Google gaza bastı: Tensor işlemciler Samsung'a bağlı olmayacak

Tam Boyutta Gör Android ekosisteminin başında yer alan Google, Pixel cihazlar için önemli bir karara imza atabilir. Google Tensor çiplerinin gelecekte tamamen şirket içinde tasarlanacağı söyleniyor. İşte detaylar.

Tensor işlemciler özel tasarıma sahip olabilir

Bilmeyenler için Google Pixel cihazlara güç veren Tensor platformu, büyük oranda Samsung Exynos işlemcileri temel alıyor. Öyle ki bu işlemcilerin Samsung Foundry üretim tesislerinden çıktığını hatırlatalım. Halihazırda Pixel 8 serisine güç verecek Tensor G3 ise, bu iş birliğini koruyacak. Ancak yakın gelecekte Google, tıpkı Samsung ve Apple gibi kendi özel tasarımlarına geçiş yapabilir.

Potansiyel çıkış tarihi 2025

Aktarıldığı kadarıyla Google'ın "Redondo" kod adlı Tensor G4 için tamamen şirket içi bir tasarıma geçmeyi planladığı ancak bu gelişmenin çeşitli zorluklar nedeniyle ertelendiği ortaya çıktı. Dolayısıyla Google'ın Pixel 10 ve Tensor G4 için Samsung'a bağlı kalacağını söyleyebiliriz.

Ancak kaynaklar, kod adı "Laguna" olan bir Tensor G5 yonga setinin Google'ın kendi bünyesinde geliştirilen ilk yonga seti olma yolunda ilerlediğini iddia ediyor. Bu yonga seti için belirtilen potansiyel çıkış tarihi ise 2025. Ayrıca söylentler doğrulandığı takdirde, "Laguna" çipinin TSMC 3nm üretim teknolojisini temel aldığını görebiliriz.

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Tabii ki bunların hepsi şu anda bir spekülasyon ve oldukça uzak bir geleceğe bakıyoruz. Ancak Arm'ın yeni fiyatlandırma politikası düşünüldüğünde, üreticilerin kendi platformlarına odaklanması kesinlikle şaşırtıcı değil.

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