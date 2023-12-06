Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yerli SİHA’lar için yeni motor ve MMU KAAN motorundaki son süreç

    TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü Mahmur Faruk Akşit, Denizli Sanayii Odası'nda yaptığı konuşmada TEI’nin (TUSAŞ Motor Sanayii) yeni motolarını gözler önüne serdi.
    Yerli SİHA’lar için yeni motor ve MMU KAAN motorundaki son süreç Tam Boyutta Gör
    TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü Mahmur Faruk Akşit, Denizli Sanayii Odası'nda yaptığı konuşmada TEI (TUSAŞ Motor Sanayii) tarafından yürütülen çalışmaları anlattı. Milli muharip uçak KAAN için de turbofan motoru üzerinde çalışan firmanın SİHA’lar için geliştirilen yeni motoru da ortaya çıktı. Bu arada milli savaş uçağının motorundaki önemli gelişmeler de paylaşıldı.

    TEI yeni motorlarını gösterdi

    Gerçekleştirilen sunumda TEI’nin geliştirmekte olduğu iki yeni motor görülüyor: PD-300H ve MTU 892Xa. Sunum görseline göre TEI PD-300H, 305 hp gücü sahip olacak. Bu motor TEI’nin geliştirdiği 225 hp gücündeki son PD-222 turbodizel motordan önemli ölçüde daha güçlü. Motorun boyutları ise öncekilere benzer bir boyuta sahip olacak.

    Yerli SİHA’lar için yeni motor ve MMU KAAN motorundaki son süreç Tam Boyutta Gör
    PD-300H'nin TUSAŞ'ın ANKA ve AKSUNGUR SİHA'larında kullanılması, genel güç artışı sayesinde her iki SİHA'nın uçuş irtifası ve faydalı yük kapasitelerinin artması bekleniyor. Daha güçlü bir motor, daha fazla güç üretim kapasitesine de olanak sağlayacaktır. AKSUNGUR ve AKINCI, İHA SOJ insansız elektronik harp uçağı projesinde kullanılacağından, daha yüksek elektrik üretimi, elektronik harp sistemlerine güç sağlamak için oldukça önemli.

    Daha güçlü motorlar aynı zamanda TCG ANADOLU LHD gibi kısa pistli gemilerden SİHA’ların kalkış mesafesini kısaltabilir veya daha güvenli bir uçuş için gerekli gücü sağlayabilir. Kısaltılmış kalkış mesafesi, kısa pistlere sahip bu tür gemilerden yapılan operasyonlar için hayati önem taşıyor. Sunum görselinde TEI’nin ayrıca MTU 892Xa adında yeni bir tank motoru da geliştirdiği görülüyor. Bu tank motorunun 1360 hp gücünde olacağı belirtiliyor.

    Milli muharip uçak KAAN’ın motorunda son gelişmeler

    Faruk Akşit, yaptığı açıklamalarda bu yıl içinde TEI-TF6000'i üretip çalıştıracaklarını söyledi. TEI-TF6000'in gerçek anlamda bir askeri turbofan motoru olduğunu anlatan Akşit, bunun küçük ölçekli de olsa bir savaş uçağı motoru olduğunu belirtti. TEI tarafından tasarlanıp geliştirilen TEI-TF6000,  KAAN’ın yerli motorunda giden bir yolda basamak olacak. Akşit, “Adım adım gidiyoruz. TEI-TF6000 ve TEI-TF10000 bizim için öğrenme motorlarıdır” dedi.

    Yerli SİHA’lar için yeni motor ve MMU KAAN motorundaki son süreç Tam Boyutta Gör
    Art yakıcısız 6 bin ya da 10 bin librelik bu motor hem Kızılelma'da hem TUSAŞ'ın yeni geliştirdiği İHA olan Anka-3'te, gerekirse hızlı milli hücum botlarda çok yönlü kullanılabilecek.

    Öte yandan Milli Muharip Uçak'ın motoruyla ilgili ihale sürecinin tamamlanmış durumda. Halihazırda TEI’de bu motorla ilgilenen mühendislerin sayısı geçtiğimiz yıldan bu yana 200'ü aştı. TEI-TF6000 ve TEI-TF10000 motorları ile kazanılacak bilgi KAAN’ın motoruna giden yolu açacak. Ancak elbette havacılık söz konusu olduğunda sıfırdan motor geliştirmek oldukça zor ve çetrefilli bir iş. Gerçekten de basamak basamak gitmek gerekiyor. Zira tasarımda yapılacak bir hata projede ciddi aksamalara neden olabilir.

    Kaynakça https://www.turdef.com/article/tei-develops-two-engines https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/milli-muharip-ucak-icin-yerli-motor-uretiminin-onunu-acacak-tei-tf6000-bu-yil-calistirilacak/2850483
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    filiz lisans nedir alçı çıktıktan sonra ağrı 300 m2 ev için kombi remeron 30 mg kullanıcı yorumları telefonda kamera simgesi kayboldu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Plus
    Reeder P13 Blue Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Victus Gaming Diz&#252;st&#252; Bilgisayar
    HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız