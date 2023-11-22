Samsung, üç telefonuna daha Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesini getirdi

Samsung kısa bir süre önce One UI 6 ile Android 14 güncellemelerine devam ediyor. Geçtiğimiz yıl gördüğümüz gibi Samsung, hızlı bir şekilde güncellemeleri telefonlarına getiriyor. Şimdiye kadar Galaxy S23, Galaxy S22 ve Galaxy A54 modelleri için güncelleme çıkmıştı. Şimdi ise Galaxy S23 FE, Galaxy Z Flip5 ve Galaxy Z Fold5 için Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesi yayınlanmaya başladı.
Galaxy S23 FE, Galaxy Z Flip5 ve Z Fold5 için Android 14 zamanı
Samsung, Galaxy Z Flip5 (F731USQU1BWK9) ve Galaxy Z Fold5 (F946USQU1BWK9) için Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesini ilk olarak ABD’deki bazı kullanıcılar için başlatmış durumda. İlerleyen günlerde ABD’deki tüm kullanıcılara gelmesi beklenen güncellemenin önümüzdeki gün ve haftalarda dünya geneline yayılması bekleniyor. Samsung genellikle birkaç hafta içinde ilgili modeli için güncellemeyi yayınlıyor. Galaxy Z Flip5 ve Z Fold5 bu güncelleme ile birlikte Kasım ayı güvenlik yamasını da alıyor. Güncelleme 3 GB boyutunda.
Samsung aynı zamanda Galaxy S23 FE modeli için de Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesini yayınlamaya başladı. Güncelleme şimdilik Galaxy S23 FE’nin Türkiye’de de satılan Exynos varyantı için yayınlandı. Yine bu güncelleme de yaklaşık 3 GB boyutunda olacak ve Kasım ayı güvenlik yamasıyla gelecek. Her üç model için de güncellemeleri Ayarlar » Yazılım güncelleme bölümünden kontrol edebilirsiniz.
One UI 6 neler sunuyor?
Samsung One UI 6.0, yeniden tasarlanmış bir Hızlı Panel'in yanı sıra Galeri için Yapay Zeka özellikleri (Fotoğraf Yeniden Düzenleme, Nesne Silgisi ve daha fazlasını) getiriyor. Ayrıca yeni kamera widgetları ve Samsung Studio'a ek olarak, çoklu görev yeteneklerinde de bazı değişiklikler içeriyor. Örneğin bir açılır pencere kullanırken Son uygulamalar'a gittiğinizde, pencere artık simge durumuna küçülmek yerine, onu kullanmaya devam edebileceksiniz. Diğer yenilikler ise şu şekilde:
- Samsung klavye için yeni emoji tasarımı
- Tabletler için Windows bağlantısı
- Yenilenen hızlı ayarlar
- Ana ekranda görev çubuğunu otomatik gizleme ve sürükle-bırak desteği
- Paylaş panelinde resim ve video önizlemeleri
- Daha fazla paylaşma seçeneği
- Serbestçe konumlandırılabilen kilit ekranı saati
- Ana ekran için basitleştirilmiş uygulama simgesi etiketleri
- Galeri için çift elle sürükle bırak desteği
- Yeni Hava Durumu araç takımı
- Çeşitli kamera iyileştirmeleri
- Daha akıllı uçak modu
- Samsung İnternet tarayıcıda arka planda video oynatma
- Kötü amaçlı uygulamalara karşı ekstra koruma katmanı
- Bixby geliştirmeleri
- Daha fazla erişilebilirlik özelliği
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.