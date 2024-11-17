Apple AirTag 2 detaylanıyor: Neler sunacak?

Tam Boyutta Gör Apple, 2021 yılında eşya takip cihazı AirTag’i satışa sunmuştu. Kısa sürede popülerlik kazanan bu cihaz, insanların çanta, bavul, anahtar ve bisiklet gibi ürünlerini takip etmesini kolaylaştırsa da cihazın istemeden hırsızlara sunduğu avantajlar, özellikle ABD’de birçok kişinin başını ağrıttı. İddialara göre Apple, bu problemleri çözecek yeni bir AirTag üzerinde çalışıyor.

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Apple AirTag 2 bir kez daha ortaya çıktı

Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, Bloomberg’in Power On köşesinde yeni AirTag hakkında konuştu. Gurman’a göre yeni AirTag, B589 kod adına sahip ve cihaz, üretim testlerinde ilerleme kaydetmiş. Bu da demek oluyor ki cihaz, yakında seri üretime geçecek ve satışa sunulacak. Yenilenmiş AirTag’in orijinale benzer bir tasarıma sahip olacağı ancak bazı yenilikler sunacağı iddia ediliyor.

Gurman’a göre yeni AirTag; daha iyi menzil, geliştirilmiş kablosuz çip ve geliştirilmiş gizlilik yeniliklerine sahip olacak. Cihazın yeni kablosuz çiple daha iyi menzil sağlaması bekleniyordu ancak firmanın gizlilik konusunda nasıl bir geliştirme yapacağı gizemini koruyor. Geçtiğimiz yıllar içerisinde hırsız grupları, AirTag’in hoparlör sistemini çıkartarak insanları takip etmenin yollarını buldu. Apple, birçok yazılım güncellemesi ile bu problemleri gidermeye çalışsa da ürün, hırsızlar tarafından kullanılan bir alet olmaya devam ediyor. Umarız Apple, yeni AirTag ile bu problemlerin önüne geçer. AirTag 2’nin ne zaman tanıtılacağı henüz bilinmiyor ancak firmanın bahar ayında düzenleyeceği bir etkinlikte tanıtılması muhtemel görünüyor.



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