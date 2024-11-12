Ülkeler yenilenebilir enerji hedeflerini arttırıyor: Peki yeterli mi?

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Tam Boyutta Gör Dünya çapındaki hükümetler, geçen yıl Dubai'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda, 2030'a kadar yenilenebilir enerji kapasitesini 3 katına çıkarma konusunda anlaştılar. Bu yıl Bakü'de gerçekleştirilen konferansta, bu hedefe ulaşma konusunda ulusal hedeflerde bir miktar artış gerçekleşti. Peki bu yeterli mi?

Ulusal enerji planlarına bakıldığında, ülkelerin 2030 yılına kadar küresel yenilenebilir enerji kapasitesini 2023 yılına göre 2 katına çıkarma yolunda olduğu görülüyor. Rüzgar ve güneş enerjisinin düşen maliyetiyle büyüme için çok fazla fırsat var, ancak politika yapıcıların fosil yakıtları bırakmaya hazır olup olmadığı daha zor bir soru.

Düşünce kuruluşu Ember, küresel elektrik talebinin %95'ini temsil eden 96 ülkeyi ve Avrupa Birliği'ni değerlendirdiği raporunu yayınladı. Raporda, AB içerisinde yer alan yalnızca 8 ülkenin ulusal yenilenebilir enerji hedeflerini güncellediği ve 4 GW artış olduğu belirtiliyor. Hedefler, yenilenebilir enerji kapasitesini 2 kat arttırmak için yeterli olsa da, 3 kat artış için 3.758 GW ek kapasite eklenmesi gerekiyor.

Güneş enerjisi, hedeflenenden hızlı büyüyebilir

Tam Boyutta Gör İyi haber şu ki, endüstri tahminleri ulusal politikalarda belirlenenlerden daha yüksek kapasitenin ekleneceğini öngörüyor. Dolayısıyla, yenilenebilir enerji ülkelerin ayak diremelerine rağmen hedeflenenden daha hızlı büyüyebilir. Ember'in tahminlerine göre, güneş enerjisi kurulumları bu sene, geçtiğimiz seneye göre %29 artış gösterecek. Endüstri tahminleri, güneş enerjisindeki büyümenin 2030 yılına kadar hedeflenen 3 kat artışa ulaşabileceğini öngörüyor.

2028’de yenilenebilir enerjiden 52 GW elektrik sağlanacak 9 sa. önce eklendi

Ancak rüzgar enerjisi ve enerji depolamada hedeflerin gerisinde kalınacak gibi görünüyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın bu yılın başlarında yaptığı analize göre, dünya çapındaki elektrik şebekelerinin 2030 yılına kadar, çoğunluğu bataryalar olmak üzere, enerji depolama kapasitesinde yaklaşık 15 kat artışa ihtiyaç duyulacak.

2015'te Paris'te imzalana uluslararası iklim değişikliği anlaşması uyarınca, her ülkenin Şubat ayına kadar güncellenmiş bir ulusal iklim planı sunması gerekiyor. Ember, bunun dünyada yenilenebilir enerji kapasitesinin 3 katına çıkarılması yolunda önemli bir fırsat olduğunu düşünüyor. Bu ulusal planların Bakü'de devam eden görüşmelerle birlikte devreye girmesi bekleniyor.

Türkiye'de durumlar nasıl?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yayınladığı 2024-2028 Stratejik Planı'na göre Türkiye, 2028 yılına kadar güneş ve rüzgar kapasitesini, şuanki 30 GW seviyesinden 52 GW'a yükseltmeyi planlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklamasına göre Türkiye, 2035 yılına kadar güneş ve rüzgar kapasitesi hedefini önemli ölçüde arttırarak 120 GW'a çıkarmış durumda.

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