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Bu sonbaharda piyasaya sürülecek ikinci nesil AirPods Pro'nun kalp atış hızı ve vücut ısısı sensörüyle donatılacağına dair söylentiler çıkmıştı. Ancak Bloomberg editörü Mark Gurman'a göre kablosuz kulaklık herhangi bir sağlık izleme özelliği sunmayacak.

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Gurman daha önce internete sızdırılan bilgileri yalanladı. Kendisi, yeni nesil AirPods Pro'da kalp atış hızı izleme veya vücut ısısı ölçüm fonksiyonu beklemediğini söylüyor. Gurman'a göre her iki özellik de Apple tarafından araştırıldı ancak bu yıl sunulması pek mümkün değil.

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İlk AirPods Pro 2019'da çıktı

Bloomberg editörü ilk AirPods Pro'nun piyasaya sürülmesinden bu yana üç yıl geçtiği için AirPods Pro 2'nin 2022'de piyasaya sürüleceğinden son derece emin. Gurman'a göre ilk nesil kulaklığa sahip olanlar pil ömrü artık sona yaklaştığı için yeni modele geçmeye oldukça hazır durumdalar.

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AirPods Pro 2'nin sağlık izleme özellikleri sunma olasılığı düşük