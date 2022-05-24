Lightning girişli AirPods Pro 2 bu yıl geliyor

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Apple, AirPods markasının çıkışı ile kablosuz kulaklık pazarını tamamen değiştirmişti. Standart AirPods modelleri ile inanılmaz bir başarı yakalayan Apple, Ekim 2019’da AirPods Pro’yu tanıtmıştı. Standart AirPods modellerinden farklı olarak bir sürü üst seviye özellik bulunduran AirPods Pro, yakında yenilenecek.

AirPods Pro 2 Lightning girişinden vazgeçmeyecek

Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Ming-Chi Kuo, AirPods Pro 2’nin yılın ikinci yarısında seri üretime gireceğini belirtti. Kuo’ya göre AirPods Pro 2, Vietnam’da üretilecek, bu da Apple’ın Çin’e olan bağımlılığının azaldığını gösteriyor. Kuo’nun AirPods Pro 2 hakkında üzücü haberi ise şarj kutusunun portu hakkında. Görünüşe göre Apple, AirPods Pro 2 modelinde Lightning girişi kullanmaya devam edecek.

USB-C girişli AirPods ve Mac aksesuarları geliyor 1 hf. önce eklendi

Geçtiğimiz günlerde Apple’ın iPhone ve AirPods dahil birçok cihazında USB-C girişini test ettiği bilgisi gelmişti. Ancak görünüşe göre Apple, USB-C’yi daha sonraya saklayacak. Apple’ın ilk USB-C girişli iPhone modelinin 2023 sonunda tanıtılacak iPhone 15 olması bekleniyor. Muhtemelen iPhone 15 sonrası giriş seviyesi iPad, AirPods modelleri, Magic Mouse ve Magic Keyboard gibi aksesuarlar da USB-C’ye geçiş yapacaktır. Bu sene tanıtılması beklenen AirPods Pro 2 ise daha yüksek ses kalitesi, yeni bir tasarım ve sağlık/fitness takip sensörleri ile gelecek.

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AirPods Pro 2 yakında tanıtılabilir