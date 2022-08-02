Akıllı araçlara yönelik siber saldırılar %225 arttı

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Nesnelerin interneti yani IoT, yaşam içerisindeki rutinlerimizde sıklıkla yer alıyor. Özellikle de ulaşımdaki popüler tercih olan araçların akıllı hale gelme süreci de bunu kanıtlar nitelikte.

Otomotiv dünyası, son yıllarda IoT teknolojisi ve otonom araçların sıklıkla konuşulduğu bir dönemden geçiyor. Öyle ki yapılan araştırmalar da araçların gittikçe akıllı hale geldiğini ancak beraberinde de birçok siber tehdidi getirdiğini gösteriyor. Hatta birkaç yıl içerisinde otomotiv endüstrisinin siber saldırılara karşı 505 milyar dolar kaybedebileceği de öngörülüyor.

Geçen yıl akıllı araçlara gerçekleşen siber saldırıların %85’inin uzaktan olduğunu ve %40’nın da back-end sunucuları hedeflediğini belirten WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, yazılım güncellemesi veya teknolojik değişiklikler ile araç içi sistemlerin hacklenme tehdidine karşı akıllı araç sahiplerini uyarıyor.

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Arabalara Yönelik Siber Saldırılar Artıyor

Hacker'lar yoğun bir şekilde akıllı araçları hedef almaya devam ediyor. Upstream’in gerçekleştirdiği son araştırmaya göre 2018 - 2021 yılları arasında akıllı araçları hedefleyen siber saldırı yoğunluğu %225 artış gösterdi. Raporu değerlendiren Yusuf Evmez, en önemli saldırı kategorilerinin başında verilerin gizlilik ihlali (%38), araba hırsızlığı (%27) ve kontrol sistemlerinin (%20) olduğunu aktarırken, IoT ve 5G teknolojilerinin hakim olduğu akıllı araçlardaki en büyük tehdidin yazılım güncellemeleri ya da yeni donanım eklemeleri olabileceğine de dikkat çekiyor.

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Özellikle hacker'ların tüm güncellemeleri bir fırsat olarak gördüğünü belirten Yusuf Evmez, hackerlerin güncellemeler sırasında oluşabilecek güvenlik açıklarını değerlendirerek kamera, araç içi eğlence sistemleri, aracı çalıştırma ve durdurma gibi komutları engelleyerek sistemlere zarar verdiklerine dikkatleri çekiyor.

Arabalarda Parça Değişimine Kadar Varan Sorunlar Oluşuyor

Hacker'lar arabaları hackleyebilmek için çeşitli yollar bulmuş olabiliyor. Arabalarda bulunan ve kullanılan yeni teknolojiler en göze çarpan suç materyalleri arasında yer alıyor. Bir aracın anahtarlığını hacklemeyi başarabilen hacker'lar, araba çalmak için bir anahtarlığın sinyalini klonlayabiliyor. Buna ek olarak, araçların yerini belirlemek ve kilidini uzaktan açmak, çalıştırmak ve sürmek için de GPS konumlarını kullanabiliyorlar.

Gerçekleşen teknolojik saldırılar sonucunda araçlardaki uygulamaların çalışamaz hale geldiğini, sistemlerin hasar gördüğünü ve hatta parça değişimine kadar ulaşan boyutlarda kullanıcıları mali kayıplara sürüklediğini belirten Yusuf Evmez’e göre, kullanıcıların araç güncellemelerini bir uzman eşliğinde gerçekleştirmesi gerekiyor.

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Akıllı araçlara yönelik siber saldırılar %225 arttı