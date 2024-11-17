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    Apple AirTag 2 detaylanıyor: Neler sunacak?

    Apple’ın geçtiğimiz yıllarda satışa çıkardığı eşya takip cihazı AirTag, yakında yenilenebilir. İddialara göre firma, AirTag’in yeni modeli üzerinde çalışmaya başladı.
    Apple AirTag Tam Boyutta Gör
    Apple, 2021 yılında eşya takip cihazı AirTag’i satışa sunmuştu. Kısa sürede popülerlik kazanan bu cihaz, insanların çanta, bavul, anahtar ve bisiklet gibi ürünlerini takip etmesini kolaylaştırsa da cihazın istemeden hırsızlara sunduğu avantajlar, özellikle ABD’de birçok kişinin başını ağrıttı. İddialara göre Apple, bu problemleri çözecek yeni bir AirTag üzerinde çalışıyor.

    Apple AirTag 2 bir kez daha ortaya çıktı

    Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, Bloomberg’in Power On köşesinde yeni AirTag hakkında konuştu. Gurman’a göre yeni AirTag, B589 kod adına sahip ve cihaz, üretim testlerinde ilerleme kaydetmiş. Bu da demek oluyor ki cihaz, yakında seri üretime geçecek ve satışa sunulacak. Yenilenmiş AirTag’in orijinale benzer bir tasarıma sahip olacağı ancak bazı yenilikler sunacağı iddia ediliyor.

    Gurman’a göre yeni AirTag; daha iyi menzil, geliştirilmiş kablosuz çip ve geliştirilmiş gizlilik yeniliklerine sahip olacak. Cihazın yeni kablosuz çiple daha iyi menzil sağlaması bekleniyordu ancak firmanın gizlilik konusunda nasıl bir geliştirme yapacağı gizemini koruyor. Geçtiğimiz yıllar içerisinde hırsız grupları, AirTag’in hoparlör sistemini çıkartarak insanları takip etmenin yollarını buldu. Apple, birçok yazılım güncellemesi ile bu problemleri gidermeye çalışsa da ürün, hırsızlar tarafından kullanılan bir alet olmaya devam ediyor. Umarız Apple, yeni AirTag ile bu problemlerin önüne geçer. AirTag 2’nin ne zaman tanıtılacağı henüz bilinmiyor ancak firmanın bahar ayında düzenleyeceği bir etkinlikte tanıtılması muhtemel görünüyor.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 2 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 4 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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