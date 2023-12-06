Yerli SİHA’lar için yeni motor ve MMU KAAN motorundaki son süreç

TEI yeni motorlarını gösterdi
Gerçekleştirilen sunumda TEI’nin geliştirmekte olduğu iki yeni motor görülüyor: PD-300H ve MTU 892Xa. Sunum görseline göre TEI PD-300H, 305 hp gücü sahip olacak. Bu motor TEI’nin geliştirdiği 225 hp gücündeki son PD-222 turbodizel motordan önemli ölçüde daha güçlü. Motorun boyutları ise öncekilere benzer bir boyuta sahip olacak.
Daha güçlü motorlar aynı zamanda TCG ANADOLU LHD gibi kısa pistli gemilerden SİHA’ların kalkış mesafesini kısaltabilir veya daha güvenli bir uçuş için gerekli gücü sağlayabilir. Kısaltılmış kalkış mesafesi, kısa pistlere sahip bu tür gemilerden yapılan operasyonlar için hayati önem taşıyor. Sunum görselinde TEI’nin ayrıca MTU 892Xa adında yeni bir tank motoru da geliştirdiği görülüyor. Bu tank motorunun 1360 hp gücünde olacağı belirtiliyor.
Milli muharip uçak KAAN’ın motorunda son gelişmeler
Faruk Akşit, yaptığı açıklamalarda bu yıl içinde TEI-TF6000'i üretip çalıştıracaklarını söyledi. TEI-TF6000'in gerçek anlamda bir askeri turbofan motoru olduğunu anlatan Akşit, bunun küçük ölçekli de olsa bir savaş uçağı motoru olduğunu belirtti. TEI tarafından tasarlanıp geliştirilen TEI-TF6000, KAAN’ın yerli motorunda giden bir yolda basamak olacak. Akşit, “Adım adım gidiyoruz. TEI-TF6000 ve TEI-TF10000 bizim için öğrenme motorlarıdır” dedi.
Öte yandan Milli Muharip Uçak'ın motoruyla ilgili ihale sürecinin tamamlanmış durumda. Halihazırda TEI’de bu motorla ilgilenen mühendislerin sayısı geçtiğimiz yıldan bu yana 200'ü aştı. TEI-TF6000 ve TEI-TF10000 motorları ile kazanılacak bilgi KAAN’ın motoruna giden yolu açacak. Ancak elbette havacılık söz konusu olduğunda sıfırdan motor geliştirmek oldukça zor ve çetrefilli bir iş. Gerçekten de basamak basamak gitmek gerekiyor. Zira tasarımda yapılacak bir hata projede ciddi aksamalara neden olabilir.Kaynakça https://www.turdef.com/article/tei-develops-two-engines https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/milli-muharip-ucak-icin-yerli-motor-uretiminin-onunu-acacak-tei-tf6000-bu-yil-calistirilacak/2850483 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.