Renault 2022 Ağustos fiyat listesi ne durumda? İşte yeni fiyatlar

- Renault Clio Ağustos 2022 fiyat listesi
- Renault Taliant Ağustos 2022 fiyat listesi
- Renault Zoe Ağustos 2022 fiyat listesi
- Renault Captur Ağustos 2022 fiyat listesi
- Renault Megane Sedan Ağustos 2022 fiyat listesi
- Renault Kadjar Ağustos 2022 fiyat listesi
- Renault Talisman Ağustos 2022 fiyat listesi
- Renault Koleos Ağustos 2022 fiyat listesi
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Ağustos ayında zamlar birbiri ardına gelmeye devam ediyor. Renault da yeni fiyat listesini yayınladı. Renault modellerinde yüzde 4 civarında zam görmekteyiz. İşte Renault 2022 Ağustos fiyat listesi:
En ucuz Renault Clio fiyatı son zamla birlikte 391 bin TL seviyesinden 435.000 TL'ye yükseldi. Bu fiyat Joy paketli ve 65 beygirlik 1.0 SCe motorlu versiyon için geçerli. 1.0 litre turbo benzinli ve X-Tronic şanzımanlı isterseniz en ucuz Clio'nun fiyatı 485.900 TL'ye yükseliyor.
Renault Megane Sedan da zamlardan nasibini almış durumda. 525.900 TL olan giriş seviyesi 1 Ağustos itibarıyla 539.000 TL'ye yükselmiş. Megane Sedan'da EDC şanzımanlı en ucuz seçeneğin fiyatı 603.000 TL'ye yükselirken en pahalı versiyon ise 795.000 TL ile 800 bin TL sınırına dayanmış durumda.
Elektrikli Renault Zoe'nin fiyatı da son zamla birlikte 739.900 TL'den 764.000 TL'ye sıçramış durumda. Diğer Renault modellerinde de durum aynı. İşte 4 aylık karşılaştırmalı fiyat listesi:
|Versiyon
|Mayıs
|Haziran
|Temmuz
|Ağustos
|Joy 1.0 SCe 65 bg
|361.900 TL
|386.900 TL
|391.900 TL
|435.000 TL
|Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg
|432.900 TL
|461.000 TL
|466.000 TL
|485.900 TL
|Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg
|449.900 TL
|481.900 TL
|486.900 TL
|506.000 TL
|Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg
|488.900 TL
|523.000 TL
|528.900 TL
|548.000 TL
|Versiyon
|Mayıs
|Haziran
|Temmuz
|Ağustos
|Joy 1.0 Sce 65 bg
|376.000 TL
|393.900 TL
|398.900 TL
|403.000 TL
|Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg
|467.000 TL
|487.900 TL
|492.900 TL
|501.000 TL
|Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg
|501.000 TL
|523.900 TL
|528.900 TL
|536.900 TL
|Versiyon
|Mayıs
|Haziran
|Temmuz
|Ağustos
|Zen 80 kW Z.E. 50
|698.900 TL
|729.900 TL
|739.900 TL
|764.000 TL
|Versiyon
|Mayıs
|Haziran
|Temmuz
|Ağustos
|Touch 1.3 TCe EDC 140 bg
|648.000 TL
|680.900 TL
|680.900 TL
|701.000 TL
|Icon 1.3 TCe EDC 140 bg
|693.000 TL
|726.000 TL
|726.000 TL
|746.000 TL
|RS Line 1.3 TCe EDC 155 bg
|726.000 TL
|760.900 TL
|760.900 TL
|781.000 TL
|Versiyon
|Mayıs
|Haziran
|Temmuz
|Ağustos
|Joy 1.3 TCe 140 bg
|484.900 TL
|519.000 TL
|525.900 TL
|539.000 TL
|Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg
|494.900 TL
|529.900 TL
|535.900 TL
|549.000 TL
|Joy 1.3 TCe EDC 140 bg
|542.900 TL
|583.900 TL
|589.900 TL
|603.000 TL
|Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg
|552.900 TL
|593.900 TL
|599.900 TL
|613.000 TL
|Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg
|617.900 TL
|662.900 TL
|669.900 TL
|686.000 TL
|Joy Comfort 1.5 Blue dCi EDC 115 bg
|628.000 TL
|673.000 TL
|679.000 TL
|696.900 TL
|Touch 1.3 TCe EDC 140 bg
|624.900 TL
|669.000 TL
|675.000 TL
|692.900 TL
|Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg
|668.000 TL
|717.000 TL
|726.000 TL
|743.900 TL
|Icon 1.3 TCe EDC 140 bg
|691.900 TL
|742.900 TL
|752.000 TL
|769.000 TL
|Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg
|717.000 TL
|768.000 TL
|777.900 TL
|795.000 TL
|Versiyon
|Mayıs
|Haziran
|Temmuz
|Ağustos
|Icon 1.3 TCe EDC 160 bg
|809.000 TL
|847.000 TL
|857.900 TL
|883.000 TL
|Versiyon
|Mayıs
|Haziran
|Temmuz
|Ağustos
|Icon 1.3 TCe EDC 160 bg
|1.085.000 TL
|1.141.900 TL
|1.151.900 TL
|1.180.000 TL
|Versiyon
|Mayıs
|Haziran
|Temmuz
|Ağustos
|Icon 1.3 TCe EDC 160 bg
|983.000 TL
|1.034.000 TL
|1.044.900 TL
|1.073.000 TL
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Çok güzel yaw