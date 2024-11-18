Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Akdeniz’de 1 TW’lık enerji hedefi: Türkiye için fırsat kapısı

    Akdeniz bölgesini kapsayan yenilenebilir enerji hedefi Türkiye için büyük bir fırsat kapısı. COP29 kapsamında TeraMed girişimi, bölgede 2030’a kadar 1 TW kurulum hedefliyor.
    Akdeniz’de 1 TW’lık enerji hedefi: Türkiye için fırsat kapısı Tam Boyutta Gör
    Azerbaycan'ın Bakü şehrinde 11-24 Kasım 2024 tarihleri arasında küresel ısınma ve sera gazı salınım oranlarını azaltma amacıyla Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine taraf ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilen COP29, Akdeniz bölgesinde yenilenebilir enerji devrimi için yeni bir dönüm noktası oldu. TeraMed girişimi kapsamında, bölge ülkeleri 2030’a kadar 1 teravat (TW) yenilenebilir enerji kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. 

    TeraMed, Akdeniz bölgesindeki ülkeler arasında "adil enerji geçişi" sağlamayı amaçlayan bir girişim olarak öne çıkıyor. BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 29. Taraflar Konferansı (COP29) çerçevesinde tanıtılan girişim, güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir kaynakların hızla devreye alınmasını teşvik ediyor. İtalyan ECCO düşünce kuruluşunun Akdeniz ve Küresel Strateji Direktörü Giulia Giordano, "Bu, COP28'de ortaya konulan 2030'a kadar küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin 3 katına çıkarılması hedefinin, ilk bölgesel uygulaması olduğunu söyleyebiliriz. Bu aşağıdan yukarıya bir girişim." diye konuştu.

    Akdeniz’de 1 TW temiz enerji

    Akdeniz’de 1 TW’lık enerji hedefi: Türkiye için fırsat kapısı Tam Boyutta Gör
    Ülkeler, geçtiğimiz yıl küresel yenilenebilir enerji kapasitesini 2030'a kadar 3 katına çıkarma taahhüdünde bulunmuştu. Bu, 2022'deki 3,4 TW seviyesinden 2030'da 11 TW yükselmesi anlamına geliyordu. Bu doğrultuda, Akdeniz ülkelerinde ortak bir hedefin belirlenmesi amacıyla oluşturulan TeraMed girişimi de bölgede 2030'a kadar 1 TW yenilenebilir enerji kurulu gücünü hedefliyor.

    Söz konusu hedefin, yaklaşık 700 milyar dolarlık yatırım potansiyelinin bulunduğu tahmin edilirken, güneş ve rüzgar endüstrilerinde tek başına yaklaşık 3 milyon yeni iş imkanı oluşturacağı hesaplanıyor.

    Giordano’ya göre Türkiye’nin de yer aldığı rapora göre bölgenin toplam potansiyeli 4,5 TW olarak hesaplanıyor. Bu açıdan, 1 TW iddialı ama gerçekleştirilebilir bir hedef.

    Türkiye için büyük fırsat

    Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği (SEFiA) Direktörü Bengisu Özenç, Türkiye’nin Akdeniz bölgesindeki en büyük ekonomilerden biri olarak, temiz enerji ekipmanı üretiminde lider konumda olduğuna dikkat çekti. Özenç, "Bu nedenle yenilenebilir enerji hedefleri konusunda bölgede ortaya konulan iddialı hedefler, Türkiye'nin bu alandaki sanayi altyapısını Akdeniz bölgesinde ticari bir fırsata dönüştürebilecek önemli bir potansiyel içeriyor." ifadelerini kullandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2030’a kadar güneş ve rüzgar enerjisindeki kurulu kapasiteyi dört katına çıkarma hedefi de bu çabaları ulusal düzeyde destekliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    coraspirin 3 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    isuzu npr 10 long kullanıcı yorumları cinlerle iletişim nasıl kurulur bu klasörde değişiklik yapabilmeniz için administrators size izin vermelidir şah tek kalınca kaç hamlede pat olur en ucuz plug-in hybrid

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Oppo A60
    Oppo A60
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız