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    Apple AirTag'in beklenen kayıp eşya özelliği tanıtıldı: THY de destekleyecek

    Apple AirTag, iOS 18.2 güncellemesi ile seyahat esnasında kaybolan valizlerin daha hızlı ve kolay bir şekilde bulabilmeleri için yeni bir özellik sunuyor. İşte detaylar...
    Apple AirTag'in yeni özelliğine THY'den destek! Tam Boyutta Gör
    Apple tarafından kullanıcıların eşyalarını takip etmelerine yardımcı olma fikriyle piyasaya sürülen AirTag, yeni yetenekler kazanmaya devam ediyor. Şimdi de iOS 18.2 Beta sürümünde fark edilen AirTag Konum Paylaşım Özelliği, Apple tarafından resmi olarak duyuruldu ve detayları paylaşıldı. Yeni özellik, Türk Hava Yolları'nın da bulunduğu birden fazla hava yolu şirketi ile birlikte çalışacak. 

    THY dahil 15’ten fazla hava yoluna geliyor

    Apple’a göre AirTag Konum Paylaşım Özelliği, kullanıcıların AirTag'in konumunu başka bir güvenilir kişi ve hava yolu şirketleri ile paylaşmasını sağlıyor. Bu süreçte her hava yolunun müşteri hizmetleri sürecine entegre edilecek özellik, yanlış yönlendirilmiş veya gecikmiş bagajları bulmayı kolaylaştıracak.

    Apple AirTag'in yeni özelliğine THY'den destek! Tam Boyutta Gör
    Peki yeni özellik nasıl çalışıyor? OS 18.2 veya macOS Sequoia 15.2 çalıştıran iPhone, iPad ve Mac kullanıcıları "Bul" uygulamasında bir "Nesne Konumunu Paylaş" bağlantısı oluşturabilecek. Bağlantının paylaşıldığı kişilere ise, daha sonra haritada ürünün konumunu gösteren bir web sitesi sunulacak. Bu Web sitesi de nesnenin bilinen son konumuyla otomatik olarak güncellenecek.

    Apple, 15'ten fazla hava yolunun "önümüzdeki aylarda" bu işlevi sunacağını söylüyor, bu da yakın gelecekte ek havayollarına da genişletileceği anlamına geliyor. Yeni özellik, Türk Hava Yolları’nın yanı sıra, dünya genelinde SWISS, Iberia, Eurowings, Brussels Airlines, Aer Lingus, Austrian Airlines, Air New Zealand, Singapore Airlines, Qantas, Lufthansa, KLM, Virgin Atlantic, British Airways, Air Canada, United ve Delta gibi birçok hava yolu şirketi tarafından desteklenecek. 

    Ayrıca Apple, özelliğin gizlilik ve güvenlik endişeleri konusunda hava yolu şirketleri ile ortak çalıştığını belirtiyor. Ek olarak her bağlantıya erişim yalnızca bir avuç insan tarafından sağlanacak ve alıcıların bağlantıyı görüntülemek için kimlik doğrulaması yapması gerekecek. Bir nesnenin paylaşılan konumu ise 7 gün sonra otomatik olarak sona erecek. Yeni özelliğin dahil olacağı iOS 18.2, iPadOS 18.2 ve macOS 15.2'nin önümüzdeki Aralık ayında yayınlanması bekleniyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 saat önce

    Kanser oldum aynı şeyi izlemekten. Destek konusuna destek olun: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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