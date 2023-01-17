Google, kendi akıllı takip cihazını geliştiriyor: İşte özellikleri

Google "grogu" akıllı takip cihazı bilinen özellikleri
Google’ın Nest ekibi tarafından tasarlanacak akıllı takip cihazının kod adı “grogu”. Google smart tracker, hem Bluetooth Düşük Enerji (BLE) hem de Ultra Geniş Bant (UWB) teknolojisiyle çalışacak. Sesli uyarılar için küçük yerleşik hoparlör olacak ve çeşitli renk seçenekleri olacak. Google’ın akıllı takip cihazına ilişkin daha fazla bilgiye yüksek ihtimal Pixel 8 serisinin tanıtılacağı Google I/O 2023 etkinliği sırasında sahip olacağız.
Akıllı takip cihazları, havalanında bavulun yerini takip etmek gibi faydalı şekilde kullanıldığı gibi stalk gibi kötü amaçlı da kullanılabiliyor. Neyse ki bu ürünler, eşleştirilen akıllı telefon üzerinden kablosuz olarak güncellenebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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