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    Akıllı telefon pazarı iki yılın ardından büyüme kaydetti

    Küresel akıllı telefon pazarı Ekim ayında 2 yılı aşkın bir sürenin ardından büyüme kaydetti. Akıllı telefon pazarı, art arda 27 ay düşüş yaşayarak alarm veriyordu.
    Akıllı telefon pazarı iki yılın ardından büyüme kaydetti Tam Boyutta Gör
    Counterpoint Research'ün verilerine göre, küresel akıllı telefon pazarı, gelişmekte olan pazarlardaki toparlanmanın da yardımıyla, iki yılı aşkın bir süredir devam eden düşüşün ardından Ekim ayında yeniden büyümeye başladı. Bu büyümede Huawei ve Apple'ın yeni akıllı telefonlarını piyasaya sürmesi ve tekrardan tüketici talebinin artması etkili oldu.

    İki yıl aradan sonra ilk büyüme

    Veriler, küresel aylık akıllı telefon satış hacimlerinin yüzde 5 arttığını ve Ekim ayının Haziran 2021'den bu yana yıllık bazda büyüme kaydedilen ilk ay olduğunu gösterdi. Akıllı telefon pazarı art arda 27 ay süren negatif yıllık büyüme serisini bu vesileyle kırmış oldu. Counterpoint raporunda, küresel akıllı telefon satışlarının son iki yıldır bileşen kıtlığı, stok birikimi ve değiştirme döngülerinin uzaması gibi çeşitli sorunlardan etkilenerek stres altında olduğunu belirtti.

    Akıllı telefon pazarı iki yılın ardından büyüme kaydetti Tam Boyutta Gör
    Piyasa araştırma şirketi, ekim ayındaki güçlü büyümenin ardından, pazarın 2023'ün dördüncü çeyreğinde de yıllık bazda büyümesini ve pazarın önümüzdeki çeyreklerde kademeli olarak toparlanma yoluna girmesini bekliyor. En son Haziran 2021'de görülen ve COVID-19 kaynaklı bastırılmış talepten kaynaklanan büyümenin, şu anda Orta Doğu ve Afrika'da sürekli bir toparlanma, Huawei'nin Çin'deki geri dönüşü ve Hindistan'da bayram sezonunun başlamasıyla gelişmekte olan pazarlar tarafından desteklendiği de belirtildi.

    Huawei'nin Çin'deki akıllı telefon satışları, müşterilerin Mate 60 serisi telefonları adeta kapış kapış almasıyla üçüncü çeyrekte %37 artarak güçlü bir büyüme gösterdi. Çin’deki büyümenin küresel göstergeye de yansıdığını söylemek mümkün. Akıllı telefon doygunluğunun nispeten daha yüksek olduğu gelişmiş pazarların toparlanmasının daha yavaş olduğu belirtilen raporda, Apple'ın iPhone 15 serisinin piyasaya sürülmesi sürülmesinin bir diğer faktörü olarak gösterildi.

    Kaynakça https://www.reuters.com/technology/global-smartphone-market-sees-growth-after-over-2-years-october-counterpoint-2023-11-22/ https://www.counterpointresearch.com/insights/october-global-smartphone-sales-break-two-year-losing-streak/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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