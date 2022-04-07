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    AirPods 3 siparişleri azalıyor

    AirPods serisinde Apple’ın yaptığı strateji hatası nedeniyle AirPods 3 tökezlemeye başladı. Eylül ayına kadar AirPods 3 satışlarının beklentilerin altında kalması bekleniyor. 
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    AirPods 3
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    Apple’ın AirPods Pro 2 tam kablosuz kulaklık modeli için dedikodular yavaş yavaş başlarken AirPods cephesinde ise işler pek iyi gitmiyor. AirPods 3 kablosuz kulaklık satışları beklentilerin altında. 

    AirPods 3 üretimi düşürüldü

    Apple’a yakınlığı ile bilinen Ming-chi Kuo tarafından verilen bilgilere göre AirPods 3, firmanın çeşitlilik konusunda hata yaptığı bir ürün oldu. Satışlar önceki modelin de altında kalınca Apple üretimi Nisan-Eylül dönemi için yüzde 30 kısma kararı aldı. 

    AirPods serisinin ilk iki modeli tüketici tarafında oldukça iyi karşılansa da AirPods 3 ile birlikte bir düşüş başladı. Bunun en büyük sebebi daha ucuz olan AirPods 2 modelinin satıştan kaldırılmaması oldu. Tüketici AirPods 2 ve AirPods Pro arasına sıkışan modelde kararsızlığa düştü. Bu nedenle satışlar baltalandı. 

    Apple’ın AirPods Pro 2 çıkışına kadar bir izleme süreci içerisine gireceği tahmin ediliyor. Bu noktadan sonra AirPods 2 için satışa son verilmesi hamlesi şaşırtıcı olmayacaktır. Haliyle AirPods 4 planı da değişikliğe uğrayabilir. 
     

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    K
    koçari 2 saat önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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