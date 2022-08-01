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    Renault 2022 Ağustos fiyat listesi ne durumda? İşte yeni fiyatlar

    Renault 2022 Ağustos ayına ilişkin fiyat listesini yayınladı. Peki Renault otomobillerin güncel fiyatları ne kadar? İşte 2022 Ağustos Renault fiyatları:                    
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    Renault 2022 Ağustos fiyat listesini açıkladı: İşte yeni fiyatlar
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    Ağustos ayında zamlar birbiri ardına gelmeye devam ediyor. Renault da yeni fiyat listesini yayınladı. Renault modellerinde yüzde 4 civarında zam görmekteyiz. İşte Renault 2022 Ağustos fiyat listesi:

    En ucuz Renault Clio fiyatı son zamla birlikte 391 bin TL seviyesinden 435.000 TL'ye yükseldi. Bu fiyat Joy paketli ve 65 beygirlik 1.0 SCe motorlu versiyon için geçerli. 1.0 litre turbo benzinli ve X-Tronic şanzımanlı isterseniz en ucuz Clio'nun fiyatı 485.900 TL'ye yükseliyor.

    Renault Megane Sedan da zamlardan nasibini almış durumda. 525.900 TL olan giriş seviyesi 1 Ağustos itibarıyla 539.000 TL'ye yükselmiş. Megane Sedan'da EDC şanzımanlı en ucuz seçeneğin fiyatı 603.000 TL'ye yükselirken en pahalı versiyon ise 795.000 TL ile 800 bin TL sınırına dayanmış durumda.

    Elektrikli Renault Zoe'nin fiyatı da son zamla birlikte 739.900 TL'den 764.000 TL'ye sıçramış durumda. Diğer Renault modellerinde de durum aynı. İşte 4 aylık karşılaştırmalı fiyat listesi:

    Renault Clio Ağustos 2022 fiyat listesi
    Versiyon Mayıs Haziran Temmuz  Ağustos
    Joy 1.0 SCe 65 bg 361.900 TL 386.900 TL 391.900 TL 435.000 TL
    Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 432.900 TL 461.000 TL 466.000 TL 485.900 TL
    Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 449.900 TL 481.900 TL 486.900 TL 506.000 TL
    Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 488.900 TL 523.000 TL 528.900 TL 548.000 TL

    Renault Taliant Ağustos 2022 fiyat listesi
    Versiyon Mayıs Haziran Temmuz Ağustos
    Joy 1.0 Sce 65 bg 376.000 TL 393.900 TL 398.900 TL 403.000 TL
    Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 467.000 TL 487.900 TL 492.900 TL 501.000 TL
    Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 501.000 TL 523.900 TL 528.900 TL 536.900 TL

    Renault Zoe Ağustos 2022 fiyat listesi
    Versiyon Mayıs Haziran Temmuz Ağustos
    Zen 80 kW Z.E. 50 698.900 TL 729.900 TL 739.900 TL 764.000 TL

    Renault Captur Ağustos 2022 fiyat listesi
    Versiyon Mayıs Haziran Temmuz Ağustos
    Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 648.000 TL 680.900 TL 680.900 TL 701.000 TL
    Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 693.000 TL 726.000 TL 726.000 TL 746.000 TL
    RS Line 1.3 TCe EDC 155 bg 726.000 TL 760.900 TL 760.900 TL 781.000 TL

    Renault 2022 Ağustos fiyat listesini açıkladı: İşte yeni fiyatlar
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    Renault Megane Sedan Ağustos 2022 fiyat listesi
    Versiyon Mayıs Haziran Temmuz Ağustos
    Joy 1.3 TCe 140 bg 484.900 TL 519.000 TL 525.900 TL 539.000 TL
    Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg 494.900 TL 529.900 TL 535.900 TL 549.000 TL
    Joy 1.3 TCe EDC 140 bg 542.900 TL 583.900 TL 589.900 TL 603.000 TL
    Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg 552.900 TL 593.900 TL 599.900 TL 613.000 TL
    Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 617.900 TL 662.900 TL 669.900 TL 686.000 TL
    Joy Comfort 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 628.000 TL 673.000 TL 679.000 TL 696.900 TL
    Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 624.900 TL 669.000 TL 675.000 TL 692.900 TL
    Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 668.000 TL 717.000 TL 726.000 TL 743.900 TL
    Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 691.900 TL 742.900 TL 752.000 TL 769.000 TL
    Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 717.000 TL 768.000 TL 777.900 TL 795.000 TL

    Renault Kadjar Ağustos 2022 fiyat listesi
    Versiyon Mayıs Haziran Temmuz Ağustos
    Icon 1.3 TCe EDC 160 bg 809.000 TL 847.000 TL 857.900 TL 883.000 TL

    Renault 2022 Ağustos fiyat listesini açıkladı: İşte yeni fiyatlar
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    Renault Talisman Ağustos 2022 fiyat listesi
    Versiyon Mayıs Haziran Temmuz Ağustos
    Icon 1.3 TCe EDC 160 bg 1.085.000 TL 1.141.900 TL 1.151.900 TL 1.180.000 TL

    Renault Koleos Ağustos 2022 fiyat listesi
    Versiyon Mayıs Haziran Temmuz Ağustos
    Icon 1.3 TCe EDC 160 bg 983.000 TL 1.034.000 TL 1.044.900 TL 1.073.000 TL
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    Manchester City'den akıllı atkı

    B
    byomertaha 1 gün önce

    Çok güzel yaw

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