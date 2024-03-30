Apple AirTag'in oto hırsızlığında kullanımı yaygınlaştı

Araçları çalıp yurt dışına sevkiyatını yapıyorlar
Kanada’da bir sigorta acentesi, sadece 2022 yılında Kanada genelinde 105.000’den fazla aracın çalındığını söylüyor. Oto hırsızlarının çalınacak arabaları seçmek için Apple'ın AirTag’ini kullandığı biliniyor. Montreal’den dönüş yolunda telefonlarından uyarı alan, aracı kontrol ettiklerinde AirTag takıldığını gören çok sayıda insan var.
Araba hırsızlığı bir süredir büyüyen bir sorun olsa da, Montreal’deki suçluların arabaları takip etmek, çalmak ve satmak için teknolojiyi kullanmaları hızla artıyor.
AirTag’in yerleşik güvenlik özelliklerini hatırlatmakta fayda var. AirTag, sahibi olan kişiye yakın değilse bir uyarı gönderir ve bu uyarı iPhone’da görünür. Android telefonlar da AirTag dahil olmak üzere bilinmeyen Bluetooth izleyicilerini tespit edebiliyor. Ayrıca Apple'ın Tracker Detect uygulaması mevcut.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...