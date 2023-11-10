Telefonların yerine göz diken Humane AI Pin tanıtıldı: İşte tüm detaylar

Humane AI Pin tanıtıldı
Aslında dün detaylarına yer verdiğimiz gibi AI Pin esasında iki parçadan oluşan bir cihaz. İlk parçanın kendisi kare formunda ana cihaz olurken ikinci kısım ise giysilere veya yüzeylere tutturulmasını sağlayan ve aynı zamanda batarya paketi olan manyetik klips. AI Pin’i kullanmak için ise bir abonelik sistemi gerekiyor. Humane, T-Mobile'ın şebekesi üzerinden hücresel veri sağlayan aboneliği için aylık 24 dolarlık bir ücret talep ediyor.
Cihazın teknik özellikleri tarafında ise henüz açıklanmayan bir Snapdragon işlemci bulunuyor. Cihazda ayrıca ses kontrolü için mikrofon, görsel içerik için kamera, kontrol için dokunmatik yüzey ve avucunuza veya bir yüzeye görüntü aktarabilen dahili projektör bulunuyor. Cihazın kontrolü tüm bunlarla sağlanıyor. Pin'in kendisi yaklaşık 34 gram ağırlığında ve pil güçlendirici olarak ifade edilen parça ile bu 54 gram seviyesine yükseliyor. Bu arada cihazın dahili kamerası 13 MP ve şimdilik sadece fotoğraf çekebiliyor. Gelecekteki bir güncelleme ile video desteği de gelecek. Öte yandan kayıt almak için sesli komut yerine dokunmatik yüzeyle etkileşim gerekiyor. Kayıt başladığında Pin'in "Güven Işığı" size ve diğer herkese veri topladığını bildirmek için yanıp sönecek.
Ne işe yarayacak?
AI Pin’in yapmak istediği şey, esasen teknolojideki tüm arayüz karmaşasını ortadan kaldırmak. Dolayısıyla bir ekran veya onlarca hesap yerine sadece Pin ile konuşmanız ve istediğiniz şeyi ona aktarmanız hedefleniyor.
Bunlar güzel hedefler ancak cihaz gerçekte neleri yapabiliyor? Humane'in bahsettiği özelliklerin çoğu, kurucu ortak Imran Chaudhri'nin bu yılın başlarında TED'de bir demo sırasında gösterdiği özelliklerle aynı: ses tabanlı mesajlaşma ve arama; e-posta gelen kutunuzu özetleyebilen bir "catch me up" özelliği; beslenme bilgilerini almak için yiyecekleri kamera ile tarama; ve gerçek zamanlı çeviri.
Ancak bunun ötesinde, cihazın birincil amacı giyilebilir yapay zeka destekli bir arama motoru gibi görünüyor. Humane, AI Pin'i daha büyük bir projenin başlangıcı olarak görüyor zira temelinde bu doğru. Yapay zeka modelleri geliştikçe bu cihaz da temelinde daha iyi olacak.
Humane AI Pin fiyatı ne kadar?Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.