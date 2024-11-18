Akdeniz’de 1 TW’lık enerji hedefi: Türkiye için fırsat kapısı

TeraMed, Akdeniz bölgesindeki ülkeler arasında "adil enerji geçişi" sağlamayı amaçlayan bir girişim olarak öne çıkıyor. BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 29. Taraflar Konferansı (COP29) çerçevesinde tanıtılan girişim, güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir kaynakların hızla devreye alınmasını teşvik ediyor. İtalyan ECCO düşünce kuruluşunun Akdeniz ve Küresel Strateji Direktörü Giulia Giordano, "Bu, COP28'de ortaya konulan 2030'a kadar küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin 3 katına çıkarılması hedefinin, ilk bölgesel uygulaması olduğunu söyleyebiliriz. Bu aşağıdan yukarıya bir girişim." diye konuştu.
Akdeniz’de 1 TW temiz enerji
Söz konusu hedefin, yaklaşık 700 milyar dolarlık yatırım potansiyelinin bulunduğu tahmin edilirken, güneş ve rüzgar endüstrilerinde tek başına yaklaşık 3 milyon yeni iş imkanı oluşturacağı hesaplanıyor.
Giordano’ya göre Türkiye’nin de yer aldığı rapora göre bölgenin toplam potansiyeli 4,5 TW olarak hesaplanıyor. Bu açıdan, 1 TW iddialı ama gerçekleştirilebilir bir hedef.
Türkiye için büyük fırsat
Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği (SEFiA) Direktörü Bengisu Özenç, Türkiye’nin Akdeniz bölgesindeki en büyük ekonomilerden biri olarak, temiz enerji ekipmanı üretiminde lider konumda olduğuna dikkat çekti. Özenç, "Bu nedenle yenilenebilir enerji hedefleri konusunda bölgede ortaya konulan iddialı hedefler, Türkiye'nin bu alandaki sanayi altyapısını Akdeniz bölgesinde ticari bir fırsata dönüştürebilecek önemli bir potansiyel içeriyor." ifadelerini kullandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2030’a kadar güneş ve rüzgar enerjisindeki kurulu kapasiteyi dört katına çıkarma hedefi de bu çabaları ulusal düzeyde destekliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir