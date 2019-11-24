AirPods satışları bu yıl iki katına çıkabilir

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İlk iki nesil AirPods kulaklıklarında aktif gürültü engelleme özelliğine yer vermeyen ve daha yüksek fiyattan satışa sunduğu AirPods Pro kulaklıklarına saklayan Apple stratejinin meyvelerini almaya başladı.

Peynir ekmek gibi gidiyor

Firmaya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre AirPods Pro beklentilerin üzerinde satış rakamlarına imza atıyor. Firmanın 2019 yılı için AirPods satış rakamı beklentisi 60 milyona yükseltildi. Bunun üzerine tedarikçilere iki kat fazla sipariş verildiği ifade ediliyor.

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AirPods Pro modelini Çinli Luxshare Precision Industry Co. ve Goertek ile Tayvanlı Inventec Corp. üretiyor. Aşırı ilgi nedeniyle Apple mağazalarında AirPods Pro siparişleri 3 haftaya kadar kargo süresi veriyor.

iPhone satışlarında düşüş yaşasa da Apple hem içerik hizmetleri tarafında hem de Apple Watch ve AirPods kulaklıkların olduğu aksesuar tarafında dikkat çekici artışlar görüyor. Aksesuar bölümü yılın üçüncü çeyreğinde 6.5 milyar dolara ulaşırken hizmet bölümü de 12 milyar doları geçti.

Yılın dördüncü çeyreğinde AirPods Pro modelinin katkısı daha belirgin bir şekilde görülecek. Aksesuar bölümünün 7 milyar dolar civarına yükselmesi bekleniyor. Ülkemizde de 1899TL üzerinden satışta bulunuyor.

https://www.phonearena.com/news/Strong-demand-will-result-in-a-doubling-of-AirPods-shipments-this-year_id120592