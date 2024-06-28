GÖKBEY helikopterinde kullanılacak yerli motor rekor güce ulaştı

TEI-TS1400’ün test çalışmalarında EASA CS-E 740 dayanıklılık testlerine uygun olarak 6’şar saatlik yıpratma testi yapıldı. Bu test peş peşe 15 kez başarıyla tamamlandı. Son olarak yıpranmış motorla acil iniş senaryosu durumunda tek motorun verebileceği maksimum güç test edildi. Yıpratılmış motor yüksek performans göstererek 1740 BG güç seviyesine ulaştı. Aynı testin ikinci tekrarında da aynı başarıyı gösterdi.
TEI-TS1400 motoru GÖKBEY Helikopteri’nde kullanılacak. Kalkış gücünü olarak 1400 shp ve 30 sn tek motor gücü olarak 1660 shp güce sahip olması için tasarlandı. Testlerde bu değerlerin üzerine çıkıldı. TEI-TS1400 motoru, 20.000 ft servis yüksekliği ve 23.000 RP çıkış şaft hızı değerleri sunuyor.
TEI-TS1400 Özellikleri
- Kalkış Gücü (Deniz Seviyesi Statik): 1.400 shp
- 30 sn. Tek Motor Gücü (Deniz Seviyesi Statik): 1.660 shp
- Kalkış Gücü/Ağırlık: 8,54 (shp)/(kg)
- Servis Yüksekliği: 20.000 ft
- Çıkış Şaft Hızı: 23.000 rpm
- Motor Kontrolü: Yedekli Sayısal Motor Kontrol Sistemi (SMKS)
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.