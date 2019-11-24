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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AirPods satışları bu yıl iki katına çıkabilir

    Yüksek fiyat etiketlerine rağmen Apple AirPods kulaklıklar peynir ekmek gibi satıyor. Kablosuz kulaklık sektörünün lideri haline gelen AirPods serisi bu yıl satış rekoru kıracak.
    5 sa.
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    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    AirPods satışları bu yıl iki katına çıkabilir
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    İlk iki nesil AirPods kulaklıklarında aktif gürültü engelleme özelliğine yer vermeyen ve daha yüksek fiyattan satışa sunduğu AirPods Pro kulaklıklarına saklayan Apple stratejinin meyvelerini almaya başladı.

    Peynir ekmek gibi gidiyor

    Firmaya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre AirPods Pro beklentilerin üzerinde satış rakamlarına imza atıyor. Firmanın 2019 yılı için AirPods satış rakamı beklentisi 60 milyona yükseltildi. Bunun üzerine tedarikçilere iki kat fazla sipariş verildiği ifade ediliyor.

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    AirPods Pro modelini Çinli Luxshare Precision Industry Co. ve Goertek ile Tayvanlı Inventec Corp. üretiyor. Aşırı ilgi nedeniyle Apple mağazalarında AirPods Pro siparişleri 3 haftaya kadar kargo süresi veriyor.

    iPhone satışlarında düşüş yaşasa da Apple hem içerik hizmetleri tarafında hem de Apple Watch ve AirPods kulaklıkların olduğu aksesuar tarafında dikkat çekici artışlar görüyor. Aksesuar bölümü yılın üçüncü çeyreğinde 6.5 milyar dolara ulaşırken hizmet bölümü de 12 milyar doları geçti.

    Yılın dördüncü çeyreğinde AirPods Pro modelinin katkısı daha belirgin bir şekilde görülecek. Aksesuar bölümünün 7 milyar dolar civarına yükselmesi bekleniyor. Ülkemizde de 1899TL üzerinden satışta bulunuyor.



    https://www.phonearena.com/news/Strong-demand-will-result-in-a-doubling-of-AirPods-shipments-this-year_id120592 Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    gun 4 sa. en beğenilen
    Bu Airpods’ların pilleri maksimum 3 sene gidiyor ve değiştirilemiyor. Sonuçta müthiş bir iş dalı Apple için ama çevreciyim diye geçin biri için inandırıcı değil.
    Bu Airpods’ların pilleri maksimum 3 sene gidiyor ve değiştirilemiyor. Sonuçta müthiş bir iş dalı Apple için ama çevreciyim diye geçin biri için inandırıcı deği...
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    2 Yanıt Yanıtla +5
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    clb12 2 sa.
    Ekrem bir şampanya ısmarlar artık foruma??
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    -tayfun- 2 sa.
    Satar normal. Kablosuz şarjlı airpodstan sadece 50 dolar daha pahalı. Özellikleride gayet iyi olunca alıyor herkes. Buradaki fiyatlar ayrı tabi.
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    interwap 3 sa.
    Kablolu kulaklık şuan benim için en iyisi. Hem daha az sinyale maruz kalıyorum hemde bireysel olarak az görünse de milyarlarca ürün tüketildiğini düşünürsek çok daha çevreci.
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    koyunsayar 3 sa.
    Önce gece moduna gir haber yaz gazı kökle sonra gün moduna gir haberin altinda eleştiri yap. Güzel iş
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    igetsky 4 sa.
    Abi su kulak ici rezilligine apple da bulasti ya
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    infom@n 18 dk. igetsky
    Kesinlikle katılmıyorum. Ben Apple'ın kulak içi yapmasını beklyordum zaten.
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    gun 4 sa. en beğenilen
    Bu Airpods’ların pilleri maksimum 3 sene gidiyor ve değiştirilemiyor. Sonuçta müthiş bir iş dalı Apple için ama çevreciyim diye geçin biri için inandırıcı değil.
    2 Yanıt Yanıtla +5
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    StreamRolleR 4 sa. gun
    Şu yorumun ile kararımı değiştirdin Gün abi teşekkürler
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    esmerbuyucu 3 sa. gun
    Apple Store'a götürünce geri dönüştürmek için alıyorlar
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    joven 5 sa.
    Apple marka biline birliği olarak zihinlere işlenmiş ne duyursa ne çıkartsa ilgi çekiyor dinyada bunu başarabilmiş marka sayısı çok azdır.
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