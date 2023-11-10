Telefonların yerine göz diken Humane AI Pin tanıtıldı: İşte tüm detaylar

Tam Boyutta Gör Yılın başından beri süren demolar ve iddialı söylemler neticesinde Humane AI Pin, kısa bir süre önce resmen tanıtıldı. Yapay zeka destekli cihazların geleceğinin neye benzeyebileceğini gösteren Humane, AI Pin ile akıllı telefonların yerine göz dikmiş durumda. Giyilebilir yapıdaki yapay zeka cihazında bir ekran bulunmuyor ancak etkileşim ağırlıklı olarak ses üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte detaylar:

Humane AI Pin tanıtıldı

Aslında dün detaylarına yer verdiğimiz gibi AI Pin esasında iki parçadan oluşan bir cihaz. İlk parçanın kendisi kare formunda ana cihaz olurken ikinci kısım ise giysilere veya yüzeylere tutturulmasını sağlayan ve aynı zamanda batarya paketi olan manyetik klips. AI Pin’i kullanmak için ise bir abonelik sistemi gerekiyor. Humane, T-Mobile'ın şebekesi üzerinden hücresel veri sağlayan aboneliği için aylık 24 dolarlık bir ücret talep ediyor.

Cihazın teknik özellikleri tarafında ise henüz açıklanmayan bir Snapdragon işlemci bulunuyor. Cihazda ayrıca ses kontrolü için mikrofon, görsel içerik için kamera, kontrol için dokunmatik yüzey ve avucunuza veya bir yüzeye görüntü aktarabilen dahili projektör bulunuyor. Cihazın kontrolü tüm bunlarla sağlanıyor. Pin'in kendisi yaklaşık 34 gram ağırlığında ve pil güçlendirici olarak ifade edilen parça ile bu 54 gram seviyesine yükseliyor. Bu arada cihazın dahili kamerası 13 MP ve şimdilik sadece fotoğraf çekebiliyor. Gelecekteki bir güncelleme ile video desteği de gelecek. Öte yandan kayıt almak için sesli komut yerine dokunmatik yüzeyle etkileşim gerekiyor. Kayıt başladığında Pin'in "Güven Işığı" size ve diğer herkese veri topladığını bildirmek için yanıp sönecek.

Ne işe yarayacak?

Tam Boyutta Gör Pin'in birincil görevi, şirketin AI Mic adını verdiği yazılım aracılığıyla AI modellerine bağlanmak. Humane'in basın açıklamasında hem Microsoft hem de OpenAI'den bahsediliyor ve önceki raporlar Pin'in öncelikle GPT-4 tarafından desteklendiğini öne sürüyordu, Humane ChatGPT erişiminin aslında cihazın temel özelliklerinden biri olduğunu söylüyor. Bununla birlikte cihazın Cosmos adlı verilen işletim sistemi, sizden uygulamaları indirmenizi ve yönetmenizi istemek yerine sorgularınızı otomatik olarak doğru araçlara yönlendirmek üzere tasarlanmış durumda. Bir nevi aracı vazifesi görüyor diyebiliriz.

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AI Pin’in yapmak istediği şey, esasen teknolojideki tüm arayüz karmaşasını ortadan kaldırmak. Dolayısıyla bir ekran veya onlarca hesap yerine sadece Pin ile konuşmanız ve istediğiniz şeyi ona aktarmanız hedefleniyor.

Bunlar güzel hedefler ancak cihaz gerçekte neleri yapabiliyor? Humane'in bahsettiği özelliklerin çoğu, kurucu ortak Imran Chaudhri'nin bu yılın başlarında TED'de bir demo sırasında gösterdiği özelliklerle aynı: ses tabanlı mesajlaşma ve arama; e-posta gelen kutunuzu özetleyebilen bir "catch me up" özelliği; beslenme bilgilerini almak için yiyecekleri kamera ile tarama; ve gerçek zamanlı çeviri.

Ancak bunun ötesinde, cihazın birincil amacı giyilebilir yapay zeka destekli bir arama motoru gibi görünüyor. Humane, AI Pin'i daha büyük bir projenin başlangıcı olarak görüyor zira temelinde bu doğru. Yapay zeka modelleri geliştikçe bu cihaz da temelinde daha iyi olacak.

Humane AI Pin fiyatı ne kadar?

Tam Boyutta Gör Önceki sızıntıların da söylediği gibi Humane AI Pin, 699 dolar fiyat etiketine sahip. Bu fiyatın yanında cihazı etkin bir şekilde kullanabilmek ve oluşturduğunuz içerikleri yönetmek için aylık 24 dolarlık T-Mobile temelli abonelik gerekiyor. Cihaz 16 kasım itibariyle ön siparişe açılacak ancak cihazın teslimatları 2024’ün başında olacak.

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Humane AI Pin tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri