Akıllı telefon pazarı iki yılın ardından büyüme kaydetti

İki yıl aradan sonra ilk büyüme
Veriler, küresel aylık akıllı telefon satış hacimlerinin yüzde 5 arttığını ve Ekim ayının Haziran 2021'den bu yana yıllık bazda büyüme kaydedilen ilk ay olduğunu gösterdi. Akıllı telefon pazarı art arda 27 ay süren negatif yıllık büyüme serisini bu vesileyle kırmış oldu. Counterpoint raporunda, küresel akıllı telefon satışlarının son iki yıldır bileşen kıtlığı, stok birikimi ve değiştirme döngülerinin uzaması gibi çeşitli sorunlardan etkilenerek stres altında olduğunu belirtti.
Huawei'nin Çin'deki akıllı telefon satışları, müşterilerin Mate 60 serisi telefonları adeta kapış kapış almasıyla üçüncü çeyrekte %37 artarak güçlü bir büyüme gösterdi. Çin’deki büyümenin küresel göstergeye de yansıdığını söylemek mümkün. Akıllı telefon doygunluğunun nispeten daha yüksek olduğu gelişmiş pazarların toparlanmasının daha yavaş olduğu belirtilen raporda, Apple'ın iPhone 15 serisinin piyasaya sürülmesi sürülmesinin bir diğer faktörü olarak gösterildi.Kaynakça https://www.reuters.com/technology/global-smartphone-market-sees-growth-after-over-2-years-october-counterpoint-2023-11-22/ https://www.counterpointresearch.com/insights/october-global-smartphone-sales-break-two-year-losing-streak/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.