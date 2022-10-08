Akbank kredi kartı ekstreleri ikiye katlandı! İşte Akbank'tan ilk açıklama

- Akbank hacklendi mi?
- 8 Ekim Akbank sorunu ne zaman düzelecek?
- Akbank müşteri hizmetleri telefon numarası
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Akbank hacklendi mi?
Akbank kredi kartlarındaki harcamaların tekrar ettiğini gören kullanıcılar "Akbank çöktü mü?" ya da "Akbank hacklendi mi?" diye merak etmeye başladı. Ancak Akbank'tan yapılan açıklamaya göre Akbank çökme ya da hacklenme gibi bir sorun söz konusu değil. Preblemin teknik bir arızadan kaynaklandığı bilgisi paylaşıldı.
8 Ekim Akbank sorunu ne zaman düzelecek?
Akbank sorununa ilişkin banka tarafından yapılan açıklamada, problemin en kısa sürede çözüleceği aktarıldı. Banka tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
''Değerli müşterilerimiz, kredi kartı işlemlerinin ekstreye mükerrer yansımasına sebep olan teknik aksaklığın ek kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz.''
Akbank müşteri hizmetleri telefon numarası
Artan Akbank şikayetlerinin ardından müşteriler, Akbank müşteri hizmetlerine ulaşmaya çalışıyor. Kullanıcılar 444 2 525 nolu numarayı tuşlayarak Akbank müşteri hizmetlerine bağlanabilir.
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