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    Akbank kredi kartı ekstreleri ikiye katlandı! İşte Akbank'tan ilk açıklama

    Akbank çöktü mü yoksa hacklendi mi? Akbank müşterileri, kredi kartı işlemlerinin ekstreye iki kez yansıması sorunundan şikayetçi. İşte Akbank müşteri hizmetleri telefon numarası ve Akbank açıklaması:
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    akbank çöktü mü Tam Boyutta Gör
    8 Ekim sabahı, Akbank internet bankacılığı ve Akbank mobil uygulamasına giren kullanıcılar büyük bir şok ile karşılaştı. Zira Akbank müşterilerinden gelen şikayetlere göre kredi kartlarındaki işlemler, esktrelere ikişer kez yansımış durumda.

    Akbank hacklendi mi? 

    Akbank kredi kartlarındaki harcamaların tekrar ettiğini gören kullanıcılar "Akbank çöktü mü?" ya da "Akbank hacklendi mi?" diye merak etmeye başladı. Ancak Akbank'tan yapılan açıklamaya göre Akbank çökme ya da hacklenme gibi bir sorun söz konusu değil. Preblemin teknik bir arızadan kaynaklandığı bilgisi paylaşıldı.

    8 Ekim Akbank sorunu ne zaman düzelecek?

    Akbank sorununa ilişkin banka tarafından yapılan açıklamada, problemin en kısa sürede çözüleceği aktarıldı. Banka tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

    ''Değerli müşterilerimiz, kredi kartı işlemlerinin ekstreye mükerrer yansımasına sebep olan teknik aksaklığın ek kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz.''

    Akbank müşteri hizmetleri telefon numarası

    Artan Akbank şikayetlerinin ardından müşteriler, Akbank müşteri hizmetlerine ulaşmaya çalışıyor. Kullanıcılar 444 2 525 nolu numarayı tuşlayarak Akbank müşteri hizmetlerine bağlanabilir.

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 3 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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