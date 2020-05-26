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    Akıllı telefon adaptörü ile diyabetik retinopati belirlenebilir

    Diyabetik retinopatinin erken tanısı ve tedavisi hastalığın prognozunu oldukça büyük ölçüde etkilediği için uluslararası araştırma ekibi akıllı telefonlara takılabilen bir tür adaptör geliştirdi.
    43 dk.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Akıllı telefon adaptörü ile diyabetik retinopati belirlenebilir
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    Diyabete bağlı retinopati, retinada bulunan damarların dejenerasyonu sonucu gelişiyor ve minimal görme kayıplarından körlüğe kadar geniş bir ölçekte görme kaybına sebep olabiliyor. Ayrıca diyabetik retinopatinin şu anda yetişkin yaş grubunda görülen körlüğün en büyük sebebi olduğuna yönelik araştırmalar da mevcut.

    Diyabetik retinopatinin erken tanısı ve tedavisi hastalığın prognozunu oldukça büyük ölçüde etkilediği için uluslararası araştırmacılardan oluşan bir ekip diyabetik retinopatiyi erken evrelerde yakalayabilmek amacıyla akıllı telefonlara takılabilen bir tür adaptör geliştirdi.

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    Farklı yöntemler test edildi

    Akıllı telefon adaptörü ile diyabetik retinopati belirlenebilir
    Tam Boyutta Gör

    Retinopati tanısının konulması için düşük maliyetli çözümler arayan araştırmacılar bu iş için akıllı telefonların uygun olabileceğini düşündü. Araştırmacılar akıllı telefonlardan yararlanarak 4 farklı görüntüleme yöntemi denedi ve en sonunda telefona eklenen bir tür adaptör yardımıyla net görüntüler elde etmeyi başardı.

    Yeni adaptör test edildi ve yeni adaptör sayesinde retina değişiklikleri %80'lik başarı oranıyla tespit edilebildi. Ayrıca yeni cihaz ile retinal hasarın %100 oranında tespit edilebildiği belirtiliyor.

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    Araştırma ekibi yeni adaptör yardımıyla elde edilen görüntüleri analiz edebilecek bir tür akıllı telefon uygulaması geliştirmeyi hedefliyor. Yeni uygulama geliştirilebilir ve uygulanabilirse hekimlere erişimin olmadığı bölgelerde ve gelişmemiş ülkelerde yeni yöntem kullanılabilir.

    Yeni araştırma Ophthalmology dergisinde yayımlandı.



    https://www.uni-bonn.de/news/125-2020 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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