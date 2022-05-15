Apple, sonunda Lightning’i terk edebilir: USB-C girişli AirPods geliyor

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Apple’a yönelik tahminleri ile bilinen Bloomberg ve Ming-Chi Kuo, Apple’ın yakın zamanda USB-C’yi iPhone’a getirebileceğini belirtmişti. Portsuz iPhone planları şimdilik askıya alınmış ve Apple, sonunda USB-C’yi benimseye karar vermiş olabilir.

USB-C girişli AirPods ve Mac/iPhone aksesuarları yolda

Apple, son yıllarda iPhone serisinde hala Lightning kullanması ile eleştiriliyordu. Mac ve iPad cihazlarında USB-C’ye geçmeye başlamış olan firma, iPhone ve iPhone/Mac aksesuarlarında hala Lightning kullanmaya devam ediyor. Ancak görünüşe göre Apple, sonunda evrensel yola geçebilir. Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Ming-Chi Kuo, Apple’ın AirPods dahil birçok Lightning girişli cihazının USB-C’ye geçeceğini belirtti.

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Kuo’ya göre Apple, tamamen kablosuz iPhone planlarını askıya almış durumda. Cağımızın yeteri kadar gelişmemiş kablosuz şarj teknolojileri ve yeterli olgunluğa erişmemiş MagSafe ekosistemi, Apple’ı alternatif planlara yönlendirmiş. Kuo, iPhone ve AirPods başta olmak üzere Lightning girişli cihazların USB-C’ye geçeceğini belirtti. Apple’ın hala Lightning girişi kullanan cihazları ise şu şekilde sıralanabilir: iPhone, giriş seviyesi iPad, AirPods ailesi, Magic Keyboard, Magic Mouse, Magic TrackPad, iPhone için MagSafe Batarya aksesuar ailesi. Kuo’ya göre Apple, yakın bir gelecekte bu cihazları USB-C ile güncelleyecek.

Apple, iPhone'daki Lightning portunu Type-C olarak değiştirebilir 4 gün önce eklendi

Apple’ın USB-C’ye geçmesi kısa bir süreç olmayacaktır. Büyük ihtimalle ilk USB-C destekli iPhone, iPhone 15 serisi ile karşımıza çıkacak. Böylece 2023 ve sonrası Apple cihazları, sonunda USB-C standardına geçebilir.

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USB-C girişli AirPods ve Mac aksesuarları geliyor