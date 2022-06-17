ZeroAvia, uçak kiralama şirketi Monte'ye hidrojen-elektrik güç aktarma organı sağlayacak

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Ticari havacılık için hidrojen-elektrik tahrik sistemleri geliştiricisi ZeroAvia, sıfır emisyonlu bölgesel turboprop uçak kiralayan Monte ile yeni bir anlaşma gerçekleştirdi. Anlaşma neticesinde Monte, ZeroAvia'dan ZA600 hidrojen-elektrik güç aktarma organları satın alacak.

100 adet güç aktarma organı sağlanacak

Monte, 2024 yılına kadar ZeroAvia'dan 5 ila 20 koltuk kapasiteli uçak gövdelerini desteklemek üzere tasarlanan ve hafif tanklarda yerleşik gaz halindeki hidrojenle çalışan 600 kW'lık ZA600 güç aktarma organı satın alacak.

Şirket, 100 adede kadar alacağı güç aktarma organlarını mevcut ve yeni Cessna Caravan, DHC-6 Twin Otter, Dornier 228 ve HAL-228 uçaklarına kuracak.

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ZeroAvia İş Geliştirme Başkan Yardımcısı James Peck: "Bu ortaklık, operatörlere ağlarında sıfır emisyonlu uçuşlar başlatmalarına izin vermenin yanı sıra yüzlerce hizmet içi uçak gövdesinin ömrünü uzatmak için esneklik sunacak." dedi.

ZeroAvia, sertifikalandırılabilir bir hidrojen-elektrik aktarma organına yönelik çabaların bir parçası olarak ZA600'ün uçuş testini yenilenmiş bir Dornier 228'le gerçekleştirecek.

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ZeroAvia, Monte'ye ZA600 güç aktarma organı sağlayacak