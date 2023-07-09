Google’ın özel yapım işlemcisi ertelendi: 2025 yılında tanıtılabilir

Tam Boyutta Gör Qualcomm’a bağımlılığını terk etmek için geçtiğimiz yıllarda kendi işlemcilerini tasarlamaya başlayan Google, bu doğrultuda Tensor serisini hayata geçirmişti. Bir süredir Pixel serisi telefonlarda kullanılan Tensor çip serisi, Google tarafından özelleştirilse de aslında bu ürünler Samsung’un çip setlerini baz alıyor. Bu konuda Samsung ile başarılı bir ortaklığa sahip olsa da Google, tamamen kendi geliştirdiği işlemcilerden vazgeçmiş değil.

Pixel markası büyümeye devam ediyor 3 sa. önce eklendi

Google’ın tamamen kendi geliştirdiği işlemci 2025 yılında tanıtılabilir

The Information tarafından gelen rapora göre arama motoru devi Google, 2024 yılında tamamen kendi geliştirdiği “Redondo” işlemcisini tanıtacaktı ancak görünüşe göre firma bu plandan vazgeçmiş. The Information, Google’ın neden bu karardan vazgeçtiğini belirtmedi ancak firmanın yeni planları hakkında konuştu. Yeni rapora göre Google, Laguna kod adlı bir çip üzerinde çalışıyor ve bu çip set, 2025 yılında tanıtılacak.

Laguna, Tensor serisinin aksine tamamen Google yapımı özel bir işlemci olacak. Geçtiğimiz yıllarda Xiaomi ve OPPO gibi birçok firma kendi yonga setlerini üretmeyi denese de bu projeler, mühendislerin geliştirme sürecinde yaşadığı problemler sebebi ile iptal edildi. Görünüşe göre MediaTek, Qualcomm, Samsung ve Apple, diğer firmaların oldukça önünde.

Tam Boyutta Gör Eğer Google, yaptığı yatırımlar ile başarılı bir mobil işlemci üretebilirse Apple ve Qualcomm’a karşı ciddi bir rekabet sunabilir. Ayrıca bahsi geçen işlemcinin başarılı bir şekilde tasarlanması ve TSMC tarafından üretilmesi, gelecek nesil Pixel cihazlarını oldukça çekici bir seçenek haline getirebilir. Ancak bu çip serisi çıkış yapana kadar Google, Samsung ile tasarladığı Tensor işlemcilerini kullanmaya devam edecek. Gelecek aylarda satışa çıkması beklenen Pixel 8 serisi, 9 CPU çekirdekli Tensor G3 işlemcisinden güç alacak. Buna rağmen Tensor G3’ün performans tarafında Snapdragon 8 Gen 2 ve Apple A16’ın gerisinde kalması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.