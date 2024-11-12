Ülkeler yenilenebilir enerji hedeflerini arttırıyor: Peki yeterli mi?

Ulusal enerji planlarına bakıldığında, ülkelerin 2030 yılına kadar küresel yenilenebilir enerji kapasitesini 2023 yılına göre 2 katına çıkarma yolunda olduğu görülüyor. Rüzgar ve güneş enerjisinin düşen maliyetiyle büyüme için çok fazla fırsat var, ancak politika yapıcıların fosil yakıtları bırakmaya hazır olup olmadığı daha zor bir soru.
Düşünce kuruluşu Ember, küresel elektrik talebinin %95'ini temsil eden 96 ülkeyi ve Avrupa Birliği'ni değerlendirdiği raporunu yayınladı. Raporda, AB içerisinde yer alan yalnızca 8 ülkenin ulusal yenilenebilir enerji hedeflerini güncellediği ve 4 GW artış olduğu belirtiliyor. Hedefler, yenilenebilir enerji kapasitesini 2 kat arttırmak için yeterli olsa da, 3 kat artış için 3.758 GW ek kapasite eklenmesi gerekiyor.
Güneş enerjisi, hedeflenenden hızlı büyüyebilir
Ancak rüzgar enerjisi ve enerji depolamada hedeflerin gerisinde kalınacak gibi görünüyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın bu yılın başlarında yaptığı analize göre, dünya çapındaki elektrik şebekelerinin 2030 yılına kadar, çoğunluğu bataryalar olmak üzere, enerji depolama kapasitesinde yaklaşık 15 kat artışa ihtiyaç duyulacak.
2015'te Paris'te imzalana uluslararası iklim değişikliği anlaşması uyarınca, her ülkenin Şubat ayına kadar güncellenmiş bir ulusal iklim planı sunması gerekiyor. Ember, bunun dünyada yenilenebilir enerji kapasitesinin 3 katına çıkarılması yolunda önemli bir fırsat olduğunu düşünüyor. Bu ulusal planların Bakü'de devam eden görüşmelerle birlikte devreye girmesi bekleniyor.
Türkiye'de durumlar nasıl?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yayınladığı 2024-2028 Stratejik Planı'na göre Türkiye, 2028 yılına kadar güneş ve rüzgar kapasitesini, şuanki 30 GW seviyesinden 52 GW'a yükseltmeyi planlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklamasına göre Türkiye, 2035 yılına kadar güneş ve rüzgar kapasitesi hedefini önemli ölçüde arttırarak 120 GW'a çıkarmış durumda.Kaynakça https://ember-energy.org/latest-insights/renewables-market-have-moved-but-governments-have-not/ https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/bakan-bayraktar-yenilenebilir-enerji-ve-verimlilik-hedefleri-icin-uluslararasi-finans-kuruluslarinin-onemine-isaret-etti/3391558 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir