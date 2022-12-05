AirPods kulaklıklar için ilk profesyonel temizleme kiti çıktı: İşte fiyatı

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Belkin, Apple AirPods kulaklıklar için tasarlanmış ilk profesyonel temizleme kitini tanıttı. İçerisinde kulak kirini yumuşatan ve çözen özel bir solüsyon, temizlik fırçası, temizleme jeli ve mikrofiber bez yer alıyor.

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Kullanıcıdan ilk aşamada solüsyonu kulaklıklara damlatması, bir dakika beklemesi ve ardından sıvıyı kulaklıktan mikrofiber bezin üzerine dökmesi isteniyor. İkinci adımda buşonları temizlemek için fırça devreye giriyor.

Akustik performansı geri kazandırıyor

Son adımda ise kir ve toz gibi her türlü kalıntıyı kendisine yapıştırarak çeken temizleme jeli var. Topak şeklindeki jeli kulaklıkların içerisinde kir kalmayana kadar uygulamak gerekiyor. Hepsi bu kadar.

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Belkin profesyonel temizleme kitinin kulaklıklara zarar vermeden "akustik performansı" geri kazandırdığını söylüyor. Söz konusu set 1., 2. ve 3. nesil AirPods modelleriyle uyumlu. Fiyat etiketinin ise 15 dolar olduğunu belirtelim.

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AirPods kulaklıklar için ilk profesyonel temizleme kiti çıktı