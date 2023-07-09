Google’ın özel yapım işlemcisi ertelendi: 2025 yılında tanıtılabilir

Google’ın tamamen kendi geliştirdiği işlemci 2025 yılında tanıtılabilir
The Information tarafından gelen rapora göre arama motoru devi Google, 2024 yılında tamamen kendi geliştirdiği “Redondo” işlemcisini tanıtacaktı ancak görünüşe göre firma bu plandan vazgeçmiş. The Information, Google’ın neden bu karardan vazgeçtiğini belirtmedi ancak firmanın yeni planları hakkında konuştu. Yeni rapora göre Google, Laguna kod adlı bir çip üzerinde çalışıyor ve bu çip set, 2025 yılında tanıtılacak.
Laguna, Tensor serisinin aksine tamamen Google yapımı özel bir işlemci olacak. Geçtiğimiz yıllarda Xiaomi ve OPPO gibi birçok firma kendi yonga setlerini üretmeyi denese de bu projeler, mühendislerin geliştirme sürecinde yaşadığı problemler sebebi ile iptal edildi. Görünüşe göre MediaTek, Qualcomm, Samsung ve Apple, diğer firmaların oldukça önünde.
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)