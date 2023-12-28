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    Anlık Bildirim

    Yerli insansız savaş uçağı TUSAŞ ANKA 3 ilk uçuşunda görüntülendi

    Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen İnsansız Hava Araçları (İHA) ailesinin 3. üyesi olacak ANKA-3’ün ilk prototipinin kısa süre önce ilk uçuşunu gerçekleştirdiği öğrenildi.
    Yerli insansız savaş uçağı TUSAŞ ANKA 3 ilk uçuşunda görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı ANKA-3, bugün erken saatlerde gerçekleştirdi. Henüz resmi olarak uçuşun gerçekleştirildiği açıklanmasa da uçağın ilk uçuşuna dair görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. ANKA-3, jet motoru sayesinde görevleri çok daha hızlı gerçekleştirme noktasında ön plana çıkan bir ürün olacak.

    TUSAŞ ANKA 3 ilk uçuşunu gerçekleştirdi

    Bu yılın başların ilk kez piste çıkan ve taksi testlerini gerçekleştiren ANKA 3’ün bu yıl içinde uçması planlanıyordu. Nitekim bu hedeflere yılın son günlerinde uyulmuş oldu. Şimdilik kısa bir amatör video eşliğinde ANKA 3’ün uçtuğu görülse de resmi görüntülerin TUSAŞ tarafından kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor.

    TUSAŞ ANKA 3 özellikleri neler ve neler sunacak?

    Yerli insansız savaş uçağı TUSAŞ ANKA 3 ilk uçuşunda görüntülendi Tam Boyutta Gör
    ANKA-3 İHA, jet motoru sayesinde daha hızlı, yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip kuyruksuz yapısı ile radarda daha az görünür bir İHA sistemi olarak öne çıkıyor. Yeni nesil İHA sistemi olan ANKA-3, keşif, gözetleme ve istihbarat; farklı hava-yer mühimmatları ile taarruz; hava-hava mühimmatları ile düşman helikopter, pervaneli uçak, İHA’larına angaje olarak av taraması; düşman RF yayımı yapan radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme; hava ve karada dost kuvvetlere himaye; sinyal ve haberleşme istihbarat; elektronik harp; diğer dost unsurlarla beraber operasyon ve haberleşme rölesi gibi bir çok görev yeteneğine sahip olacak.

    Mühimmatlı konfigürasyonda ANKA-3 sistemi, gövde içerisindeki iki istasyonun her birinde 650kg, kanat iç istasyonlarının her birinde 650kg, dış istasyonlarının her birinde ise 100kg mühimmat taşıyabilecek. Böylelikle, günümüzdeki İnsansız Hava Araçlarında en sık kullanılan mühimmatlardan, SOM-J, MK-82 ve MK 82 sınıfı, SDB gibi büyük mühimmatlara kadar pek çok seçeneğin entegrasyonu sağlanabilecek.

    • Anka ve Anka II ile ortak aviyonik mimari ve Yer Kontrol İstasyonu
    • Düşük radar görünürlüğü
    • Yüksek hızda intikal
    • Yüksek faydalı yük kapasitesi
    • LoS/BLOS (Uydu Kontrolü)
    • Max. Kalkış Ağırlığı: 6500 kg
    • Faydalı Yük Kapasitesi: 1200kg
    • Servis İrtifası: 40kft
    • Dayanım: 10 saat @ 30kf
    • Seyir Hızı: 250kts/0.42M @ 30kf
    • Azami Hız: 425kts/0.7M @ 30kf
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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