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Jude Law ve Kerry Condon gibi tanınmış birkaç isim de yer alıyor.
Skeleton Crew'un en büyük handikapı, bugüne kadar çıkan en başarısız Star Wars işi olan The Acolyte'ın hemen ardından geliyor olması olacak. Çünkü hâlihazırda gidişattan şikayetçi olan pek Star Wars hayranı, The Acolyte sonrası seriyle bağlarını iyiden iyiye kopardı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.