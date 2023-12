Yerli insansız savaş uçağı TUSAŞ ANKA 3 ilk uçuşunda görüntülendi

Tam Boyutta Gör Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı ANKA-3, bugün erken saatlerde gerçekleştirdi. Henüz resmi olarak uçuşun gerçekleştirildiği açıklanmasa da uçağın ilk uçuşuna dair görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. ANKA-3, jet motoru sayesinde görevleri çok daha hızlı gerçekleştirme noktasında ön plana çıkan bir ürün olacak.

TUSAŞ ANKA 3 ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Bu yılın başların ilk kez piste çıkan ve taksi testlerini gerçekleştiren ANKA 3’ün bu yıl içinde uçması planlanıyordu. Nitekim bu hedeflere yılın son günlerinde uyulmuş oldu. Şimdilik kısa bir amatör video eşliğinde ANKA 3’ün uçtuğu görülse de resmi görüntülerin TUSAŞ tarafından kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor.

TUSAŞ ANKA 3 özellikleri neler ve neler sunacak?

Tam Boyutta Gör ANKA-3 İHA, jet motoru sayesinde daha hızlı, yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip kuyruksuz yapısı ile radarda daha az görünür bir İHA sistemi olarak öne çıkıyor. Yeni nesil İHA sistemi olan ANKA-3, keşif, gözetleme ve istihbarat; farklı hava-yer mühimmatları ile taarruz; hava-hava mühimmatları ile düşman helikopter, pervaneli uçak, İHA’larına angaje olarak av taraması; düşman RF yayımı yapan radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme; hava ve karada dost kuvvetlere himaye; sinyal ve haberleşme istihbarat; elektronik harp; diğer dost unsurlarla beraber operasyon ve haberleşme rölesi gibi bir çok görev yeteneğine sahip olacak.

Mühimmatlı konfigürasyonda ANKA-3 sistemi, gövde içerisindeki iki istasyonun her birinde 650kg, kanat iç istasyonlarının her birinde 650kg, dış istasyonlarının her birinde ise 100kg mühimmat taşıyabilecek. Böylelikle, günümüzdeki İnsansız Hava Araçlarında en sık kullanılan mühimmatlardan, SOM-J, MK-82 ve MK 82 sınıfı, SDB gibi büyük mühimmatlara kadar pek çok seçeneğin entegrasyonu sağlanabilecek.

Anka ve Anka II ile ortak aviyonik mimari ve Yer Kontrol İstasyonu

Düşük radar görünürlüğü

Yüksek hızda intikal

Yüksek faydalı yük kapasitesi

LoS/BLOS (Uydu Kontrolü)

Max. Kalkış Ağırlığı: 6500 kg

Faydalı Yük Kapasitesi: 1200kg

Servis İrtifası: 40kft

Dayanım: 10 saat @ 30kf

Seyir Hızı: 250kts/0.42M @ 30kf

Azami Hız: 425kts/0.7M @ 30kf

