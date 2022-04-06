AirPods Pro 2 bu yılın ikinci yarısında geliyor: AirPods Pro satıştan kaldırılacak

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TFI Securites analisti Ming-Chi Kuo kişisel sosyal medya hesabında AirPods Pro 2 hakkında bazı önemli detaylar paylaştı. Kuo'ya göre Apple ikinci nesil AirPods Pro'yu 2022'nin ikinci yarısında piyasaya sürmeyi planlıyor.

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Şirket geçen yıl üçüncü nesil AirPods'u çıkardıktan sonra önceki modeli satıştan kaldırmamıştı. Bunun sonucunda da yeni kulaklığa yönelik talep önemli ölçüde zayıf kaldı ve Apple, AirPods 3 sevkiyatlarını %30 oranında azalttı.

AirPods Pro 2 neler sunacak?

Teknoloji devi aynı hatayı tekrarlamamak için bu sonbaharda AirPods Pro 2'yi duyurduktan hemen sonra orijinal AirPods Pro'nun satışını sonlandırmayı düşünüyor. Bu arada yeni kablosuz kulaklıkla ilgili bazı detaylar da sızdırılmış durumda.

AirPods Pro 2'nin yeni bir tasarıma sahip olacağı söyleniyor. Cihaz önceki nesilde kullanılan H1'den daha güçlü bir çipe sahip olacak. Yeni AirPods Pro'nun Apple Music'te kayıpsız sesi desteklemesi ve daha iyi pil ömrü sunması bekleniyor.

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AirPods Pro 2 bu yıl geliyor: AirPods Pro satıştan kaldırılacak