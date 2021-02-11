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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Akıllı telefonlara DSLR özellikleri kazandıran Alice aksesuarı ile tanışın

    Alice Camera aksesuarı büyük sensör taşıyan gövdesi ve MFT lens desteği sayesinde telefonunuzu DSLR makineye dönüştürüyor. Üstelik Google yapay zeka işlemcisi de barındırıyor.
    11 Şubat 2021, 19:00 (6 gün)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Bugün akıllı telefonların kameraları hiç olmadığı kadar iyi ve giriş seviyesinde DSLR kameraların satışlarını etkileyecek konuma geldi. Bununla birlikte geçmiş dönemde harici sensör destekleri ile belirli seviyeler yakalanmaya çalışılmıştı.

    Alice Camera özellikleri ve fiyatı

    Bir dönem Sony tarafından harici sensör aksesuarları konusunda yoğun baskı görmüştük ancak sonrasında proje rafa kalkmıştı. Indiegogo üzerinde fonlanan Alice Camera aynı konsepti çok daha gelişmiş bir şekilde karşımıza çıkarıyor.

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    Alica Camera gövdesinde Sony IMX294 4/3 inçlik sensör yer alıyor. Micro Four Thirds üzerinden farklı lensler takabiliyorsunuz. Özel adaptörü ile de Canon ve Nikon gibi lensleri de kullanmak mümkün.

    Gövdede Google’ın kenar sunucular için geliştirdiği Tensor işlemcisi yer alıyor. İşlemci makine öğrenme dilini kullanarak fotoğraf konusunda en iyi ayarları optimize edebilmek için çalışıyor. Sonradan programlanabilir diğer bir yonga da video işlemlerini üstleniyor.

    Akıllı telefonlara DSLR özellikleri kazandıran Alice aksesuarı ile tanışın

    Gövde telefona tutturulduktan sonra hızlı kablosuz bağlantı ile kontrol sağlanıyor. Mobil uygulama temel anlamda hızlı fotoğrafçılık yetenekleri sunarken isteyenler profesyonel modda karmaşık ayarlara da girebiliyor.

    Profesyonel makine arayanlar için alternatif olmayı amaçlayan Alice Camera aksesuarı 550 Pound bağış karşılığı hediye ediliyor. Kısa sürede hedef miktarına ulaşan Alice Camera sonbahar aylarında dağıtıma çıkacak.



    https://www.indiegogo.com/projects/alice-camera-an-ai-camera-for-content-creators--2 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    deniz_sea (Deniz ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Hayır yapıyorsun bari en azından APSC sensör koyda millet kocaman dslr'lar dan vazgeçmeyi düşünsün, arkadaşında dediği gibi bunu taşıyacağıma aynasız makina alır geçerim...
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    adam john (Adem CE) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    sony zamanında daha compact halini yapmıştı.
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    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Lens ve gövde taşıyacaksam ne diye telefona tutturayım bu cihazı? Direkt Kompak bir fotoğraf makinesi alır geçerim.

    Ayrıca, https://www.mediamarkt.com.tr/tr/product/_sony-dsc-qx10-smart-lens-18-2-mp-10x-optik-zoom-lens-dijital-fotoğraf-makinesi-1107725.html
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    homebird (Bilen BİLİR) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Yazılımını becerebilirlerse tutar
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    manesnuc (Fırat Küçük) 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bir ara telefon taksitlerine ilk kez sınır geldiğinde kılıf alana telefonu hediye ediyorlardı sanırım haberler çıkmıştı diye hatırlıyorum. Tabi sonra kılıflara da taksit sınırı geldi, şuan 6 taksit. Kılıf deyip geçmemek lazım, apple'ın iPad kılıflarının air ve pro için olan modelleri 699 ₺'cik çünkü. Ama lens hediyeyse iyiymiş 😅 ama bu cihazları Türkiye'de bilindik editörler pek incelemiyor. Fantezi gibi geliyor zaten, bu fiyata sadece telefona takmalık lens denilince ama yıllardır merak ediyorum, bir fotoğrafçıda olsa ne kadar ihtiyaçlarını karşılar. Bir YouTube'a bakmak lazım 🤔
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    "550 pound karşılığı hediye ediliyor"
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