Akdeniz’de 1 TW’lık enerji hedefi: Türkiye için fırsat kapısı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Azerbaycan'ın Bakü şehrinde 11-24 Kasım 2024 tarihleri arasında küresel ısınma ve sera gazı salınım oranlarını azaltma amacıyla Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine taraf ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilen COP29, Akdeniz bölgesinde yenilenebilir enerji devrimi için yeni bir dönüm noktası oldu. TeraMed girişimi kapsamında, bölge ülkeleri 2030’a kadar 1 teravat (TW) yenilenebilir enerji kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.

TeraMed, Akdeniz bölgesindeki ülkeler arasında "adil enerji geçişi" sağlamayı amaçlayan bir girişim olarak öne çıkıyor. BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 29. Taraflar Konferansı (COP29) çerçevesinde tanıtılan girişim, güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir kaynakların hızla devreye alınmasını teşvik ediyor. İtalyan ECCO düşünce kuruluşunun Akdeniz ve Küresel Strateji Direktörü Giulia Giordano, "Bu, COP28'de ortaya konulan 2030'a kadar küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin 3 katına çıkarılması hedefinin, ilk bölgesel uygulaması olduğunu söyleyebiliriz. Bu aşağıdan yukarıya bir girişim." diye konuştu.

Akdeniz’de 1 TW temiz enerji

Tam Boyutta Gör Ülkeler, geçtiğimiz yıl küresel yenilenebilir enerji kapasitesini 2030'a kadar 3 katına çıkarma taahhüdünde bulunmuştu. Bu, 2022'deki 3,4 TW seviyesinden 2030'da 11 TW yükselmesi anlamına geliyordu. Bu doğrultuda, Akdeniz ülkelerinde ortak bir hedefin belirlenmesi amacıyla oluşturulan TeraMed girişimi de bölgede 2030'a kadar 1 TW yenilenebilir enerji kurulu gücünü hedefliyor.

Tarihin en büyük açık deniz güneş enerjisi santrali devreye girdi 1 gün önce eklendi

Söz konusu hedefin, yaklaşık 700 milyar dolarlık yatırım potansiyelinin bulunduğu tahmin edilirken, güneş ve rüzgar endüstrilerinde tek başına yaklaşık 3 milyon yeni iş imkanı oluşturacağı hesaplanıyor.

Giordano’ya göre Türkiye’nin de yer aldığı rapora göre bölgenin toplam potansiyeli 4,5 TW olarak hesaplanıyor. Bu açıdan, 1 TW iddialı ama gerçekleştirilebilir bir hedef.

Türkiye için büyük fırsat

Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği (SEFiA) Direktörü Bengisu Özenç, Türkiye’nin Akdeniz bölgesindeki en büyük ekonomilerden biri olarak, temiz enerji ekipmanı üretiminde lider konumda olduğuna dikkat çekti. Özenç, "Bu nedenle yenilenebilir enerji hedefleri konusunda bölgede ortaya konulan iddialı hedefler, Türkiye'nin bu alandaki sanayi altyapısını Akdeniz bölgesinde ticari bir fırsata dönüştürebilecek önemli bir potansiyel içeriyor." ifadelerini kullandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2030’a kadar güneş ve rüzgar enerjisindeki kurulu kapasiteyi dört katına çıkarma hedefi de bu çabaları ulusal düzeyde destekliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Akdeniz’de 1 TW’lık enerji hedefi: Türkiye için fırsat kapısı