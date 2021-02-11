Akıllı telefonlara DSLR özellikleri kazandıran Alice aksesuarı ile tanışın

Bugün akıllı telefonların kameraları hiç olmadığı kadar iyi ve giriş seviyesinde DSLR kameraların satışlarını etkileyecek konuma geldi. Bununla birlikte geçmiş dönemde harici sensör destekleri ile belirli seviyeler yakalanmaya çalışılmıştı.

Alice Camera özellikleri ve fiyatı

Bir dönem Sony tarafından harici sensör aksesuarları konusunda yoğun baskı görmüştük ancak sonrasında proje rafa kalkmıştı. Indiegogo üzerinde fonlanan Alice Camera aynı konsepti çok daha gelişmiş bir şekilde karşımıza çıkarıyor.

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Alica Camera gövdesinde Sony IMX294 4/3 inçlik sensör yer alıyor. Micro Four Thirds üzerinden farklı lensler takabiliyorsunuz. Özel adaptörü ile de Canon ve Nikon gibi lensleri de kullanmak mümkün.

Gövdede Google’ın kenar sunucular için geliştirdiği Tensor işlemcisi yer alıyor. İşlemci makine öğrenme dilini kullanarak fotoğraf konusunda en iyi ayarları optimize edebilmek için çalışıyor. Sonradan programlanabilir diğer bir yonga da video işlemlerini üstleniyor.

Gövde telefona tutturulduktan sonra hızlı kablosuz bağlantı ile kontrol sağlanıyor. Mobil uygulama temel anlamda hızlı fotoğrafçılık yetenekleri sunarken isteyenler profesyonel modda karmaşık ayarlara da girebiliyor.

Profesyonel makine arayanlar için alternatif olmayı amaçlayan Alice Camera aksesuarı 550 Pound bağış karşılığı hediye ediliyor. Kısa sürede hedef miktarına ulaşan Alice Camera sonbahar aylarında dağıtıma çıkacak.

https://www.indiegogo.com/projects/alice-camera-an-ai-camera-for-content-creators--2

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