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    AirPods kulaklıklar için ilk profesyonel temizleme kiti çıktı: İşte fiyatı

    Belkin, AirPods kulaklıklar için profesyonel bir temizleme kiti piyasaya sürdü. Şirket temizleme kitinin kulaklıklara zarar vermeden akustik performansı geri kazandırdığını söylüyor.
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    AirPods kulaklıklar için ilk profesyonel temizleme kiti çıktı Tam Boyutta Gör

    Belkin, Apple AirPods kulaklıklar için tasarlanmış ilk profesyonel temizleme kitini tanıttı. İçerisinde kulak kirini yumuşatan ve çözen özel bir solüsyon, temizlik fırçası, temizleme jeli ve mikrofiber bez yer alıyor.

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    AirPods kulaklıklar için ilk profesyonel temizleme kiti çıktı Tam Boyutta Gör

    Kullanıcıdan ilk aşamada solüsyonu kulaklıklara damlatması, bir dakika beklemesi ve ardından sıvıyı kulaklıktan mikrofiber bezin üzerine dökmesi isteniyor. İkinci adımda buşonları temizlemek için fırça devreye giriyor.

    Akustik performansı geri kazandırıyor

    Son adımda ise kir ve toz gibi her türlü kalıntıyı kendisine yapıştırarak çeken temizleme jeli var. Topak şeklindeki jeli kulaklıkların içerisinde kir kalmayana kadar uygulamak gerekiyor. Hepsi bu kadar.

    AirPods kulaklıklar için ilk profesyonel temizleme kiti çıktı Tam Boyutta Gör

    Belkin profesyonel temizleme kitinin kulaklıklara zarar vermeden "akustik performansı" geri kazandırdığını söylüyor. Söz konusu set 1., 2. ve 3. nesil AirPods modelleriyle uyumlu. Fiyat etiketinin ise 15 dolar olduğunu belirtelim.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 57 dakika önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 1 saat önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 saat önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 8 saat önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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    755 kez okundu.
    6 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    belkin, airpods ve
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