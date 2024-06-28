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    GÖKBEY helikopterinde kullanılacak yerli motor rekor güce ulaştı

    GÖKBEY helikopterine güç verecek yerli ve milli TEI-TS1400 motoru 1740 beygir güce ulaşarak rekor güç seviyesine ulaştı. TEI-TS1400, zorlu testleri başarıyla geçti.
    GÖKBEY helikopterinde kullanılacak yerli motor rekor güce ulaştı Tam Boyutta Gör
    TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) tarafından geliştirilen milli helikopter motoru TEI-TS1400’de rekor güç seviyesine ulaşıldı. Güç limiti testlerinde TEI-TS1400 motoru 1740 beygir güç üretmeyi başardı.

    TEI-TS1400’ün test çalışmalarında EASA CS-E 740 dayanıklılık testlerine uygun olarak 6’şar saatlik yıpratma testi yapıldı. Bu test peş peşe 15 kez başarıyla tamamlandı. Son olarak yıpranmış motorla acil iniş senaryosu durumunda tek motorun verebileceği maksimum güç test edildi. Yıpratılmış motor yüksek performans göstererek 1740 BG güç seviyesine ulaştı. Aynı testin ikinci tekrarında da aynı başarıyı gösterdi.

    TEI-TS1400 motoru GÖKBEY Helikopteri’nde kullanılacak. Kalkış gücünü olarak 1400 shp ve 30 sn tek motor gücü olarak 1660 shp güce sahip olması için tasarlandı. Testlerde bu değerlerin üzerine çıkıldı. TEI-TS1400 motoru, 20.000 ft servis yüksekliği ve 23.000 RP çıkış şaft hızı değerleri sunuyor.

    GÖKBEY helikopterinde kullanılacak yerli motor rekor güce ulaştı Tam Boyutta Gör
    TEI-TS1400 motoru, bu test ile birlikte GÖKBEY Helikopteri’nin en zorlu şartlarda ihtiyaç duyacağı her türlü gücü sağlayabileceğini kanıtladı. GÖKBEY Helikopteri, 22 Nisan 2023 tarihindeki test uçuşunda TEI-TS1400 motoru ile ilk uçuşunu başarıyla tamamlamıştı.

    TEI-TS1400 Özellikleri

    • Kalkış Gücü (Deniz Seviyesi Statik): 1.400 shp
    • 30 sn. Tek Motor Gücü (Deniz Seviyesi Statik): 1.660 shp
    • Kalkış Gücü/Ağırlık: 8,54 (shp)/(kg)
    • Servis Yüksekliği: 20.000 ft
    • Çıkış Şaft Hızı: 23.000 rpm
    • Motor Kontrolü: Yedekli Sayısal Motor Kontrol Sistemi (SMKS)
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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