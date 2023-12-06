Yerli SİHA’lar için yeni motor ve MMU KAAN motorundaki son süreç

Tam Boyutta Gör TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü Mahmur Faruk Akşit, Denizli Sanayii Odası'nda yaptığı konuşmada TEI (TUSAŞ Motor Sanayii) tarafından yürütülen çalışmaları anlattı. Milli muharip uçak KAAN için de turbofan motoru üzerinde çalışan firmanın SİHA’lar için geliştirilen yeni motoru da ortaya çıktı. Bu arada milli savaş uçağının motorundaki önemli gelişmeler de paylaşıldı.

TEI yeni motorlarını gösterdi

Gerçekleştirilen sunumda TEI’nin geliştirmekte olduğu iki yeni motor görülüyor: PD-300H ve MTU 892Xa. Sunum görseline göre TEI PD-300H, 305 hp gücü sahip olacak. Bu motor TEI’nin geliştirdiği 225 hp gücündeki son PD-222 turbodizel motordan önemli ölçüde daha güçlü. Motorun boyutları ise öncekilere benzer bir boyuta sahip olacak.

Tam Boyutta Gör PD-300H'nin TUSAŞ'ın ANKA ve AKSUNGUR SİHA'larında kullanılması, genel güç artışı sayesinde her iki SİHA'nın uçuş irtifası ve faydalı yük kapasitelerinin artması bekleniyor. Daha güçlü bir motor, daha fazla güç üretim kapasitesine de olanak sağlayacaktır. AKSUNGUR ve AKINCI, İHA SOJ insansız elektronik harp uçağı projesinde kullanılacağından, daha yüksek elektrik üretimi, elektronik harp sistemlerine güç sağlamak için oldukça önemli.

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Daha güçlü motorlar aynı zamanda TCG ANADOLU LHD gibi kısa pistli gemilerden SİHA’ların kalkış mesafesini kısaltabilir veya daha güvenli bir uçuş için gerekli gücü sağlayabilir. Kısaltılmış kalkış mesafesi, kısa pistlere sahip bu tür gemilerden yapılan operasyonlar için hayati önem taşıyor. Sunum görselinde TEI’nin ayrıca MTU 892Xa adında yeni bir tank motoru da geliştirdiği görülüyor. Bu tank motorunun 1360 hp gücünde olacağı belirtiliyor.

Milli muharip uçak KAAN’ın motorunda son gelişmeler

Faruk Akşit, yaptığı açıklamalarda bu yıl içinde TEI-TF6000'i üretip çalıştıracaklarını söyledi. TEI-TF6000'in gerçek anlamda bir askeri turbofan motoru olduğunu anlatan Akşit, bunun küçük ölçekli de olsa bir savaş uçağı motoru olduğunu belirtti. TEI tarafından tasarlanıp geliştirilen TEI-TF6000, KAAN’ın yerli motorunda giden bir yolda basamak olacak. Akşit, “Adım adım gidiyoruz. TEI-TF6000 ve TEI-TF10000 bizim için öğrenme motorlarıdır” dedi.

Tam Boyutta Gör Art yakıcısız 6 bin ya da 10 bin librelik bu motor hem Kızılelma'da hem TUSAŞ'ın yeni geliştirdiği İHA olan Anka-3'te, gerekirse hızlı milli hücum botlarda çok yönlü kullanılabilecek.

Öte yandan Milli Muharip Uçak'ın motoruyla ilgili ihale sürecinin tamamlanmış durumda. Halihazırda TEI’de bu motorla ilgilenen mühendislerin sayısı geçtiğimiz yıldan bu yana 200'ü aştı. TEI-TF6000 ve TEI-TF10000 motorları ile kazanılacak bilgi KAAN’ın motoruna giden yolu açacak. Ancak elbette havacılık söz konusu olduğunda sıfırdan motor geliştirmek oldukça zor ve çetrefilli bir iş. Gerçekten de basamak basamak gitmek gerekiyor. Zira tasarımda yapılacak bir hata projede ciddi aksamalara neden olabilir.

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