Akbank kredi kartı ekstreleri ikiye katlandı! İşte Akbank'tan ilk açıklama

Akbank hacklendi mi?

Akbank kredi kartlarındaki harcamaların tekrar ettiğini gören kullanıcılar "Akbank çöktü mü?" ya da "Akbank hacklendi mi?" diye merak etmeye başladı. Ancak Akbank'tan yapılan açıklamaya göre Akbank çökme ya da hacklenme gibi bir sorun söz konusu değil . Preblemin teknik bir arızadan kaynaklandığı bilgisi paylaşıldı.