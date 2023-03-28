AI Tomorrow Summit'ten DonanımHaber'e ödül!

Türkiye'deki yapay zeka ekosistemine dair güncel bilgilerin paylaşıldığı AI Tomorrow Summit 2023 geçtiğimiz günlerde sona erdi. Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı yapay zeka zirvesinde, AI odaklı çalışmaların ödülleri de sahiplerini buldu.

DonanımHaber'e en iyi teknoloji içeriği ödülü

Tam Boyutta Gör Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) tarafından verilen ödüller kapsamında, biz de DonanımHaber olarak yılın en iyi teknoloji içeriği ödülünü aldık.

24-25 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen zirvede yapay zeka konusunda başarılı çalışmalara imza atmış kurumlar; başarı hikâyelerini, kurumsal çözümleri ve yapay zekanın geleceği hakkındaki görüşlerini paylaştı.

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