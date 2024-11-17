Apple AirTag 2 detaylanıyor: Neler sunacak?

Apple AirTag 2 bir kez daha ortaya çıktı
Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, Bloomberg’in Power On köşesinde yeni AirTag hakkında konuştu. Gurman’a göre yeni AirTag, B589 kod adına sahip ve cihaz, üretim testlerinde ilerleme kaydetmiş. Bu da demek oluyor ki cihaz, yakında seri üretime geçecek ve satışa sunulacak. Yenilenmiş AirTag’in orijinale benzer bir tasarıma sahip olacağı ancak bazı yenilikler sunacağı iddia ediliyor.
Gurman’a göre yeni AirTag; daha iyi menzil, geliştirilmiş kablosuz çip ve geliştirilmiş gizlilik yeniliklerine sahip olacak. Cihazın yeni kablosuz çiple daha iyi menzil sağlaması bekleniyordu ancak firmanın gizlilik konusunda nasıl bir geliştirme yapacağı gizemini koruyor. Geçtiğimiz yıllar içerisinde hırsız grupları, AirTag’in hoparlör sistemini çıkartarak insanları takip etmenin yollarını buldu. Apple, birçok yazılım güncellemesi ile bu problemleri gidermeye çalışsa da ürün, hırsızlar tarafından kullanılan bir alet olmaya devam ediyor. Umarız Apple, yeni AirTag ile bu problemlerin önüne geçer. AirTag 2’nin ne zaman tanıtılacağı henüz bilinmiyor ancak firmanın bahar ayında düzenleyeceği bir etkinlikte tanıtılması muhtemel görünüyor.
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir