Apple AirTag'in beklenen kayıp eşya özelliği tanıtıldı: THY de destekleyecek

THY dahil 15’ten fazla hava yoluna geliyor
Apple’a göre AirTag Konum Paylaşım Özelliği, kullanıcıların AirTag'in konumunu başka bir güvenilir kişi ve hava yolu şirketleri ile paylaşmasını sağlıyor. Bu süreçte her hava yolunun müşteri hizmetleri sürecine entegre edilecek özellik, yanlış yönlendirilmiş veya gecikmiş bagajları bulmayı kolaylaştıracak.
Apple, 15'ten fazla hava yolunun "önümüzdeki aylarda" bu işlevi sunacağını söylüyor, bu da yakın gelecekte ek havayollarına da genişletileceği anlamına geliyor. Yeni özellik, Türk Hava Yolları’nın yanı sıra, dünya genelinde SWISS, Iberia, Eurowings, Brussels Airlines, Aer Lingus, Austrian Airlines, Air New Zealand, Singapore Airlines, Qantas, Lufthansa, KLM, Virgin Atlantic, British Airways, Air Canada, United ve Delta gibi birçok hava yolu şirketi tarafından desteklenecek.
Ayrıca Apple, özelliğin gizlilik ve güvenlik endişeleri konusunda hava yolu şirketleri ile ortak çalıştığını belirtiyor. Ek olarak her bağlantıya erişim yalnızca bir avuç insan tarafından sağlanacak ve alıcıların bağlantıyı görüntülemek için kimlik doğrulaması yapması gerekecek. Bir nesnenin paylaşılan konumu ise 7 gün sonra otomatik olarak sona erecek. Yeni özelliğin dahil olacağı iOS 18.2, iPadOS 18.2 ve macOS 15.2'nin önümüzdeki Aralık ayında yayınlanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kanser oldum aynı şeyi izlemekten. Destek konusuna destek olun: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir