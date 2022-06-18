Tam Boyutta Gör

Airbus'ın A321XLR (eXtra Long Range) uçağı ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Uçak dört saatten uzun süren test uçuşu kapsamında uçağın uçuş kontrolleri, motorları ve uçuş zarfı korumaları dahil ana sistemleri hem yüksek hem de düşük hızlarda denendi.

Airbus A321XLR için yaklaşık 500 sipariş alındı

Hamburg-Finkenwerder Havalimanı'ndan test pilotları Thierry Diez ve GabrielDiaz de Villegas Giron ile havalanan A321XLR, test mühendisleriyle birlikte toplamda 5 kişiyle ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Yapılan testlerden başarıyla geçen uçak, toplamda 4 saat 35 dakika havada kaldı.

A320 dar gövdeli tek koridorlu uçak ailesinin en yeni üyesi olan ve A321neo'yu temel alan A321XLR, önceki nesil uçaklara kıyasla koltuk başına %30 daha düşük yakıt tüketimi sunacak. 8.700 km'ye kadar menzilde 11 saate kadar süren uçuşları gerçekleştirebilecek olan uçak, 180 ila 220 yolcu taşıyabilecek.

Airbus'dan Philippe Mhun: "Bu, A320 Ailesi ve dünya çapındaki müşterileri için önemli bir kilometre taşıdır. A321XLR ile hizmete giren havayolları, benzersiz Airspace kabini sayesinde tek koridorlu uçaklarda uzun mesafe konforunu sunabilecek. A321XLR, rakipsiz ekonomi ve çevresel performans ile yeni rotalar açacak." dedi.

ZeroAvia, Monte'ye ZA600 güç aktarma organı sağlayacak 1 gün önce eklendi

A321XLR için şimdiden yaklaşık 500 sipariş alan Airbus, uçağın 2024'ün başlarında hizmete girmesini planlıyor. Bununla birlikte şirketin sektördeki en büyük rakibi Boeing, henüz Airbus A321XLR ile rekabet edecek bir uçak geliştirmeyi hedeflediklerine dair bir açıklama yapmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Havacılık Haberleri

Airbus'ın A321XLR uzun menzilli yolcu uçağı ilk uçuşunu yaptı