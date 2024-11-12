Apple AirTag'in beklenen kayıp eşya özelliği tanıtıldı: THY de destekleyecek

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Tam Boyutta Gör Apple tarafından kullanıcıların eşyalarını takip etmelerine yardımcı olma fikriyle piyasaya sürülen AirTag, yeni yetenekler kazanmaya devam ediyor. Şimdi de iOS 18.2 Beta sürümünde fark edilen AirTag Konum Paylaşım Özelliği, Apple tarafından resmi olarak duyuruldu ve detayları paylaşıldı. Yeni özellik, Türk Hava Yolları'nın da bulunduğu birden fazla hava yolu şirketi ile birlikte çalışacak.

THY dahil 15’ten fazla hava yoluna geliyor

Apple’a göre AirTag Konum Paylaşım Özelliği, kullanıcıların AirTag'in konumunu başka bir güvenilir kişi ve hava yolu şirketleri ile paylaşmasını sağlıyor. Bu süreçte her hava yolunun müşteri hizmetleri sürecine entegre edilecek özellik, yanlış yönlendirilmiş veya gecikmiş bagajları bulmayı kolaylaştıracak.

Tam Boyutta Gör Peki yeni özellik nasıl çalışıyor? OS 18.2 veya macOS Sequoia 15.2 çalıştıran iPhone, iPad ve Mac kullanıcıları "Bul" uygulamasında bir "Nesne Konumunu Paylaş" bağlantısı oluşturabilecek. Bağlantının paylaşıldığı kişilere ise, daha sonra haritada ürünün konumunu gösteren bir web sitesi sunulacak. Bu Web sitesi de nesnenin bilinen son konumuyla otomatik olarak güncellenecek.

Apple, 15'ten fazla hava yolunun "önümüzdeki aylarda" bu işlevi sunacağını söylüyor, bu da yakın gelecekte ek havayollarına da genişletileceği anlamına geliyor. Yeni özellik, Türk Hava Yolları’nın yanı sıra, dünya genelinde SWISS, Iberia, Eurowings, Brussels Airlines, Aer Lingus, Austrian Airlines, Air New Zealand, Singapore Airlines, Qantas, Lufthansa, KLM, Virgin Atlantic, British Airways, Air Canada, United ve Delta gibi birçok hava yolu şirketi tarafından desteklenecek.

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Ayrıca Apple, özelliğin gizlilik ve güvenlik endişeleri konusunda hava yolu şirketleri ile ortak çalıştığını belirtiyor. Ek olarak her bağlantıya erişim yalnızca bir avuç insan tarafından sağlanacak ve alıcıların bağlantıyı görüntülemek için kimlik doğrulaması yapması gerekecek. Bir nesnenin paylaşılan konumu ise 7 gün sonra otomatik olarak sona erecek. Yeni özelliğin dahil olacağı iOS 18.2, iPadOS 18.2 ve macOS 15.2'nin önümüzdeki Aralık ayında yayınlanması bekleniyor.

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