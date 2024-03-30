Apple AirTag'in oto hırsızlığında kullanımı yaygınlaştı

Tam Boyutta Gör Kanada Montreal’de araba hırsızlığı yayılıyor. Bildirildiğine göre, suçlular, Apple’ın AirTag cihazını kullanarak genelde pahalı arabalar ve SUV’ları çalıp dünyanın dört bir yanına gönderimini sağlıyor.

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Araçları çalıp yurt dışına sevkiyatını yapıyorlar

Kanada’da bir sigorta acentesi, sadece 2022 yılında Kanada genelinde 105.000’den fazla aracın çalındığını söylüyor. Oto hırsızlarının çalınacak arabaları seçmek için Apple'ın AirTag’ini kullandığı biliniyor. Montreal’den dönüş yolunda telefonlarından uyarı alan, aracı kontrol ettiklerinde AirTag takıldığını gören çok sayıda insan var.

Araba hırsızlığı bir süredir büyüyen bir sorun olsa da, Montreal’deki suçluların arabaları takip etmek, çalmak ve satmak için teknolojiyi kullanmaları hızla artıyor.

AirTag’in yerleşik güvenlik özelliklerini hatırlatmakta fayda var. ‌AirTag‌, sahibi olan kişiye yakın değilse bir uyarı gönderir ve bu uyarı iPhone’da görünür. Android telefonlar da AirTag dahil olmak üzere bilinmeyen Bluetooth izleyicilerini tespit edebiliyor. Ayrıca Apple'ın Tracker Detect uygulaması mevcut.

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